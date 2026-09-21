Călin Georgescu este acuzat că ar fi liderul unui grup infracțional organizat și că ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro un om de afaceri din Buzău. O parte din bani ar fi fost cheltuiți, spun procurorii DIICOT, în campania de la alegerile prezidențiale, anulate.

Alături de Georgescu, au mai fost duși la audieri un om de afaceri și un fost angajat al Ministerului de Interne.

Susținător: „Căline, poporul e cu tine!”.

Flancat de forțele speciale ale Jandarmeriei și Poliției, Călin Georgescu a fost adus cu mandat la sediul DIICOT pentru a-i fi comunicate acuzațiile, dar și calitatea de suspect într-un nou dosar penal.

De față au fost numeroși susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din decembrie 2024. Dacă la audierile anterioare Călin Georgescu s-a oprit să îi salute, acum nu a schițat niciun gest. Venea după 9 ore de percheziții.

Dimineață, la ora 6, procurorii DIICOT, sprijiniți de polițiști criminaliști și mascați ai Jandarmeriei, au descins la reședința sa din Mogoșoaia, însă Călin Georgescu nu era acasă. Un echipaj de poliție l-a oprit în parcarea unui bazin de înot din Otopeni, unde tocmai ajunsese.

I-au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv pașaportul pe care îl avea la el pentru că ar fi existat și informații că ar fi intenționat să plece din țară în Italia. A fost condus înapoi spre vila lui.

Corespondent ProTV: „Autorizată de un judecător, percheziția cerută de procurorii DIICOT a început la o oră și jumătate după ce forțele de ordine au descins în casa lui Călin Georgescu, întrucât a fost nevoie ca de față să fie și o avocată care să îl reprezinte pe cel vizat de aceste proceduri judiciare”.

Anchetatori: Călin Georgescu a oferit instrucțiuni clare despre cum să decurgă înșelăciunea

Corespondent ProTV: „La percheziții, în casa în care locuiește Călin Georgescu, anchetatorii au descoperit documente diplomatice de călătorie, în mașina lui, aparatură de bruiaj pe care anchetatorii verifică dacă a fost funcțională, dar și suma de 20.000 de lei în moneda națională, dar și euro și dolari”.

Polițiștii au început în același timp percheziții la alte trei adrese. La una dintre ele, aflată în București, locuiește omul de afaceri Ionel Rusen, suspect în același dosar.

Procurorii spun că Georgescu i-ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să-l păcălească pe un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Acesta din urmă i-ar fi denunțat când și-a dat seama că a pierdut banii.

Corespondent ProTV: „Procurorii DIICOT au percheziționat apartamentul în care locuiește omul de afaceri Ionel Rusen, dar și mașină acestuia, de unde au ridicat mai multe probe importante”.

La sediul DIICOT, Rusen i-a îmbrâncit pe jurnaliști.

Primul adus la sediul DIICOT a fost însă Ion Negoescu - fost ofițer MAI implicat și el în dosar.