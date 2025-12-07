Kimchi: gustul autentic al Coreei acasă. Ce este și cum se folosește în rețete

Kimchi este preparatul tradițional coreean pe bază de legume fermentate, cunoscut pentru aroma sa intensă și proprietățile sănătoase.

Folosit atât ca garnitură, cât și ingredient în diverse rețete, aduce savoare autentică mâncărurilor și oferă o experiență culinară care reflectă cultura vibrantă a Coreei.

Kimchi este un fel de mâncare tradițional din Coreea și se prepară din legume fermentate cu pastă de ardei iute și sare.

Nu există o rețetă oficială pentru kimchi, fiecare familie are propria sa variantă. Prepararea kimchi-ului, numită kimjang, este o parte importantă a culturii coreene și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din 2013.

Ce este kimchi

Kimchi este un fel de mâncare tradițional coreean preparat din legume fermentate. Nu este doar delicios, dar datorită fermentației este și sănătos, plin de bacterii probiotice benefice pentru digestie. Modul de preparare a kimchi-ului poate varia în funcție de regiune și gust, dar ingredientele clasice includ varză, ridichi, usturoi, ghimbir și ardei iute.

Aceste ingrediente sunt fermentate împreună pentru a crea aroma caracteristică a kimchi-ului. Kimchi nu este doar un fel de mâncare simplu, este un simbol cultural în Coreea și este adesea servit alături de diverse preparate.

Ce înseamnă „kimchi”

Numele „kimchi” se traduce prin „legume sărate” și face referire la ingredientul esențial necesar pentru orice fermentație: sarea. Sarea extrage apa și carbohidrații din legume și oferă hrană bacteriilor lactice conținute de acestea – principalii agenți ai fermentației. Fermentația bazată pe sare conferă kimchi-ului aroma sa distinctivă.

Istoria și semnificația culturală a kimchi-ului în Coreea

Istoria kimchi-ului este la fel de fascinantă pe cât este de veche. Rădăcinile sale datează din perioada celor Trei Regate ale Coreei, care a durat între 57 î.Hr. și 668 d.Hr. Totuși, nu se știe exact când kimchi a devenit cunoscut în această perioadă. De asemenea, rămâne un mister de ce varza chinezească a devenit un ingredient fundamental al acestui preparat tradițional, conform honest-rare.

Cert este că, de-a lungul secolelor, kimchi a devenit un simbol indispensabil al culturii și identității coreene, depășind rolul său de simplu acompaniament culinar.

Chiar și prepararea kimchi-ului simbolizează tradiția și unitatea: tradițional, membrii familiei se adună o dată pe an pentru a prepara kimchi împreună. Această adunare are loc, de regulă, între octombrie și noiembrie, când începe sezonul rece și recoltele trebuie conservate.

Pregătirea tradițională în familie a kimchi-ului poartă numele de Kimjang sau Gimjang și, din decembrie 2013, este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Kimchi nu este doar o metaforă pentru legătura profundă a coreenilor cu trecutul și rădăcinile lor.

Beneficiile kimchi-ului

Kimchi oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Datorită fermentației, kimchi este bogat în probiotice, care pot sprijini flora intestinală sănătoasă și astfel pot întări sistemul imunitar. În plus, consumul de alimente fermentate precum kimchi poate avea efecte pozitive asupra digestiei, deoarece sunt bogate în enzime benefice. Datorită combinației unice de gust și beneficii pentru sănătate, kimchi poate fi un adaos valoros într-o dietă echilibrată.

Shutterstock

Tipuri de kimchi

Există mai multe tipuri de kimchi, care diferă prin ingrediente, gust și modul de preparare. Cele mai comune sunt:

• Baechu kimchi: cel mai cunoscut și răspândit tip de kimchi, preparat din varză chinezească, ridichi, usturoi, ghimbir și pastă specială de ardei iute.

• Kkakdugi kimchi: ridichi cubulețe murate cu un amestec de ardei iute, usturoi, ghimbir și sos de pește; gustul este adesea mai puternic și mai picant decât Baechu kimchi.

• Oi Sobagi Kimchi: castraveți verzi murați cu pastă de ardei, usturoi, ghimbir și sos de pește; gustul este ușor acrișor și răcoritor.

• Jeorim kimchi: preparat din frunze tinere și tulpini de varză chinezească, marinate în sos de pește, ardei iute și condimente; are un gust mai intens și mai fermentat.

Tipurile diferite de kimchi se deosebesc mai ales prin legumele folosite, amestecurile de condimente și procesele de fermentație, creând profiluri de aromă caracteristice.

Kimchi poate fi adaptat după preferințe și preparate individuale. Practic, orice legumă poate fi folosită pentru kimchi, de la fenicul, gulii până la sfeclă.

Cum se folosește kimchi

Kimchi este folosit în multe preparate tradiționale. Ca garnitură, ingredient sau fel principal, kimchi îmbogățește mesele cu gustul său unic, picant, acrișor și umami. Exemple:

• Kimchi Bokkeumbap: o tigaie cu orez prăjit cu kimchi, legume și, uneori, carne sau fructe de mare, servit de obicei cu un ou prăjit.

• Kimchi Jjigae: supă sau tocăniță picantă cu kimchi; aroma sa intensă este echilibrată de consistența cremoasă și de alte ingrediente precum tofu, carne sau fructe de mare.

• Kimbap: rulouri coreene din orez fiert la abur, umplute cu legume, carne sau fructe de mare, rulate în frunze de nori. Deseori pregătite în grupuri, întăresc coeziunea socială.

• Kimchijeon: clătite coreene din aluat de făină amestecat cu kimchi, legume proaspete și carne fragedă; un fel gustos și versatil.

• Kimchi mandu: găluște coreene tradiționale umplute cu kimchi, tofu și carne tocată de porc; umplutura poate varia după gust.

Posibilitățile de utilizare a kimchi-ului în bucătărie sunt aproape nelimitate, de la feluri principale savuroase până la salate și gustări răcoritoare.

Cum să faci kimchi la tine acasă

Ingrediente

• 1 varză chinezească mare (700 g), spălată, tăiată în sferturi și feliată pe lungime

• 50 g sare fină de mare

• 4–6 căței de usturoi (20 g), curățați

• 20 g ghimbir proaspăt, curățat și tăiat felii groase

• 20 g gochugaru (fulgi coreeni de ardei iute)

• 150 g mooli (ridiche chinezească), curățată și tăiată în fâșii

• 5 cepe verzi, tăiate în fâșii

• 100 g morcov (aproximativ 1 mediu), curățat și tăiat în fâșii

Mod de preparare

Pune varza într-un bol curat și uscat și desparte frunzele cu mâinile. Aranjează-le în straturi, presărând puțină sare între fiecare strat. Acoperă bolul cu o farfurie și lasă-l să stea 2–3 ore. Varza se va înmuia și va deveni moale, iar când te vei întoarce, ar trebui să fie scufundată într-un strat de apă. Volumul va fi redus cu aproximativ o treime.

Scurge varza sărată într-o strecurătoare curată, apoi pune-o înapoi în bol. Acoperă cu apă rece filtrată și amestecă ușor varza, apoi lasă să se înmoaie 10 minute. Scurge din nou și pune în bol. Varza ar trebui să aibă un gust ușor sărat.

Într-un blender sau cu pistil și mojar, zdrobește usturoiul, ghimbirul și fulgii de ardei iute până obții o pastă.

Adaugă în bol mooli, ceapa verde și morcovul, apoi toarnă pasta de ardei iute. Poartă mănuși de unică folosință sau mănuși de cauciuc curate pentru a proteja mâinile. Frământă bine pasta în legume; poți folosi și o lingură, dar este mai puțin eficient.

Pune amestecul de varză în borcanul curat până aproape de marginea superioară. Nu trebuie să-l împachetezi prea strâns, dar evită să rămână prea mult aer între legume. Acoperă borcanul cu capacul și sigilează-l bine.

Lasă borcanul într-un loc răcoros și întunecat, la temperatura camerei (aproximativ 18–20°C) timp de 2–3 zile. Dacă temperatura camerei este mai mare, fermentația va fi mai rapidă. Gustă kimchi-ul: dacă este picant, acrișor și ușor sărat cu un gust umami plăcut, îl poți pune la frigider pentru a încetini fermentația.

În zilele calde, pot apărea bule mici în kimchi, semn că legumele produc acidul lactic necesar pentru conservare. Chiar și la frigider, este posibil să fie nevoie să „eliberezi gazul” din borcan după câteva zile.

Poți consuma kimchi imediat, dar cu cât stă mai mult fermentând, cu atât va avea mai multă aromă. Vei descoperi ce intensitate a gustului preferi. Dacă iei kimchi frecvent cu mâna sau cu ustensile necurate, poți introduce alte bacterii, așa că este recomandat să-l consumi în una-două săptămâni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













