Reacția unei turiste din Suceava când a ajuns la Târgul de Crăciun din Craiova: „Mă cred în altă țară"

29-12-2025 | 19:52
Cu peste două milioane de vizitatori până acum şi cereri din partea agenţiilor de turism, autorităţile din Craiova au decis prelungirea Târgului de Crăciun cu încă o săptămână.

autor
Edi Măriuță,  Roxana Vlădășel

Succesul a depăşit aşteptările. Numărul turiştilor e mai mare decât anul trecut iar încasările sunt pe măsură.

Târgul de Crăciun unde „ninge" în fiecare zi, la ora 6 şi 20 de minute, rămâne deschis încă 7 zile, pe lângă perioada anunţată iniţial. Agenţiile de turism spun că încă au cereri din partea celor care nu au apucat să vină la Craiova.

Doar până acum, au fost peste două milioane de vizitatori, români și străini, câţi au fost pe întreaga durată a târgului de anul trecut.

Turistă: Îmi doream încă de anul trecut să ajung, mai rămân în seara asta și mâine dimineață am trenul spre Suceava. Un vibe foarte frumos, sincer eu mă cred în altă țară.”

Cei mai mulți rămân în oraș măcar o noapte sau două, spun hotelierii.

Irina Abagiu, reprezentant hotel: „La noi se simte o creștere semnificativă, putem să spunem că în proporție de 70% a crescut gradul de ocupare în ultimele două luni.”

În timpul zilei, vizitatorii iau masa pe stradă sau la târg, în timp ce seara, restaurantele sunt pline.

Alex Buta, reprezentant restaurant: „Noi pe zi, undeva la 200 de clienți aveam anul trecut, anul ăsta sunt undeva la 300-350 de clienți. Anumiți turiști vin și la prânz și își rezervă și o masă și pentru seara.”

Denisa Cernea, comerciant: Vinul fiert s-a vândut cel mai bine, iar pe locul doi a fost ciocolata caldă.”

Încasări mai mari, și la privați, și la primărie

Nu e de mirare că încasările în sectorul HoReCa sunt cu 15% mai mari decât anul trecut, când au fost 10 milioane de euro, spun reprezentanții din industrie.

Marius Bănică, președintele Asociației HoReCa Oltenia: Este un beneficiu pentru economia orașului, cei care ne vizitează efectiv au nevoie de la transport și până la cazare, mâncare și tot ce presupune o zi în orașul nostru.”

Anul trecut, 4 milioane de lei au intrat în bugetul local al primăriei Craiova din sponsorizări, taxa pe domeniu public, parcări și taxa hotelieră.

Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova: Veniturile de anul acesta sunt mult mai mari. Au fost mai multe căsuțe, mai mulți comercianți. Este un procent aproximativ între 20 și 35 la sută de creștere”.

Târgul de Crăciun de la Craiova își închide porțile pe 11 ianuarie.

Sursa: Pro TV

29-12-2025 19:52

