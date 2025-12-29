Concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Tradiție îndrăgită de români. La ce oră începe și ce surprize sunt în program

Televiziunea Română va difuza, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15.  

Cristian Anton

Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi în 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.

Concertul de Anul Nou de la Viena prezintă un program special de peste două ore, cu eleganţa şi rafinamentul muzicii dinastiei Strauss, dar şi câteva premiere absolute, în transmisiune directă din impunătoarea Sală de Aur Musikverein Viena. De la ora 12.15, la TVR 1.

Şi în 2026 Concertul de Anul Nou de la Viena transformă Orchestra Filarmonicii din Viena în cel mai important ambasador muzical al Europei, cu tot ce are mai reprezentativ Europa în materie de graţie şi armonie.

Mesajul către lume al concertului din capitala europeană a muzicii este, mai mult ca niciodată unul de speranţă şi pace. 1 ianuarie 2026 este ziua care marchează aniversarea a 68 de ani de când acest „concert al concertelor” este transmis, prin intermediul camerelor de televiziune, în întreaga lume.

Concertul de Anul Nou este televizat în peste 150 de ţări de pe mapamond şi va fi urmărit de mai mult de 50 de milioane de telespectatori.

Cinci piese în premieră la un concert de Anul Nou

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin va urca pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. El este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 şi conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani.

De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 şi 2018. Nézet-Séguin are o relaţie strânsă de mai bine de cincisprezece ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010.

Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Yannick Nézet-Séguin a introdus în programul orchestrei vieneze pe 1 ianuarie cinci lucrări ce vor fi interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou.

Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich şi Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani şi pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss.

În schimb, „The Rainbow Waltz” de Florence Price a fost compusă iniţial pentru pian şi redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării şi rasismului a reuşit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Programul energic şi multifaţetat al Concertului de Anul Nou 2026 include în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar şi compoziţii de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè şi Hans-Christian Lumbye.

Cine a creat costumele de balet și de unde vor fi aduse florile

Coregrafia pentru cele două interludii ale Baletului de Stat din Viena a fost creată de John Neumeier, care preia acest rol pentru a treia oară, după ediţiile 1999 şi 2006. Neumeier a condus Baletul din Hamburg timp de peste cincizeci de ani şi este unul dintre cei mai importanţi coregrafi ai timpului nostru.

Costumele de balet au fost create de designerul elveţian Albert Kriemler, directorul creativ al unei celebre case de modă europene. Colaborarea dintre John Neumeier şi Albert Kriemler a început exact acum douăzeci de ani, cu baletele pentru Concertul de Anul Nou din 2006, şi de atunci s-a transformat în numeroase proiecte comune şi producţii scenice.

Anul acesta, coperarea lor va putea fi văzută în Rosen aus dem Süden, un vals al celui mai iubit compozitor din dinastia Strauss, un omagiu plin de emoţie adus „Trandafirului vienez”, dansat în sălile MAK, Muzeul de Arte Aplicate din Viena.

Diplomatenpolka, compusă tot de Johann Strauss fiul II, este pusă în scenă la Palatul Hofburg, într-o coregrafie care oferă o viziune umoristică asupra diplomaţiei, funcţiei publice şi birocraţiei vieneze.

Şi florile vor fi tot vieneze la Musikverein, odată cu întreruperea tradiţiei din 1980 care consfinţea ca oraşul italian San Remo să le livreze în fiecare an. Marea de flori din sală e îngrijită acum de grădinarii şi designerii florişti de la Viena City Garden, cei care încep să decoreze Sala de Aur încă din 27 decembrie, în paralel cu repetiţiile orchestrei.

Mozaicul Catedralei Naționale, monumentală operă de artă bizantină din aur și sticlă de Murano. Când lumina sfințește piatra

Sursa: News.ro

