Horoscop săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Ce aduc sfârșitul și începutul de an pentru zodii

Săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie marchează finalul acestui an și începutul anului 2026, iar astrele aduc două evenimente importante: Mercur intră în Capricorn și în noaptea de Revelion avem Luna Plină în Rac.

Horoscop Berbec săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna le aduce nativilor Berbec provocări în planul intelectual și profesional, dar și momente benefice de introspecție.

În prima parte a săptămânii, Mercur formează un aspect tensionat cu Saturn din casa subconștientului, ceea ce poate genera tensiuni în comunicare, gândire și în planurile de călătorie sau care vizează o pregătire profesională.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează comunicarea și interacționarea cu ceilalți, însă contextul astral tensionat poate crea dificultăți în exprimarea ideilor sau în rezolvarea unor probleme administrative.

În prima zi a lunii ianuarie, Mercur intră în Capricorn și formează un aspect tensionat cu Neptun, care aduce iluzii, confuzii sau decizii greșite în planul profesional sau legate de responsabilitățile zilnice. Prin urmare, se cere mare atenție în toate deciziile.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 activează sfera vieții de familie și căminului, unde pot avea loc evenimente importante, armonizarea emoțiilor și clarificarea relațiilor apropiate. Este un moment potrivit pentru a reflecta asupra relațiilor familiale și pentru a încheia anul cu înțelepciune și împăcare interioară.

Horoscop Taur săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna le aduce nativilor Taur provocări în planul financiar, social, dar și-n relațiile cu prietenii și grupurile pe care le frecventează.

În prima parte a săptămânii, Mercur formează cu Saturn un aspect tensionat, ceea ce poate aduce conflicte legate de încasarea unor bani sau administrarea unor bunuri.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează resursele personale și gestionarea veniturilor, însă contextul astrologic tensionat poate genera griji sau confuzii în deciziile financiare.

În prima zi a anului, Mercur intră în Capricorn și aduce discuții și preocupări pentru programarea unor călătorii, vacanțe, reluarea unor discuții cu persoane din străinătate, cu persoane cu care au viziuni comune sau pentru a pune pe roate un proiect nou.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 activează casa comunicării, interacționării, gândirii, negocierile și relațiile cu frații sau rudele apropiate. Se pot încheia etape, iar nativii pot lua decizii importante, contextul fiind favorabil clarității și armoniei în dialogurile cu ceilalți.

În săptămâna analizată nativii Taur sunt provocați să îmbine responsabilitatea cu discernământul, să gestioneze cu tact relațiile sociale și să acorde atenție atât resurselor personale, cât și echilibrului în relațiile de grup.

Horoscop Gemeni săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Pentru nativii Gemeni săptămâna începe cu tensiuni în relațiile profesionale. Mercur, guvernatorul lor, formează un aspect dizarmonic cu Saturn care aduce blocaje sau întârzieri într-un context profesional pe care Gemenii vor fi nevoiți să-l gestioneze.

Pe 31 decembrie, Luna le traversează Gemenilor semnul zodiacal și le imprimă dorință de afirmare. Pot fi vedete în cercul lor de prieteni, să se remarce și să preia inițiativa unor activități comune.

Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului 2026 și le activează zona intereselor financiare, a banilor deținuți la comun cu alte persoane, banilor proveniți din alte surse decât salariile și a intimității, unde vor avea loc discuții, negocieri, tranzacții și planuri.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 aduce o culminare financiară sau decizii importante legate de partea financiară. Contextul astral susține evoluția profesională cu efecte benefice într-un context financiar.

În săptămâna analizată Gemenii sunt ajutați să găsească un echilibru între nevoile personale, relații și direcția în carieră, punând bazele unui început de an mai stabil.

Horoscop Rac săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna începe cu provocări legate de muncă, rutina și responsabilitățile zilnice, o serie de situații pe care nativii vor fi nevoiți să le rezolve, chiar dacă comunicarea pare blocată.

Pe 31 decembrie, Luna traversează zodia Gemeni și amplifică nevoia de retragere, introspecție și odihnă, fiind important să nu forțeze ritmul.

Pe de altă parte, Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului 2026 și activează casa relațiilor, unde pot avea loc discuții, negocieri și perfectarea termenilor unor contracte profesionale. Pentru că Mercur activează casa relațiilor și formează un aspect tensionat cu Neptun, pot să apară neclarități sau confuzie în dialogurile cu partenerul sau viziunile de viitor. Este recomandat să evite promisiuni făcute din impuls sau pe fond emoțional.

Momentul cheie al săptămânii este Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie 2026, care anunță evenimente importante în planul personal, aducând claritate asupra identității, nevoilor personale și direcției pe care vor să o urmeze. Pe de altă parte, aspectul armonios format cu Nodul Nord din Pești susține evoluția prin cunoaștere, credință și asumarea unui nou sens al vieții.

Horoscop Leu săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Pentru nativii Leu săptămâna debutează cu o tensiune între dorința de exprimare personală și nevoia de control emoțional sau financiar. Contextul astrologic poate aduce blocaje în planul sentimental sau temeri legate de atașamente și investiții emoționale.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează casa prietenilor și planurilor de viitor și aduce nevoia de dialog și sprijin din partea prietenilor apropiați, însă contextul astral cere prudență în promisiuni.

Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului și activează zona muncii și sănătății, unde Leii vor lua decizii importante sau pot veni propuneri din partea unor prieteni, care îi recomandă într-o colaborare. Atenție însă la un aspect tensionat cu Neptun, care poate genera confuzie în organizare! Pe de altă parte, este important să nu-și neglijeze sănătatea și să evite suprasolicitarea în perioada următoare.

Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie 2026, activează zona subconștientului și poate aduce revelații emoționale profunde, iar aspectul benefic cu Nodul Nord (Destinul) din Pești îi ajută pe Lei să elibereze niște temeri și să înceapă anul cu mai multă încredere în procesul lor interior.

Horoscop Fecioara săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna începe cu tensiuni între viața de familie și relația cu partenerul de cuplu. Mercur, guvernatorul nativilor, formează un aspect dizarmonic cu Saturn din casa relațiilor, semn că pot apărea responsabilități sau discuții dificile cu partenerul.

În ultima zi a anului, Luna în Gemeni activează zona carierei și imaginii publice, iar presiunea profesională se poate resimți intens, nativii fiind în centrul atenției.

Pe 1 ianuarie, Mercur intră în Capricorn și le aduce Fecioarelor dorința de a se exprima creativ sau de a clarifica o situație sentimentală. Atenție la situațiile în care pot avea parte de confuzie sau așteptări nerealiste într-o relație! Este important să evite idealizarea excesivă a partenerului sau promisiunile greu de susținut.

Luna Plină din 3 ianuarie 2026 din Rac scoate în evidență prietenii, planurile de viitor și proiectele de grup, iar aspect armonios cu Nodul Nord (Destinul) din Pești îi ajută pe nativi să înțeleagă mai clar ce relații merită păstrate și ce alianțe le susțin cu adevărat evoluția.

Horoscop Balanță săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Pentru nativii Balanță, săptămâna debutează cu provocări în comunicare și în organizarea activităților zilnice. Mercur se află într-un aspect tensionat cu Saturn și aduce întârzieri sau discuții dificile la locul de muncă sau în interacționarea cu ceilalți. Este important să fie atenți la detalii și să nu se suprasolicite.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni stimulează dorința de evadare, reflecție și planurile legate de viitor, însă contextul astral cere realism și răbdare.

Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului și activează zona casei și familiei, unde au loc discuții, o reorganizare și rezolvarea unor contexte administrative și locative. Pentru că Mercur formează un aspect dizarmonic cu Neptun este posibil să apară confuzie sau neclarități legate de responsabilitățile zilnice. Este recomandat să se evite decizii luate pe fondul emoțional pentru a acorda timp clarificărilor.

Momentul cheie al săptămânii este Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026, care aduce vizibilitate în planul profesional, decizii importante sau încheierea unei etape. Pe de altă parte, aspectul armonios format cu Nodul Nord (Destinul) din Pești îi susține pe nativi să facă alegeri inspirate în planul carierei în acord cu ritmul lor și nevoia de echilibru.

Horoscop Scorpion săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna începe cu preocupări legate de bani și siguranța personală, mai ales că vin limitări de la Saturn, iar nativii sunt nevoiți să-și reorganizeze planurile. Posibil să fie nevoie să facă niște alegeri mature între plăceri și responsabilitatea legată de administrarea bugetului.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează zona emoțiilor profunde și a resurselor comune, iar tensiunile ar putea fi amplificate de discuții pe teme sensibile sau lucruri nespuse.

Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026 și susține clarificările în comunicare, însă aspectul tensionat cu Neptun aduce confuzie în planul sentimental sau așteptări nereliste. Scorpionii sunt invitați să fie atenție la promisiuni și la evitarea idealizării unei situații în raport cu persoana iubită.

Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie 2026, amplifică dorința de expansiune, sens și reconectare cu valorile lor profunde, iar aspectul armonios format cu Nodul Nord (Destinul) din Pești îi ajută pe Scorpioni să urmeze o direcție care să le aducă satisfacții personale.

Horoscop Săgetător săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna debutează cu o confruntare între dorința de afirmare personală și responsabilitățile legate de familie și trecut, deoarece Mercur în tranzit prin Săgetător primește aspecte tensionate de la Saturn, Săgetătorii pot resimți presiune emoțională sau senzația că trebuie să își limiteze exprimarea pentru a menține stabilitatea.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni aduce relațiile și parteneriatele în prim-plan, iar dialogurile pot scoate la suprafață anumite nevoi.

Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026 și mută atenția către bani și valorile personale, însă un aspect tensionat cu Neptun poate crea confuzie legată de siguranța emoțională sau cheltuieli. Este recomandat să evite deciziile financiare dacă simt că este ceva în neregulă cu o situație.

Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie 2026, activează sectorul intereselor financiare, resurselor comune, transformărilor profunde și intimității, unde pot avea loc evenimente, încheieri de etape, rezolvarea unui context relațional sau financiar. Aspectul armonios format între fenomenul astrologic și Nodul Nord (Destinul) din Pești îi ajută pe Săgetători să vindece niște atașamente emoționale și să construiască o bază interioară mai solidă pentru noul an.

Horoscop Capricorn săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna le aduce nativilor Capricorn preocupări pentru planurile personale de viitor, care pot implica și o schimbare de direcție profesională.Ar putea să apară și limitări sau întârzieri în proiecte și în dialogurile importante.

Pe 31 decembrie, Luna se află în Gemeni și activează rutina, responsabilitățile zilnice și sănătatea, iar presiunea poate fi resimțită mai intens.

Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului 2026 și urmează o perioadă în care va susține toate procesele de comunicare, negocierile și interacționarea cu ceilalți. Pe de altă parte, formează un aspect tensionat cu Neptun, ceea ce poate genera confuzie sau dificultăți în exprimarea clară a planurilor personale. De asemenea, este important ca în prima perioadă de tranzit prin Capricorn Capricornii să evite decizii pripite și să verifice informațiile înainte de a acționa.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 mută atenția asupra relațiilor apropiate, mariajului și parteneriatelor, oferind oportunitatea de a clarifica situații tensionate. Nu sunt excluse încheieri de etape sau trecerea la un alt nivel al relației, mai ales că fenomenul astral formează un aspect armonios cu Nodul Nord (Destinul) din Pești prin găsirea unor soluții constructive.

Horoscop Vărsător săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna debutează cu tensiuni în planul financiar și în gestionarea resurselor personale, deoarece Mercur și Saturn se află într-un aspect dizarmonic, aducând limitări sau responsabilități suplimentare.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează zona creativității și relațiilor cu copiii, dar și sfera sentimentală, însă anumite griji sau presiuni financiare pot influența starea emoțională.

În prima zi a anului, Mercur intră în Capricorn și formează un aspect conflictual cu Neptun, ceea ce poate aduce confuzie în planurile de viitor sau dificultăți în luarea deciziilor privind banii sau bunurile comune. Este important ca nativii să verifice informațiile și să evite riscurile financiare.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 pune accent pe sănătate, rutina și responsabilitățile zilnice, unde pot avea loc evenimente importante. De asemenea, un aspect armonios cu Nodul Nord (Destinul) îi ajută pe Vărsători să organizeze mai bine resursele financiare de la serviciu și să stabilească priorități realiste.

Horoscop Pești săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Săptămâna le aduce nativilor Pești tensiuni între carieră și planurile personale din cauza unui contextul dizarmonic între Mercur și Saturn, care aduce restricții sau limitări în exprimarea personală.

Pe 31 decembrie, Luna în Gemeni activează zona vieții de familie și activităților domestice. Peștii se pot sfătui cu partenerul și vor căuta un echilibru între viața profesională și personală.

Mercur intră în Capricorn în prima zi a anului și activează zona prietenilor și proiectelor de grup, unde nativii își vor face planuri și strategii de viitor. Este recomandat, totuși, să evite decizii impulsive și să clarifice toate detaliile înainte de a trece la acțiune.

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie 2026 luminează zona iubirii, aventurilor romantice, copiilor și creativității, unde pot avea loc evenimente importante, oferind ocazia Peștilor de a se conecta cu pasiunile și dorințele lor. De asemenea, pot avea loc încheieri ale unor etape. Pe de altă parte, un aspect armonios format cu Nodul Nord din Pești sprijină aumarea unor acțiuni curajoase și constructive în acord cu filosofia lor de viață.

Săptămâna aduce echilibru între carieră, viața socială și nevoia de afirmare personală, pregătind terenul pentru un început de an mai implinit.

