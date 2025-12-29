Rusia susține că Ucraina a încercat să atace una din reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Acesta a mai spus că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE şi France Presse, care citează agenţii de presă din Rusia.

Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune.

"Astfel de acţiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns", a spus Lavrov.

Iniţial nu era clar dacă Putin se afla în reşedinţă în acel moment, scrie Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat însă acuzația Moscovei, la întoarcerea din SUA, unde a discutat cu Donald Trump despre planul de pace.

„Încă o minciună din partea Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că pentru ruși, dacă nu avem un scandal cu America și avem progrese, atunci pentru ei este un eșec. Nu vor să pună capăt acestui război. Sunt capabili să-l pună capăt doar din cauza presiunii asupra lor. Ei bine, căutau, sunt sigur de asta, motive... merg mai departe”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

„Acum, cu această declarație că o anumită reședință a fost atacată, sunt sigur că ei pur și simplu pregătesc terenul pentru un atac asupra capitalei și, cu siguranță, asupra clădirilor de stat”, a adăugat el.

