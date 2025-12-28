Timothée Chalamet a împlinit 30 de ani. Actorul și-a surprins fanii cu fotografii din copilărie. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
28-12-2025 | 20:11
Timothée Chalamet
Getty

Timothée Chalamet a împlinit 30 de ani. Actorul și-a sărbătorit aniversarea sâmbătă, 27 decembrie, marcând momentul printr-o postare pe Instagram.

autor
Ioana Andreescu

Chalamet a împărtășit o serie de fotografii din copilărie, inclusiv imagini în care juca fotbal și ping-pong, una alături de tatăl său, Marc Chalamet, dar și două fotografii mai recente în care apare cu capul ras, înotând, potrivit People.

„Vă mulțumesc pentru urările de ziua mea”, a scris actorul în descrierea postării.

Actorul a primit și o urare specială de la Susan Boyle, după ce i-a oferit artistei, cunoscută din „Britain’s Got Talent”, o jachetă inspirată din cel mai recent film al său, Marty Supreme. Chalamet a trimis acest articol vestimentar mai multor vedete pentru promovarea proiectului, printre care Tom Brady, Justin Bieber și iubita sa, Kylie Jenner.

Citește și
Timothée Chalamet
Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO

Într-un videoclip, Susan Boyle i-a cântat „La mulți ani” și i-a transmis urări călduroase actorului, cu ocazia intrării într-un nou deceniu. Chalamet a reacționat pe Instagram Stories, scriind: „Mulțumesc Susan”

Anul 2025 a fost unul important pentru actor. El a primit numeroase nominalizări pentru rolul lui Bob Dylan din „A Complete Unknown, la Oscaruri”, BAFTA, Critics’ Choice Awards și Globurile de Aur, câștigând premiul pentru acest rol la Screen Actors Guild Awards.

În discursul de acceptare, Chalamet a declarat că este „într-o adevărată căutare a excelenței”. „Știu că nu este ceva ce oamenii spun de obicei, dar vreau să fiu printre cei mai mari. Sunt inspirat de cei mari”, a spus actorul. Cel mai recent film al său, Marty Supreme, rulează în prezent în cinematografe.

Coloșii lui Memnon. Moment impresionant în Egipt. Două statui ”colosale” ale unui faraon au fost dezvăluite publicului

Sursa: People

Etichete: aniversare, Timothee Chalamet,

Dată publicare: 28-12-2025 20:11

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Kylie Jenner și Timothee Chalamet au pus capăt zvonurilor despre despărțire. Cum s-au afișat pe covorul roșu. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Kylie Jenner și Timothee Chalamet au pus capăt zvonurilor despre despărțire. Cum s-au afișat pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au părut extrem de îndrăgostiți pe covorul roșu de la premiera filmului Marty Supreme din Los Angeles, unde vedeta l-a însoțit pe actor.

Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO

Timothée Chalamet și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look: actorul și-a ras părul, dezvăluindu-și noua tunsoare într-un videoclip live pe Instagram, realizat pentru promovarea filmului său „Marty Supreme”.

Festivalul de film de la Berlin. Robert Pattinson, Timothée Chalamet şi Ethan Hawke vor fi perzenți la cea de-a 75-a ediţie
Stiri Mondene
Festivalul de film de la Berlin. Robert Pattinson, Timothée Chalamet şi Ethan Hawke vor fi perzenți la cea de-a 75-a ediţie

Berlinala 2025, care se va deschide joi, a fost dintotdeauna cel mai politizat dintre marile festivaluri cinematografice internaţionale, iar ediţia sa din acest an se va desfăşura cu câteva zile înaintea alegerilor din Germania.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase
Stiri actuale
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Top citite
1 etnici sârbi protest Kosovo
Stiri externe
Sondaj: Doar 35,8% dintre sârbi mai susțin aderarea Serbiei la Uniunea Europeană
2 Salvamont
FOTO: Salvamont Neamț
Stiri actuale
Intervenţie dramatică în Piatra Craiului. Un turist a murit în urma unui stop-cardiorespirator pe un traseu. FOTO & VIDEO
3 Vladimir Demidovici
Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation
Stiri Diverse
Caz foarte bizar. Un hoț care a dat lovitura în două case de lux din Florida a fost găsit de poliție gol-pușcă într-un garaj
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

32:42

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28