Timothée Chalamet a împlinit 30 de ani. Actorul și-a surprins fanii cu fotografii din copilărie. GALERIE FOTO

Chalamet a împărtășit o serie de fotografii din copilărie, inclusiv imagini în care juca fotbal și ping-pong, una alături de tatăl său, Marc Chalamet, dar și două fotografii mai recente în care apare cu capul ras, înotând, potrivit People.

„Vă mulțumesc pentru urările de ziua mea”, a scris actorul în descrierea postării.

Actorul a primit și o urare specială de la Susan Boyle, după ce i-a oferit artistei, cunoscută din „Britain’s Got Talent”, o jachetă inspirată din cel mai recent film al său, Marty Supreme. Chalamet a trimis acest articol vestimentar mai multor vedete pentru promovarea proiectului, printre care Tom Brady, Justin Bieber și iubita sa, Kylie Jenner.

Într-un videoclip, Susan Boyle i-a cântat „La mulți ani” și i-a transmis urări călduroase actorului, cu ocazia intrării într-un nou deceniu. Chalamet a reacționat pe Instagram Stories, scriind: „Mulțumesc Susan”

Anul 2025 a fost unul important pentru actor. El a primit numeroase nominalizări pentru rolul lui Bob Dylan din „A Complete Unknown, la Oscaruri”, BAFTA, Critics’ Choice Awards și Globurile de Aur, câștigând premiul pentru acest rol la Screen Actors Guild Awards.

În discursul de acceptare, Chalamet a declarat că este „într-o adevărată căutare a excelenței”. „Știu că nu este ceva ce oamenii spun de obicei, dar vreau să fiu printre cei mai mari. Sunt inspirat de cei mari”, a spus actorul. Cel mai recent film al său, Marty Supreme, rulează în prezent în cinematografe.

