Un colos american se asociază cu Armata Română în producția de tehnologii militare avansate. "Suntem gata să începem imediat"

29-12-2025 | 15:54
avion racheta
Northrop Grumman

Americanii de la Northrop Grumman, unul dintre cei mai mari producători militari din lume, se asociază cu Armata Română pentru a produce sisteme radar mobile avansate. Tehnologia va fi fabricată de Romarm și Aerostar.

 

Cristian Anton

Compania americană Northrop Grumman, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de tehnologie aerospațială și de apărare, vrea să implice Romarm și Aerostar în producția unor sisteme radar mobile avansate, destinate Armatei Române, scrie Profit.

Planificăm ca atât Romarm, cât și Aerostar să coproducă componente ale sistemului G/ATOR și să acționeze ca depozit de aprovizionare pentru asistența continuă a sistemelor G/ATOR din România. Numărul radarelor va depinde de numărul solicitat de România pentru a proteja spațiul său aerian național și flancul estic al NATO”, a declarat Craig Doty, Manager of Business Development la Northrop Grumman, pentru sursa citată.

Romarm și Aerostar au încheiat deja acorduri cu Northrop Grumman. Colaborarea va viza inițial sistemele livrate României, iar pe viitor este posibilă extinderea la tehnologia destinată altor țări.

Northrop Grumman este gata să înceapă producția imediat. Calendarul nostru de producție se va alinia cu calendarul de achiziție solicitat de forțele armate române”, mai spune Doty.

Radarul care va fi fabricat în România este folosit de Armata SUA

G/ATOR (Ground / Air Task-Oriented Radar) este un radar multifuncțional, mobil, capabil să detecteze și să urmărească simultan avioane, rachete, drone și artilerie, oferind supraveghere aeriană, controlul focului și managementul traficului aerian.

Tehnologia este utilizată, printre altele, de Forțele Marine și Forțele Aeriene ale SUA. Recent, Northrop Grumman a anunțat o actualizare software pentru radarul AN/TPS-80 G/ATOR (foto), care permite SUA să detecteze amenințări la distanțe mai mari și să răspundă mai rapid.

Northrop Grumman, una dintre cele mai mari companii de apărare și aerospațiale din lume, a fost înființată în 1994, prin fuziunea dintre Northrop Corporation și Grumman Corporation. A încheiat anul 2024 cu venituri de peste 40 de miliarde de dolari.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 29-12-2025 15:54

