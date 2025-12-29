Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Buna înțelegere afișată de Donald Trump și Volodimir Zelenski după întâlnirea lor din Florida pare să fi picat foarte prost la Moscova.

Într-o declarație surprinzătoare, ministrul rus de Externe a acuzat Ucraina că ar fi atacat cu 91 de drone reședința președintelui Putin. Ceea ce va schimba, poziția Rusiei în negocieri.

Volodimir Zelenski a negat categoric și a acuzat Kremlinul că vrea să torpileze negocierile de pace cu americanii, care au avansat semnificativ.

Totodată, Zelenski crede că Moscova a inventat un pretext pentru a lansa atacuri asupra instituțiilor guvernamentale de la Kiev.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni după amiază că Ucraina ar fi încercat să atace cu 91 de drone reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocieri va fi revizuită.

„E o minciună. Faptul că ne înțelegem cu americanii, iar negocierile avansează, pentru ruși e un eșec”, a reacționat ferm Volodimir Zelenski.

Anunțul lui Lavrov venise la câteva ore după ce Donald Trump și Volodimir Zelenski anunțaseră progrese pentru pace duăa cea de-a șaptea lor întâlnire.

Donald Trump: „Am avut o întâlnire extraordinară. Și cred că ne apropiem foarte mult, poate chiar suntem foarte aproape de un acord. Puteți spune 95%, dar nu-mi place să folosesc procente. Cred doar că ne descurcăm foarte bine, am putea fi foarte aproape. Mai rămân una sau două probleme foarte dificile, foarte complicate”.

Trump e dispus să meargă în Parlamentul Ucrainei

Este vorba de pretențiile teritoriale ale Moscovei, care cere întreg Donbasul și de controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cel mai mare producător de energie din Europa.

”Volodimir Zelenski: Nu. Am discutat despre un plan în 20 de puncte și sunt bucuros că, într-adevăr, echipele noastre sunt foarte aproape de rezultate. Putem avea un referendum asupra oricărui punct din acest plan. Dacă acordul va fi foarte dificil pentru Ucraina, atunci, desigur, societatea noastră trebuie să voteze.

Reporter: Putin este de acord cu un armistițiu pentru a permite desfășurarea unui referendum?

Donald Trump: Nu vrea armistițiu. Și acesta este unul dintre punctele la care lucrăm chiar acum. (Putin) consideră că ei sunt în ofensivă și dacă s-ar opri temporar, apoi ar trebui să o ia de la capăt. Înțeleg această poziție. Președintele (Putin) este foarte ferm în legătură cu asta”.

Yuri Ushakov, Russian presidential foreign affairs adviser: ”Cel mai important este că președinții rus și american au aceeași părere despre armistițiul temporar propus de ucraineni și europeni sub diverse pretexte. Pentru o încetare completă a ostilităților, e nevoie de o decizie curajoasă și responsabilă din partea Kievului, care să se alinieze cu ceea ce s-a convenit pe canalele de comunicare ruso-americane”.

Conștienți că vor fi nevoiți să accepte concesii dureroase, ucrainenii insistă asupra garanțiilor de securitate, esențiale pentru o pace durabilă.

Volodimir Zelenski: ”Avem realizări importante: planul de pace în 20 de puncte, cu 90% acord. Și garanțiile de securitate SUA-Ucraina sunt 100% convenite. Garanțiile de securitate SUA, Europa, Ucraina sunt aproape convenite. Dimensiunea armatei noastre este 100% stabilită”.

Mark Stone, Sky News: ”Dar priviți-i chipul... în timpul conferinței de presă, Zelenski părea exasperat. Surse ucrainene mi-au dezvăluit că vital pentru ei este că Trump a spus că ar fi dispus să meargă la Kiev, ca să arate sprijinul american pentru garanții de securitate”.

”Donald Trump: Nu am în plan să fac asta, dar m-am oferit să mă duc să vorbesc în parlamentul Ucrainei, dacă asta ar fi de folos.

Volodimir Zelenski: Sunteți oricând binevenit.

Donald Trump: Nu sunt sigur că e necesar, dar dacă așa pot salva 25.000 de vieți pe lună sau câte-or fi, aș putea să vin”.

Ucraine cere garanții de securitate pentru 50 de ani

”Reporter: Sunteți gata să semnați astăzi documentul privind garanțiile de securitate?

Donald Trump: Păi, depinde despre ce garanții vorbim. Ce întrebare prostească! Nimeni nu știe ce vor presupune garanțiile de securitate. Dar vor fi garanții de securitate puternice. Și națiunile europene se vor implica serios în apărarea (Ucrainei)”.

În avionul care l-a readus în Europa, Zelenski a dezvăluit în ce privință mai e de lucru la garanțiile de securitate.

Volodimir Zelenski: ”În documentele discutate, sunt prevăzute garanții de securitate pentru 15 ani cu posibilitate de prelungire. I-am spus președintelui Trump că am vrea garanții pentru o perioadă mai lungă, ne-am dori garanții pentru 30, 40 ori 50 de ani. Ar fi o decizie cu adevărat istorică din partea președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta”.

Volodimir Zelenski: ”El (Trump) spune că Putin e gata să facă pace. Eu i-am explicat președintelui Trump că n-ar fi prima oară când Putin una spune și alta face. Pentru noi e foarte important ca vorbele să coincidă cu faptele”.

Trump spune că Rusia vrea doar binele pentru Ucraina

Scepticism față de declarațiile presedintelui Trump a trădat Zelenski, făcând ochii mari și în momentul de-a dreptul straniu în care Trump a dat asigurări că Vladimir Putin vrea binele Ucrainei.

”Reporter: În conversațiile cu președintele Putin, ați abordat responsabilitatea Rusiei în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei?

Donald Trump: Da. (Rusia) o să ajute. Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Știu că sună puțin ciudat, dar Putin a fost foarte generos în dorința lui de a vedea succesul Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de energie, electricitate și alte lucruri la prețuri foarte mici”.

Trump nu a explicat la ce ofertă de energie ieftină se referă. Decenii la rând, Rusia a folosit șantajul prețurilor mici la energie pentru a ține captivă Ucraina, o strategie folosită și în Republica Moldova, dar și în alte țări pe care le consideră ca făcând parte din aria sa de influență.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













