O bombă din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată în Belgrad. Locuitorii din zonă, sfătuiți să plece de acasă. VIDEO

28-12-2025 | 20:36
bombă din al Doilea Război Mondial
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier de construcţii din centrul Belgradului, capitala Serbiei, anunţă poliţia.

autor
Mihaela Ivăncică

Această bombă, de tip AN-M44, de fabricaţie americană, a fost folosită în timpul unor raiduri aliate aeriene împotriva unor poziţii germane, în timpul eliberării Belgradului de ocupaţia nazistă, în 1944, relatează AFP.

Înainte de dezamorsare, locul respectiv, situat în apropierea unei zone rezidenţiale şi unui centru comercial, a fost verificat detaliat, ”în vederea garantării siguranţei operaţiunilor”, a precizat poliţia.

Locuitorii din zonă au fost invitaţi să-şi mute vehiculele şi să plece de acasă.

Bomba a fost transportată pe un poligon militar, situat la 180 de kilometri distanţă de Belgrad, unde urmeaz să fie distrusă în zilele următoare.

Mai multe bombe neexplodate, datând din conflicte din trecut, au fost descoperite în Serbia în ultimii ani. Ele au fost dezamorsate toate fără niciun incident.

În septembrie 2024, un obuz de artilerie vechi de un secol, de aproape 300 de kilograme, a fost dezamorsat pe un şantier de construcţii situat în apropierea Parlamentului sârb, la belgrad.

În aprilie 2024, o bombă de mare putere, datând din campania de bombardamente NATO din 1999, a fost descoprită la Nis, în sudul Serbiei.

În 2021, o bombă de 242 de kilograme datând din al Doilea Război Mondial a fost retrasă de pe un şantier de construcţii la periferia Belgradului.

Sursa: News.ro

28-12-2025 20:25

