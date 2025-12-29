Cât alocă Ministerul Sănătății pentru anesteziile stomatologice din spitale, obligatorii după moartea fetiței de 2 ani

Se schimbă legislația după moartea unei fetițe de 2 ani într-o clinică stomatologică din București. Intervențiile sub anestezie generală vor putea fi realizate în spitalele de stat și vor fi decontate printr-un program finanțat de Ministerul Sănătății.

Se vor da bani pentru materialele necesare tratamentelor, și pentru aparatura medicală.

Aproximativ 60 de spitale de stat din toată țara au cabinete stomatologice. Dar din lipsa banilor, în fiecare dintre ele sunt îngrijiți prea puțini pacienți.

Corespondent PROTV: „În cabinetul stomatologic al Institutului Marius Nasta din Capitală sunt tratați cel mult 30 de pacienţi în fiecare lună. Vorbim de oameni care se programează prin ambulatoriu sau de pacienți internați în secțiile spitalului. O finanțare mai mare de la stat ar însemna automat mai multe persoane care să beneficieze gratuit de servicii stomatologice".

Dr. Dragoș Zaharia, directorul medical al Institutului Marius Nasta: „Se pot trata diverse carii, se pot pune plombe, se poate face detartraj, tratamente de canal sau infecții radiculare. Există decontare prin CNAS în limita unui plafon. În ultimele luni a fost în jur de 4.800 de lei pe lună, insuficient pentru numărul de pacienți pe care ar putea să-l deservească acest cabinet"

Prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, statul decontează 9.000 de lei pe lună pentru un stomatolog din mediu rural și 6.000 pentru unul de la oraș. Spitalul trebuie să plătească însă pentru aparatură, consumabile și medicamente.

Ministerul Sănătății va aloca bani printr-un program nou de acțiuni prioritare, așa cum se întâmplă de pildă pentru bolnavii cu infarct sau AVC. Modificarea legislației va permite ca procedurile care implică sedare profundă sau anestezie generală să fie decontate pe fișe de spitalizare de zi în spitale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Se înființează pentru prima dată un mecanism, un program de finanțare pentru intervențiile stomatologice, cu sau fără anestezie generală, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Ministerul Sănătății finanțează direct spitalele publice care au cabinete sau care vor să înființeze cabinete de stomatologie în regim ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi".

În prima etapă se vor aloca 15 milioane de lei, iar banii vor veni după aprobarea bugetului pe 2026. Pentru a beneficia de finanțare, spitalele trebuie să trimită o solicitare la Ministerul Sănătății. Ordinul care prevede aceste schimbări este în transparență decizională.

