Vera Wang, apariție spectaculoasă de Crăciun. Ce ținută a purtat creatoarea de modă. FOTO

28-12-2025 | 20:52
Vera Wang
Getty

În ultimul deceniu, Wang și-a petrecut Crăciunul la Miami alături de cele două fiice ale sale, Cecilia Becker, în vârstă de 35 de ani, și Josephine Becker, de 32 de ani.

Ioana Andreescu

Potrivit postărilor de pe Instagram ale creatoarei de modă, ea și familia sa au intrat în spiritul sărbătorilor acasă, printr-o reuniune discretă, potrivit People.

Totuși, se pare că Vera Wang a dat startul unei noi tradiții. Pe 24 decembrie, designerul a răspândit bucuria sărbătorilor pe Instagram, publicând o fotografie cu „portretul său oficial de Crăciun”. Spre deosebire de anii trecuți, când obișnuia să posteze ședințe foto elaborate, realizate acasă alături de copii, de această dată a publicat mai multe imagini în care apare singură, într-o rochie de mireasă couture Vera Wang.

Fotografiată de Till Janz, Wang poartă o creație albă, fără bretele, cu o fustă amplă, care se potrivea perfect cu bradul de Crăciun luxos și cadourile atent împachetate. „Crăciun fericit tuturor”, a scris ea în descrierea imaginilor.

Pentru reuniunea propriu-zisă, Vera Wang a ales o ținută mai simplă, dar la fel de elegantă. Într-o fotografie distribuită pe contul său personal de Instagram, designerul apare alături de o persoană dragă, purtând o rochie maro, mulată, fără mâneci, accesorizată cu pantofi negri cu vârf ascuțit.

Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Mizele Kievului și amenințările Rusiei

Sursa: People

