Cele trei lucruri pe care trebuie să le verifici pentru a alege un pește proaspăt. Ce trebuie evitat din start

Comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, avertizează consumatorii să fie atenți la calitatea alimentelor, în special a peștelui și a cărnii.

Așadar, Dorel Fechete recomandă evitarea peștelui care prezintă solzi ce se desprind ușor, mucus cu miros neplăcut sau branhii de culoare cenușie ori brună, semne clare de alterare și risc pentru sănătate.

„Verificați dacă peștele prezintă următoarele modificări: solzi care se desprind ușor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, branhii de culoare cenușie sau brună. În aceste cazuri peștele este sigur alterat și poate prezenta un pericol pentru sănătatea dumneavoastră”, a avertizat Fechete, potrivit Radio România Actualități.

De asemenea, acesta atrage atenția că produsele din carne trebuie cumpărate doar din unități autorizate și verificate cu atenție, carnea nefiind elastică, lipicioasă sau urât mirositoare. Transportul și depozitarea trebuie făcute în condiții igienice, la temperaturi de refrigerare între 0 și 4 grade Celsius, iar consumatorii sunt sfătuiți să refuze produsele care ridică suspiciuni privind calitatea sau etichetarea.

„Cumpărați numai din măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe. Carnea să nu fie elastică, să nu prezinte suprafața lipicioasă și urât mirositoare. Carnea achiziționată se va transporta în condiții igienice, cât mai repede, și se va depozita la temperaturi de refrigerare de 0-4 grade Celsius. Refuzați produsele din carne pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













