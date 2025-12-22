Friptura de porc ideală de Crăciun. Secretele pentru a obține gustul perfect și ce greșeli să eviți

22-12-2025 | 16:24
friptura de porc
Shutterstock

Carnea de porc este nelipsită de masa românilor de sărbătorile de iarnă.

Anca Lupescu

Fie că vorbim despre friptură de porc din pulpă, ceafă sau piept de porc, acest preparat este centrul mesei festive de Crăciun. Pentru a face o friptură de porc perfectă, ține minte că există câteva trucuri pentru a obține un gust delicios și multe complimente.

Tradiția cărnii de porc în bucătăria românească

Consumul cărnii de porc de Crăciun are rădăcini vechi, care coboară până în antichitate. Mult înainte de apariția creștinismului, porcul era sacrificat în perioada solstițiului de iarnă ca sursă principală de hrană pentru sezonul rece și ca act ritualic. Creștinismul a preluat și adaptat această practică, legând-o de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Apropierea Crăciunului a fost, tradițional, legată de procurarea cărnii necesare pentru mesele de sărbătoare. La țară, acest lucru presupunea sacrificarea porcului în gospodărie, iar la oraș, oamenii s-au rezumat la a cumpăra de la piață sau supermarket și a ține carnea la frigider sau congelator pentru a pregăti preparatele tradiționale de Crăciun.

Tăierea porcului se făcea, după obicei, la Ignat (20 decembrie), la Ajun sau, în unele zone, chiar în zilele de Crăciun ori până la Sfântul Vasile.

colinde
De ce se cântă colinde de Crăciun. Originea, semnificația și tradițiile colindatului. Cele mai vechi cântece de sărbători

Din porc se foloseau aproape toate părțile pentru a se pregăti bucate tradiționale. Unele erau consumate de Crăciun, în vreme ce altele erau puse la conservat prin afumare, preparare de specialități, conservare în untură sau la congelator, în vremuri mai moderne.

Ce tip de carne este cel mai potrivit pentru friptură

Atunci când pregătești friptură de porc, ar trebui să folosești o carne mai grasă. Cotletul, de exemplu, nu este potrivit deloc pentru friptură, pentru că este un mușchi care nu are deloc grăsime.

În schimb, folosește ceafă, pulpă sau piept de porc pentru o carne împănată cu grăsime, lucru care îi oferă nu doar gust, ci și frăgezime. Alternativ, poți folosi spată de porc pentru o friptură care se rupe fâșii.

Dacă nu îți place carnea grasă, folosește cotlet cu os sau fără ori mușchi, o carne fragedă, dar fără prea multă grăsime.

friptura de porc

Greșeli frecvente care strică friptura de porc de Crăciun

Milioane de bucătari amatori fac aceeași greșeală: aplică același amestec de condimente pentru orice tip de carne. Fiecare proteină reacționează chimic diferit la condimente, în funcție de conținutul de grăsime, structura fibrelor și pH. Piperul negru intensifică aromele umami în carnea de vită, în timp ce în carnea de porc poate genera gust amar dacă este folosit în exces.

Pentru carnea de porc, folosește sare, salvie uscată, muștar boabe. Nu se folosește rozmarin proaspăt, pentru că intră în competiție cu aromele specifice porcului.

Ce trebuie să faci: 

Sare de mare grunjoasă aplicată cu 24 de ore înainte pentru fripturi – îmbunătățește textura și gustul

Piper negru proaspăt măcinat doar în ultimele 15 minute de gătire

• Ierburi proaspete adăugate la final, pentru a păstra uleiurile esențiale

Ce trebuie evitat: 

– condimentele acide (lămâie, oțet)

– amestecurile din comerț cu zahăr 

– piperul alb pe carnea roșie 

Cum prepari friptura de porc ideală – metoda simplă, garantată

Ingrediente:

• 2 ½ linguri de ulei de măsline

• 2 linguri de salvie uscată

• 2 linguri de usturoi granulat

• 1 lingură de ceapă pudră

• 2 lingurițe de sare

• 1 pulpă de porc de aproximativ 2,3 kg, cu șorici

• 1 ceapă mare

• 6 căței de usturoi, tăiați în jumătate

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 220°C. Amestecă uleiul de măsline, salvia, usturoiul granulat, ceapa pudră și sarea într-un bol mic. Clătește pulpa de porc și șterge-o bine cu prosoape de hârtie. Unge carnea pe toate părțile cu uleiul condimentat.

Taie ceapa felii și separă-o în rondele. Așază rondelele de ceapă și jumătățile de usturoi pe fundul unei tăvi. Pune pulpa de porc deasupra.

Coace în cuptorul preîncălzit timp de 40 de minute. Redu temperatura la 180°C și continuă coacerea până când un termometru pentru carne introdus în centru indică cel puțin 63°C, aproximativ încă 1 oră și 20 de minute.

Ce garnituri și sosuri merg cel mai bine cu friptura de porc

Porcul permite multor garnituri să strălucească. La români, cartoful e baza, așa că poți face de la piure pufos de cartofi, cartofi prăjiți, până la cartofi țărănești, cartofi gratinați, cartofi acordeon sau cartofi wedges la cuptor. Opțiunile sunt nelimitate.

Dacă vrei ceva mai special, fă o tavă de cartofi gratinați cu sos cremos și cașcaval.

Poți acompania totul cu broccoli tras la tigaie, varză de Bruxelles cu bacon, fasole verde păstăi cu parmezan și usturoi, legume coapte precum cartof dulce, morcov, ceapă, ardei gras, conopidă, poți încerca un piure de păstârnac, de cartof dulce sau de mazăre.

Ca sosuri, încearcă un gravy pe care îl faci din zeama de la friptură cu puțin unt și amidon, astfel încât să obții un sos catifelat și grosuț.

Alternativ, poți face un sos alb cu salvie, unt, rozmarin și parmezan sau poți servi friptura de porc cu un sos pe bază de reducție de vin roșu.

friptura de porc

Cum păstrezi friptura fragedă dacă o gătești cu o zi înainte

Dacă vrei să faci friptura cu o zi înainte, gătește carnea până la punctul corect, fără să usuci prea tare.

Dacă este prea făcută, carnea se usucă atunci când o reîncălzești. Lasă friptura să se răcească complet înainte de depozitare.

Lasă bucata de carne întreagă. Dacă o porționezi, se va usca mai rapid. Acoperă bine carnea sau pune-o într-un recipient etanș, împreună cu sosul sau sucurile rezultate la gătire. 

Când o reîncălzești, fă-o lent, la temperatură mică, ideal în cuptor la 140–160°C. Adaugă puțin lichid (sos, supă, apă) pentru a preveni uscarea. Acoperă friptura cu capac sau folie de aluminiu în timpul reîncălzirii.

