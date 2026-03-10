Război în Iran, ziua 11. Teheranul anunță că e gata să lupte „cât timp va fi necesar” împotriva SUA şi Israelului

Totodată, Siria a raportat bombardamente pe teritoriul său și le pune pe seama grupării Hezbollah din Liban.





UPDATE 11:05 Un sistem antiaerian Patriot a fost amplasat în centrul Turciei

Turcia a anunţat marţi că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfăşurat în centrul ţării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spaţiul aerian turcesc, informează AFP şi Reuters.

"Pe lângă măsurile pe care le luăm la nivel naţional, măsurile de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO au fost sporite. În acest cadru, un sistem Patriot este desfăşurat în Malatya (o provincie din estul Anatoliei - n.r.) pentru a contribui la apărarea spaţiului nostru aerian", a anunţat Ministerul Apărării într-un comunicat, citat de Reuters.Ministerul a adăugat că Turcia va continua să evalueze evoluţiile regionale şi să coopereze cu aliaţii NATO.Provincia Malatya găzduieşte baza aeriană americană de la Kurecik, care adăposteşte un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansările de rachete iraniene.

UPDATE 10:47 Iranul e gata să lupte "cât timp va fi necesar" împotriva Statelor Unite şi Israelului

Iranul a afirmat marţi că este gata să lupte "atât timp cât va fi necesar" împotriva Statelor Unite şi Israelului, contrazicându-l pe preşedintele american Donald Trump, care a declarat în ajun că războiul "se va încheia curând", relatează AFP.

"Suntem gata să continuăm atacurile cu rachete împotriva lor atât timp cât va fi necesar şi ori de câte ori va fi necesar", a asigurat ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, adăugând că negocierile cu Washingtonul "nu mai sunt pe ordinea de zi", notează Agerpres.

UPDATE 10:35 Randamentele din SUA scad pe fondul sugestiilor lui Trump privind sfârșitul războiului cu Iranul

Randamentele Trezoreriei Statelor Unite au scăzut marți, pe fondul reducerii prețurilor petrolului, care a atenuat temerile privind o revenire a inflației. După anunțul președintelui Donald Trump privind eforturile de menținere a prețurilor petrolului la un nivel scăzut și indicația sa că războiul cu Iranul se apropie de sfârșit, prețul de referință al petrolului american a scăzut sub 90 de dolari pe baril. În plus, se pare că marți este planificată o reuniune virtuală a miniștrilor energiei din G7 pentru a discuta posibilitatea eliberării stocurilor de petrol de urgență pentru a atenua penuria de aprovizionare cauzată de războiul cu Iranul.

Randamentul obligațiunilor pe zece ani a scăzut cu 4,6 puncte de bază, până la 4,088% la ora 3:58 ET, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a scăzut cu 2,9 puncte de bază, până la 4,719% în același moment. În același timp, randamentul obligațiunilor pe doi ani a scăzut cu 6 puncte de bază, până la 3,532%, notează Baha.

UPDATE 10:00 Araghchi: SUA și Israelul nu reușesc să-și atingă obiectivele

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat marți că campania militară a Statelor Unite și a Israelului împotriva țării sale a fost un „eșec”. „Planul A a fost un eșec, iar acum încearcă alte planuri, dar toate au eșuat la rândul lor”, a declarat Araghchi. „Nu văd niciun obiectiv rezonabil pe care să-l urmărească. Nu au reușit să-și atingă obiectivele la început, iar acum, după 10 zile, cred că sunt fără scop”, a adăugat el și a criticat cele două țări pentru că au determinat creșterea prețurilor petrolului prin atacarea instalațiilor energetice ale Iranului.

Înaltul diplomat iranian a insistat că atacurile Teheranului asupra bazelor americane din regiune au fost doar acte de autoapărare în contextul unor acte „absolut ilegale” de „agresiune”. Președintele american Donald Trump a insistat că Washingtonul își atinge obiectivele în ceea ce privește Iranul într-un ritm mai rapid decât se aștepta și a menționat că operațiunea militară s-ar putea încheia până la sfârșitul săptămânii, potrivit Baha.

UPDATE 09:40: Australia a acordat azil politic pentru cinci sportive iraniene

Sportivele fac parte din echipa națională feminină de fotbal a Iranului. Decizia intervine în contextul în care sportivele se temeau de persecuție acasă pentru gestul de a refuza să cânte imnul național iranian la Cupa Asiei, arată news.ro.

Prim-ministrul Anthony Albanese a confirmat marți, la Canberra, că Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanizadeh sunt „acum în siguranță". Poliția australiană a intervenit luni seară pentru a le extrage de sub supravegherea oficialilor iranieni. „Australienii au fost mișcați de situația dificilă a acestor femei curajoase. Sunt în siguranță aici și ar trebui să se simtă ca acasă", a declarat Albanese.

UPDATE 09:20 IRGC afirmă că a lovit baza aeriană americană din Kurdistanul irakian

Biroul de relații publice al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) a emis o declarație în care afirmă că a lovit sediul armatei americane de la baza aeriană Harir din Erbil, în Kurdistanul irakian.

Cinci rachete au fost lansate împotriva bazei militare, se mai arată în declarație.

UPDATE 08:54 Zelenski: „Ucraina a primit 11 cereri de ajutor pentru combaterea dronelor iraniene”

Ucraina a primit 11 cereri din partea unor țări care solicită ajutor în combaterea dronelor iraniene, potrivit lui Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că cererile provin din țări vecine cu Iranul, state europene și SUA.

Kievul a răspuns la unele dintre ele cu „decizii concrete și sprijin specific”, a spus el.

„Există un interes clar pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților, interceptorii relevanți, sistemele de război electronic și instruirea. Ucraina este gata să răspundă pozitiv la cererile celor care ne ajută să protejăm viețile ucrainenilor și independența Ucrainei”, a scris Zelenski într-o postare pe rețeaua X.

Războiul cu drone este o parte centrală a conflictului din Ucraina, iar Rusia a folosit mii de drone Shahed fabricate în Iran în atacurile sale nocturne asupra țării.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că țara sa este dispusă să împărtășească expertiza și este deschisă unui schimb de tehnologie și arme cu țările din Golf, care au fost atacate de drone iraniene.

Dar el a avertizat, de asemenea, că Ucraina se află în război și are o penurie de arme proprii.

UPDATE 08:30: Atacuri israeliene asupra laboratoarelor nucleare din Teheran: Raport

Canalul 12 din Israel citează surse care afirmă că atacurile israeliene au lovit laboratoarele nucleare din capitala Iranului, Teheran, noaptea trecută.

Iranul nu a făcut încă niciun comentariu, iar Al Jazeera nu a putut verifica informația.

UPDATE 08:10 Australia trimite arme și personal militar în Orientul Mijlociu

Australia a intrat în războiul dintre SUA, Israel și Iran, trimițând rachete în Emiratele Arabe Unite pentru a apăra țara, precum și un avion de supraveghere în Golf.

Aproximativ 85 de militari sunt, de asemenea, în drum spre regiune.

Rachetele aer-aer sunt trimise pentru a ajuta la doborârea dronelor. Australia furnizează, de asemenea, unul dintre cele șase avioane 27-A Wedgetail.

Când SUA și Israelul au început să bombardeze Iranul, Australia a fost una dintre primele țări occidentale care a susținut public SUA.

Guvernul Albanese susține că acțiunea sa este „pur defensivă”, pentru a proteja trupele australiene de la baza țării din Emiratele Arabe Unite.

În Emiratele Arabe Unite trăiesc 24.000 de australieni, iar peste 100.000 de cetățeni australieni au rămas blocați în regiune de la începutul războiului.

Australia este considerată un aliat ferm al SUA și a luptat alături de SUA în toate războaiele importante din ultimii 200 de ani, scrie Sky News.

UPDATE 07:57 Casa Albă neagă că lui Trump i s-ar fi spus să pună capăt conflictului cu Iranul

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat informația publicată de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căreia președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan pentru a scoate țara din conflictul cu Iranul, pentru a evita pierderea sprijinului intern.

„Această poveste este plină de prostii provenite de la surse anonime care, vă pot garanta, nu se află în aceeași cameră cu președintele Trump”, a declarat Leavitt pentru publicație, după ce a fost rugată să comenteze. „Consilierii principali ai președintelui se concentrează 24 de ore din 24 pe asigurarea succesului operațiunii Epic Fury, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi determinat în ultimă instanță de comandantul suprem.”

În plus, Leavitt a insistat că „marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, potrivit Baha.

UPDATE 07:30 Preşedinţii turc şi iranian au discutat telefonic după interceptarea unei rachete în Turcia

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, i-a propus luni omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea unei echipe comune pentru a ancheta "presupusele atacuri cu rachete iraniene" împotriva Turciei, potrivit presei de la Teheran, notează AFP.

Iranul "este dispus să înfiinţeze o echipă comună pentru a examina acuzaţiile formulate de ţări şi regimuri ostile Iranului, pentru a clarifica neînţelegerea" din jurul acestor "presupuse atacuri cu rachete", a declarat preşedintele iranian, citat de media iraniene, după ce Turcia a anunţat mai devreme în cursul dimineţii că NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul său aerian. Pezeshkian a acuzat, de asemenea, Statele Unite şi Israelul că încearcă "să semene discordie" între Iran şi vecinii săi cu astfel de "acuzaţii".

UPDATE 07:20 Trump amenință Iranul cu lovituri „de douăzeci de ori mai puternice”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Citiți întreg articolul aici.

UPDATE 07:15 Trei drone, doborâte în regiunea Kurdistan din Irak

Forţele coaliţiei din regiunea Kurdistan din Irak au doborât luni trei drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil, a declarat Serviciul de Combatere a Terorismului din Kurdistan, anunţă CNN.

Două drone au vizat consulatul Emiratelor Arabe Unite, iar una a vizat aeroportul din Erbil, situat în apropierea unei baze americane, potrivit imaginilor video şi martorilor oculari.

UPDATE 07:05 Trump ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan de ieșire din conflictul cu Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost sfătuit să elaboreze un plan privind modul în care să scoată țara din conflictul cu Iranul pentru a evita pierderea sprijinului intern, a raportat The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, unii dintre consilierii președintelui l-au avertizat că continuarea luptelor ar putea afecta sprijinul acordat operațiunilor lui Trump de către politicieni, mai ales după ce mai multe sondaje au arătat că majoritatea publicului nu este de acord cu campania împotriva Iranului.

Prin urmare, consilierii l-ar fi îndemnat să declare că operațiunea și-a atins obiectivele și să o încheie. Publicația a mai relatat că Trump a fost surprins de faptul că Iranul nu s-a predat în condițiile impuse de el, în ciuda eforturilor militare intense depuse de SUA și Israel, informează agenția de știri Baha.