În pofida eforturilor depuse, viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată. Căpitanul Palferenţ Octavian era căsătorit şi nu avea copii.

Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii acestui eveniment.

”Conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Aeriene şi personalul unităţilor militare implicate îşi exprimă profundul regret pentru pierderea suferită şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite sursa citată.

Armata Română a transmis și un mesaj pe rețelele sociale.

