Deși nu a fost mai clar în privința obiectivelor și duratei războiului. Un înalt oficial iranian de securitate i-a transmis lui Donald Trump să fie atent "ca să nu fie el eliminat", după ce președintele american a amenințat cu o nouă revărsare de „moarte, foc și furie”, dacă Iranul continuă să oprească tranzitul petrolului prin strâmtoarea Ormuz.

Zi și noapte continuă bombardamente asupra Iranului.

Crucea roșie iraniană a difuzat imagini cu salvatorii care căutau în ruine. Potrivit guvernului, peste 1300 de oamani au fost uciși în Iran de la începutul războiului.

Un bombardament în orașul iranian Karaj a fost atât de puternic încât doar șocul loviturii a făcut țăndări parbrizul unei mașini în mișcare.

Hegseth: ”Iranul este singur. Și ei sunt grav în pierdere. În ziua 10 a Operațiunii "Furia Epică" suntem învingători”.

”Astăzi va fi, din nou, cea mai intensă zi a noastră de atacuri în interiorul Iranului: cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe lovituri„.

Între timp, Iranul ripostează, atacând țările vecine și Israelul. Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost vizate iarăşi de rachete și drone iraniene. Și țările din Golf au difuzat imagini de la interceptarea proiectilelor.

Vice preşedintele american, secretarul apărării şi şeful marelui Stat major au salutat repatrierea trupului celui de al șaptelea soldat american care a murit de la începutul operaţiunii Furia Epică.

Între timp, Donald Trump a declarat că războiul este „aproape încheiat”, înainte să-şi nuanţeze opinia...

Trump: ”Se va termina destul de rapid”.

Jurnalist: Credeți că se va termina săptămâna aceasta?

Trump: „Nu, dar cred că se va întâmpla în curând. Nu ne oprim până când inamicul nu va fi total și definitiv înfrânt. Am câștigat deja în multe feluri, dar nu suficient”.

Președintele american a amenințat Teheranul cu "moarte, foc și furie" dacă va bloca în continuare transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Iar un înalt oficial iranian de securitate i-a transmis lui Trump să fie atent "ca să nu fie el cel eliminat".

Benjamin Netanyahu: ”Nu există nicio îndoială că, prin acțiunile întreprinse până acum, le-am frânt oasele”.

Președintele Trump a justificat intervenția militară invocând amenințarea reprezentată de programul nuclear al Teheranului și de dezvoltarea rachetelor balistice.

Trump: ”În mai puțin de o săptămână, ne atacau ei pe noi, vă dau scris. Erau pregătiți. Norocul e că am acționat noi primii. Vă spun că toate țările astea bogate din Orientul Mijlociu au avut mare noroc că sunt eu președinte și nu altcineva”.

Hegseth: ”Se grăbeau să obțină o bombă nucleară, pentru a putea ține ostatică întreaga lume. Dar președintele Trump nu va permite asta niciodată”.

Pe de altă parte, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de noul lider suprem de la Teheran.

Jurnalist: Vreți să-l eliminați pe (Mojtaba Khamenei)? Are o țintă pe spate?

Trump: ”Te referi la noul Lider Suprem? La fiul (fostului ayatollah)? Ei bine, nu vreau să spun asta, dar am fost dezamăgit pentru că noi credem că această nouă alegere va aduce aceleași probleme pentru țară. Am fost dezamăgit să văd care a fost decizia lor."

„Noi vom decide când se va termina războiul", a ripostat purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare iraniene.

Fred Pleitgen, CNN: Aveți în vedere un armistițiu cu Statele Unite și cu Israelul în acest moment?

Kharazi: ”Nu văd să mai existe loc pentru diplomație, deoarece Donald Trump i-a înșelat pe ceilalți și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două ocazii, când, în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au atacat”.