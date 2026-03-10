Guvernul va da anul acesta bani în plus la ministerele Educației, Apărării, Internelor, Agriculturii, Energiei sau Fondurilor Europene. Dar sunt și ministere pe minus. Aici este vorba despre portofoliile de la Muncă, Transporturi, Sănătate, Dezvoltare și cel al Afacerilor Externe.

Ajutoare pentru pensionari

S-au prins în buget 1,7 miliarde de lei pentru ajutoare în două tranșe acordate pensionarilor. Din informațiile pe care le avem, vor primi o mie de lei, cei cu venituri sub 1.500 de lei și 800 de lei în două tranșe, cei cu venituri între 1.501-2.000 de lei.

Pentru cei care au venituri între 2 mii și 3 mii de lei se va cauta o soluție de acordare a ajutoarelor. Este vorba de 600 de lei, în tranșe de câte 300 de lei. Aici, cel mai probabil, PSD va încerca să vină cu un amendament în Parlament, iar finanțarea să vină din economiile făcute se ministerele social-democrate.

Nu știm deocamdată în ce luni vor ajunge banii la pensionari. Se vorbea despre lunile aprilie si decembrie, dar este și o variantă ca banii să fie primiți în a doua jumătate a anului.

În contextul crizei prețului la carburanți, statul va continua și anul acesta să ofere fermierilor în jur de 2,7 lei pentru fiecare litru de combustibil utilizat la lucrările agricole.

Bugetul va fi adoptat joi

Creșterea salariului minim de la 1 iulie, ar putea să fie prinsă abia în rectificarea bugetară. Este vorba de o creștere de aproximativ 100 de lei, pentru care există acord de ceva timp între partide.

Bugetul urmează să fie adoptat, joi, în ședința de Guvern. Apoi va ajunge săptămâne viitoare în Parlament, unde nu e sigur dacă va avea suportul PSD. Asta pentru că social-democrații vor face o consultare internă duminică pentru a decide dacă-l vor vota sau nu.