”În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze autonomia în acest sector şi să îşi reducă dependenţele cât mai rapid”, a arătat el.

”Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferinţă a grupului de state «Prietenii Competitivităţii». A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării poziţiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026”, a afirmat Nicuşor Dan, marţi seară, într-o postare pe X.

Potrivit şefului statului, principalul subiect abordat a fost cel legat de preţurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivităţii europene şi de stimulare a industriei, agravat recent de creşterea preţurilor la petrol şi gaze pe piaţa internaţională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

”Am subliniat nevoia şi importanţa unor măsuri urgente pentru scăderea preţului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei şi cetăţenilor şi să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanţi. În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu şi lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii şi revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european. În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze autonomia în acest sector şi să îşi reducă dependenţele cât mai rapid”, a argumentat Nicuşor Dan.