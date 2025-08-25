Care sunt cele mai populare soiuri de pepene în România. Ce să alegi între pepenele roșu și pepenele galben

25-08-2025 | 11:13
pepene galben vs pepene rosu
Pepenele, fie el roșu sau galben, este una dintre cele mai mari bucurii ale verii. În România sunt mai multe tipuri de pepene de care te poți bucura. 

autor
Mădălina Cristea

Începând cu luna iunie și până la finalul lui septembrie, piețele și magazinele sunt pline cu pepeni de toate formele și mărimile. Uneori, poate fi greu să alegi care este cel mai bun, pentru că sunt atât de multe opțiuni. Află mai multe detalii despre cele mai populare tipuri de pepene din România. Ce să alegi între pepene roșu și galben.

Pepenele roșu – cel mai iubit fruct al verii

Când spui vară, te gândești imediat la pepenele roșu. Este fructul care a devenit simbolul acestui sezon și pe care îl găsești peste tot: în piețe, la marginea drumului sau chiar în curțile oamenilor. Popularitatea lui nu este deloc întâmplătoare. În fiecare an se vând milioane de kilograme de pepene roșu, pentru că este preferat de toată lumea, de la copii până la vârstnici. Motivul pentru care pepenele roșu este atât de iubit este simplu: are un gust dulce și plăcut, este plin de suc și te răcorește imediat, ceea ce îl transformă în gustarea perfectă pentru zilele toride de vară, când tot ce vrei este să te simți ușor și hidratat.

Un alt avantaj uriaș al pepenelui roșu este conținutul său de apă. Acesta este alcătuit din peste 90% apă, ceea ce îl face o alegere ideală pentru a-ți potoli setea și a-ți păstra energia atunci când temperaturile devin greu de suportat. În plus, pentru cei care sunt atenți la kilograme, pepenele are foarte puține calorii. Asta înseamnă că îl poți consuma liniștit, fără grija că îți afectează silueta.

Pepene roșu cu coajă netedă (verde închis)

Acesta este pepenele clasic, cel mai cunoscut și mai răspândit în România. Îl recunoști imediat după coaja verde închis, netedă și lucioasă, care ascunde în interior o pulpă roșie, plină de semințe negre. Are un gust dulce și puternic, mai pronunțat decât al altor soiuri. Pentru mulți, acest tip de pepene este legat direct de amintirile copilăriei. Este pepenele cumpărat de la țărani, direct din căruță sau din piață, și mâncat pe prispa casei ori la umbra unui copac. În prezent, pepenele cu coajă netedă și verde închis rămâne cel mai cultivat soi în România.

Pepene roșu dungat

Pepenele cu coajă dungată este unul dintre cele mai întâlnite soiuri la noi. Are coaja verde închis cu dungi verde deschis și arată foarte atrăgător pe tarabă. Pulpa este crocantă și mai puțin dulce decât a pepenelui clasic, dar tocmai de aceea mulți îl preferă. Este un pepene mai ușor, care te răcorește repede și nu este la fel de siropos.

pepene rosu felii

Pepene fără sâmburi

Pepenele fără sâmburi devine din ce în ce mai popular. Este alegerea ideală pentru cei care nu au răbdare să scoată semințele sau pentru părinții care vor un fruct răcoros pentru copii. Pulpa lui este dulce, crocantă și uniformă. Este foarte căutat la restaurante sau la evenimente, pentru că se taie frumos, arată bine și se consumă imediat. În salate de fructe sau pe platouri, pepenele fără sâmburi este preferat pentru că este practic și elegant în același timp.

pepene rosu felii

Pepene cu miez galben

Pepenele cu miez galben pare obișnuit la exterior, dar te surprinde când îl tai. Pulpa lui are o culoare galbenă intensă și un gust dulce, ușor diferit, care amintește de un amestec între pepene roșu și mango. Este mai rar în piețe, dar începe să fie din ce în ce mai dorit. Mulți îl cumpără pentru mesele festive sau pur și simplu ca să încerce ceva nou și deosebit. Este un pepene care atrage atât prin culoare, cât și prin aroma aparte.

Pepene de Dăbuleni – ce-l face special?

Când spui pepene roșu în România, inevitabil spui și Dăbuleni. Zona din județul Dolj este cunoscută ca „țara pepenilor”, datorită solului nisipos și cultivatorilor pricepuți. De aici vin pepenii cu un gust unic, dulce și intens. Pepenele de Dăbuleni a devenit un adevărat brand național. Este recunoscut peste tot și mulți români îl caută special, convinși că este cel mai bun.

pepene verde

Pepenele galben – aromat, parfumat și divers

Dacă pepenele roșu te răcorește, pepenele galben te cucerește prin aromă. Este dulce, parfumat și are o pulpă mai moale, care îl face ideal ca desert. La noi se găsesc mai multe soiuri, fiecare cu gust și aspect diferit.Spre deosebire de pepenele roșu, cel galben are mai multe vitamine și fibre. În plus, parfumul puternic îl face să fie iubit de mulți. Este un fruct pe care îl recunoști imediat și care aduce un plus de rafinament mesei de vară.

Pepene galben neted (zămos)

Zămosul este cel mai cunoscut pepene galben din România. Are coaja galbenă și netedă, iar pulpa este alb-gălbuie, foarte parfumată. Este moale, dulce și ideal pentru prăjituri sau salate de fructe. Este pepenele care umple toată casa cu mirosul lui puternic. Pentru gospodine, este nelipsit atunci când vor să pregătească deserturi de vară.

zămos pepene galben

Cantalup – cu coajă reticulată

Cantalupul are coaja aspră, ca o „plasă” reliefată. Pulpa lui portocalie este zemoasă și foarte dulce. Este unul dintre cele mai răspândite tipuri de pepene galben din lume, iar la noi câștigă tot mai mulți fani. Se mănâncă simplu sau alături de prosciutto, fiind foarte iubit în bucătăria mediteraneană. De asemenea, culoarea sa intensă îl face perfect pentru smoothie-uri și deserturi.

Pepene galben

Pepene galben verde la exterior

Acest pepene îi păcălește pe mulți. La exterior seamănă cu un pepene roșu mai mic, dar când îl tai, descoperi un miez galben, dulce și cremos. Contrastul între coajă și pulpă îl face să fie foarte atrăgător. Nu este la fel de răspândit ca zămosul sau cantalupul, dar începe să apară în piețele mari.

Pepene galben alungit

Acest tip seamănă cu un castravete mare și are coaja galben-verzuie. Pulpa este dulce, dar mai fermă, ceea ce îl face bun pentru deserturi și salate de fructe. Nu se înmoaie repede și rezistă bine după ce este tăiat.

Pepene galben alungit

Cum alegi cel mai copt pepene

Alegerea pepenelui nu este complicată dacă știi câteva detalii simple. În cazul pepenelui roșu, partea pe care a stat pe pământ trebuie să fie gălbuie, nu albă, pentru că o pată albă arată că fructul a fost cules prea devreme și nu s-a copt suficient. Sunetul este la fel de important: atunci când bați ușor cu palma pe coajă și se aude un ecou gol, înseamnă că pepenele este bine copt și pregătit de consum, conform Thespruceeats.com.

La pepenele galben, metoda de verificare este diferită. Acesta trebuie să aibă un miros dulce la codiță și coaja trebuie să fie tare, dar să cedeze ușor la apăsare. Dacă pepenele nu are parfum sau este foarte rigid, atunci nu a ajuns încă la maturitatea dorită și nu va avea gustul potrivit.

Un criteriu valabil pentru ambele tipuri este greutatea. Un pepene copt va fi mai greu decât pare la prima vedere, deoarece are multă apă și este plin de suc.

Pepene galben

Ce să alegi dintre pepene roșu și pepene galben – beneficii pentru sănătate

Atât pepenele roșu, cât și cel galben au beneficii importante pentru sănătate, dar fiecare are punctele lui forte. Pepenele roșu este alcătuit în proporție de peste 90% din apă, ceea ce îl face perfect pentru hidratare în zilele călduroase. Are foarte puține calorii, ceea ce îl recomandă celor care țin la siluetă, și conține licopen, un antioxidant puternic care protejează inima și reduce riscul bolilor cardiovasculare. Este o alegere excelentă pentru sportivi sau pentru oricine are nevoie de un aport rapid de apă și energie ușoară, conform Nwhealth.edu.

Pepenele galben se remarcă prin conținutul mai mare de fibre și vitamine. Este o sursă bogată de vitamina C, care ajută sistemul imunitar, și de vitamina A, esențială pentru sănătatea pielii și a ochilor. Este mai dulce decât pepenele roșu datorită zaharurilor naturale și oferă o senzație de sațietate mai mare, fiind potrivit pentru cei care își doresc un desert hrănitor, dar sănătos.

Pepene galben

Dată publicare: 25-08-2025 11:05

