Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate

Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după catastrofa de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, scrie Le Figaro.

„Sunt profund întristată de incendiul care a izbucnit la Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor şi toate persoanele afectate”, a scris preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen.

Ea a indicat că echipele sale sunt în contact cu Elveţia, care a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Este vorba de un sistem prin care orice ţară din lume poate solicita asistenţă din partea Bruxelles-ului atunci când capacităţile sale de reacţie sunt depăşite de o situaţie de urgenţă.

„Suntem în contact cu autorităţile elveţiene pentru a oferi asistenţă medicală victimelor” prin intermediul acestui mecanism, a declarat Ursula von der Leyen într-o postare pe X.

„Profundă tristeţe şi compasiune pentru numeroasele victime ale exploziei din Crans-Montana, pentru rudele lor şi pentru serviciile de salvare”, a scris şi comisarul european pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar şi reacţie la crize, Hadja Lahbib, pe contul său de X.

„Unii pacienţi cu arsuri vor fi probabil transferaţi în curând în ţările vecine”, a anunţat preşedintele guvernului cantonului, Mathias Reynard. Competenţele elveţiene sunt uneori „limitate”, a recunoscut el.

Franța primește răniți

Într-adevăr, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat joi că Franţa primeşte în spitalele sale răniţi din incendiul din Elveţia, care s-a soldat cu aproximativ patruzeci de morţi şi peste o sută de răniţi. „Franţa primeşte răniţi în spitalele sale şi se pune la dispoziţie pentru orice ajutor. Mulţumesc echipelor şi personalului medical mobilizat”, a scris preşedintele francez pe X, după ce a discutat la telefon cu preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Guy Parmelin.

Preşedintele francez nu a precizat câţi răniţi sunt primiţi în Franţa şi în ce spitale. „Gândurile noastre sunt alături de familiile victimelor”, a adăugat şeful statului, care şi-a exprimat solidaritatea cu ţara vecină şi a deplâns „bilanţul (...) teribil” după incendiul accidental dintr-un bar aglomerat în noaptea de Anul Nou.

„Echipele noastre diplomatice şi consulare urmăresc situaţia şi acordă asistenţa necesară compatrioţilor noştri afectaţi de această tragedie”, a completat Emmanuel Macron. Preşedintele exprimase deja într-un prim mesaj „solidaritatea deplină a Franţei” şi „sprijinul frăţesc” faţă de Elveţia în faţa acestei tragedii.

Cel puţin doi răniţi din acest incendiu sunt cetăţeni francezi. În plus, barul respectiv, „La Constellation”, era deţinut de un cuplu de cetăţeni francezi. Unul dintre proprietari, o femeie, a fost rănită la braţ în incendiu. Potrivit informaţiilor BFMTV, soţul proprietarei, originar din Corsica, nu se afla în bar în timpul incendiului, ci într-unul dintre celelalte două localuri ale cuplului.

Italia are cel puțin 15 răniți

De asemenea, trei tineri italieni au ajuns joi după-amiază la spitalul Niguarda din Milano, relatează La Repubblica. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani şi doi minori de 16 ani. „Sunt intubaţi şi prezintă arsuri pe 34-40% din suprafaţa corpului”, a declarat Guido Bertolaso, consilier pentru afaceri sociale al regiunii Lombardia.

Cel puţin 15 italieni au fost răniţi în incendiul din Crans-Montana, a anunţat ministrul italian de externe Antonio Tajani la postul de televiziune Rete4. „În prezent, cincisprezece italieni au fost găsiţi în spitale. La fel de mulţi sunt daţi dispăruţi”, a declarat Antonio Tajani.

El a precizat că familiile persoanelor dispărute au „contactat unitatea de criză şi ambasada” pentru a cere veşti despre rudele lor. Ministrul a precizat puţin mai târziu pe canalul Sky TG24 că numărul italienilor dispăruţi a crescut la 16, dar că bilanţul rămâne „incert”.

Un dispozitiv de salvare de mari dimensiuni a fost mobilizat în zona barului care a luat foc în timpul nopţii. Preşedintele cantonului Valais, Mathias Reynard, a enumerat în total „150 de salvatori, 42 de ambulanţe, 13 elicoptere şi 3 camioane de intervenţie în caz de catastrofe”.

Incendiu urmat de explozie

Cât despre cauza care a dus la această tragedie, „multe circumstanţe rămân de elucidat. Au fost avansate multe ipoteze”, a informat procurorul general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, precizând că ipoteza favorizată în prezent este cea a unui „incendiu generalizat care a provocat o explozie”.

„Au fost audiaţi mai mulţi martori, au fost găsite telefoane care vor fi analizate”, a spus ea. „A fost emis un mandat pentru efectuarea unei expertize şi determinarea circumstanţelor incendiului. Dar prioritatea este acordată medicinii legale, pentru a înapoia cadavrele familiilor cât mai repede posibil”, a precizat procurorul general din Valais.

De altfel, aeroportul din Geneva este pregătit să pună la dispoziţie un serviciu de primire pentru familiile victimelor de cetăţenie străină, dacă va fi necesar, potrivit cotidianului elveţian Le Temps. Purtătorul de cuvânt al aeroportului a explicat că instituţia va putea, de exemplu, să ofere locuri mai liniştite, să organizeze transportul până în Valais sau să pună la dispoziţie persoane cu care rudele să poată discuta, relatează agenţia de presă elveţiană ATS. „Celula se pregăteşte pentru eventualele sosiri de mâine sau poimâine, de îndată ce se vor cunoaşte detalii mai precise”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

