Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

01-01-2026 | 20:10
Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

O româncă stabilită de mulți ani acolo povestește că tragedia este copleșitoare.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Ana Maria, româncă stabilită în Elveția: „Este o atmosferă foarte apăsătoare. Imaginați-vă că sunt oameni care și plâng copiii, oameni care nu-și găsesc copiii, îi caută. Am prieteni care aveau copii acolo, cunoștințe că și-au pierdut ambele fetițe. N-am cuvinte să vă zic. Aveau 16 și 18 ani. Mergeam frecvent cu băiețelul meu de 16 ani și cu fetița mea. Noi mergeam acolo. Constellation e un loc foarte cunoscut. E singurul bar care este frecventat de adolescenți”.

„Inclusiv patronul localului era cunoscut, era cineva apreciat. Cras-Montana este o comună mică. Este o stațiune de schi. Zona nu se poate vedea, nu se mai poate vedea nimic, pentru că cred că are loc identificare a victimelor”, a adăugat ea.

tragedie crans montana
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana, un proces de durată

Autorităţile elveţiene au transmis joi că identificarea victimelor incendiului de la un bar din staţiunea alpină Crans-Montana în noaptea de Anul Nou se aşteaptă să fie un proces îndelungat, relatează dpa.

"Din păcate, identificarea corpurilor, inclusiv a celor răniţi, poate dura ceva timp. Avem încredere totală în echipele care se ocupă de identificare", a spus Mathias Reynard, şeful guvernului regional al cantonului Valais, într-o conferinţă de presă joi după amiaza.

"Avem multe persoane grav rănite, multe cu arsuri severe", a adăugat el.

Cel puțin 40 de persoane au murit atunci când un incendiu a izbucnit în barul aglomerat Le Constellation în timpul petrecerii de Revelion. Alte aproximativ 115 persoane au fost rănite, majoritatea grav, au spus autorităţile.

"Tocmai ne-am întâlnit cu familiile. Multe încă aşteaptă informaţii. Este un moment teribil, suntem conştienţi de asta", a spus Reynard.

Preşedintele Elveţiei, Guy Parmelin, a vizitat locul dezastrului în prima zi a anului, numindu-l "una dintre cele mai mari tragedii din istoria acestei ţări."

"Suntem devastaţi", a spus Parmelin. "Vor exista anchete pentru a afla cum s-a putut produce această tragedie. Le datorăm victimelor să aflăm cauzele".

El a mulţumit ţărilor vecine - Germania, Franţa şi Italia - pentru ofertele lor de asistenţă, notează Agerpres.

Sursa: Pro TV, Agerpres

Dată publicare: 01-01-2026 19:45

Au apărut imagini din primele momente ale izbucnirii incendiului care a devastat un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția în timpul unei petreceri de Revelion, provocând moartea a zeci de persoane.

