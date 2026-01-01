Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Vom da mai mult și pe carburanți, alcool și țigări. Și firmele vor fi taxate suplimentar. Totuşi, unii români cu credite ar putea plăti rate mai mici față de sfârșitul anului trecut.

Dacă vreți să vă achitați dările locale încă de la începutul anului, pregătiți o sumă mai mare față de 2025.

Corespondent PROTV: „Am ales câteva exemple, ca să ne facem o idee. În Capitală, pentru un apartament de două camere, la care impozitul în 2025 a fost 198 de lei, acum urcă la 355 de lei, așadar cu aproape 80% mai mult. Iar la Timișoara, proprietarul unui apartament cu două camere, în centru, va plăti 515 lei acum, față de 275 lei în 2025, cu aproape 90% mai mult. În plus, taxa specială aplicată locuințelor și mașinilor scumpe se triplează - iată, pentru un apartament în cartierul select Primăverii taxa ar fi de 900 de euro.”

Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025.

Și impozitele la mașini cresc, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.

Benzinăriile au actualizat prețurile

Scumpirile au ajuns, încă din noaptea Revelionului, și în benzinării.

Reporter: Cu cât ați alimentat acum mai scump decât anul trecut?

Tânăr: „Anul trecut era 8 lei şi acum e 8,3 lei. Din păcate, nu avem ce să facem!”

Reporter: De ce ai ales GPL și nu benzină? E mai economă?

Tânără: „Asta, da, adică un plin mă ține pe o lună și dau 120 de lei, față de benzină unde cred că un plin e 300 de lei și mă ține mai puțin.”

Litrul de benzină și motorină este mai scump cu 30-34 de bani. Astfel, plătim pentru un plin, în plus, 15 -17 lei, în funcție de benzinărie.

După actualizarea accizelor, un pachet de țigări se scumpeşte cu aproximativ 40 de bani. La vin și bere, vorbim de câțiva bani pe litru.

La buget se vor strânge bani în plus și din taxarea coletelor venite din afara Uniunii Europene, cu 5 euro, pentru tot ce are o valoare de sub 150 de euro.

Pe de altă parte, se modifică și unele taxe și impozite pentru mediul de afaceri. Sunt impozitate cu 16%, în loc de 10%, câștigurile din investiții și criptomonede. Micile companii plătesc de anul acesta o cotă unică de 1% pe venituri.

Totuşi sunt şi veşti bune. Impozitul pe cifra de afaceri, în cazul marilor companii, este înjumătățit, iar românii cu credite a căror dobânda depinde de indicatorul IRCC ar putea vedea o diminuare a ratei cu câteva zeci de lei.

Reducerea IRCC de la 6,06%, în ultimul trimestru din 2025, la 5,68% la 1 ianuarie 2026 face că, în cazul unui credit de 50.000 de euro rata lunară să scadă cu aproape 70 de lei.

