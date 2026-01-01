Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Stiri actuale
01-01-2026 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

autor
Laura Culiță

Vom da mai mult și pe carburanți, alcool și țigări. Și firmele vor fi taxate suplimentar. Totuşi, unii români cu credite ar putea plăti rate mai mici față de sfârșitul anului trecut.

Dacă vreți să vă achitați dările locale încă de la începutul anului, pregătiți o sumă mai mare față de 2025.

Corespondent PROTV: „Am ales câteva exemple, ca să ne facem o idee. În Capitală, pentru un apartament de două camere, la care impozitul în 2025 a fost 198 de lei, acum urcă la 355 de lei, așadar cu aproape 80% mai mult. Iar la Timișoara, proprietarul unui apartament cu două camere, în centru, va plăti 515 lei acum, față de 275 lei în 2025, cu aproape 90% mai mult. În plus, taxa specială aplicată locuințelor și mașinilor scumpe se triplează - iată, pentru un apartament în cartierul select Primăverii taxa ar fi de 900 de euro.

Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025.

Citește și
sedinta de guvern
Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat

Și impozitele la mașini cresc, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.

Benzinăriile au actualizat prețurile

Scumpirile au ajuns, încă din noaptea Revelionului, și în benzinării.

Reporter: Cu cât ați alimentat acum mai scump decât anul trecut?

Tânăr: „Anul trecut era 8 lei şi acum e 8,3 lei. Din păcate, nu avem ce să facem!

Reporter: De ce ai ales GPL și nu benzină? E mai economă?

Tânără: „Asta, da, adică un plin mă ține pe o lună și dau 120 de lei, față de benzină unde cred că un plin e 300 de lei și mă ține mai puțin.

Litrul de benzină și motorină este mai scump cu 30-34 de bani. Astfel, plătim pentru un plin, în plus, 15 -17 lei, în funcție de benzinărie.

După actualizarea accizelor, un pachet de țigări se scumpeşte cu aproximativ 40 de bani. La vin și bere, vorbim de câțiva bani pe litru.

La buget se vor strânge bani în plus și din taxarea coletelor venite din afara Uniunii Europene, cu 5 euro, pentru tot ce are o valoare de sub 150 de euro.

Pe de altă parte, se modifică și unele taxe și impozite pentru mediul de afaceri. Sunt impozitate cu 16%, în loc de 10%, câștigurile din investiții și criptomonede. Micile companii plătesc de anul acesta o cotă unică de 1% pe venituri.

Totuşi sunt şi veşti bune. Impozitul pe cifra de afaceri, în cazul marilor companii, este înjumătățit, iar românii cu credite a căror dobânda depinde de indicatorul IRCC ar putea vedea o diminuare a ratei cu câteva zeci de lei.

Reducerea IRCC de la 6,06%, în ultimul trimestru din 2025, la 5,68% la 1 ianuarie 2026 face că, în cazul unui credit de 50.000 de euro rata lunară să scadă cu aproape 70 de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: fiscal, apartamente, taxe si impozite,

Dată publicare: 01-01-2026 19:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme
Stiri actuale
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat
Stiri Politice
Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat

Înainte ca noul an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul a stabilit, marți, într-o ședință, noi măsuri.

Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare
Stiri actuale
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

Rusia pregătește noi taxe pentru a finanța războiul din Ucraina. Contribuabilii devin principala sursă de bani în 2026
Stiri externe
Rusia pregătește noi taxe pentru a finanța războiul din Ucraina. Contribuabilii devin principala sursă de bani în 2026

Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, scrie vineri EFE într-o analiză.

Doi români, acuzați că au furat 1,5 milioane de lire din conturile de taxe și alocații pentru copii din Marea Britanie
Stiri Diverse
Doi români, acuzați că au furat 1,5 milioane de lire din conturile de taxe și alocații pentru copii din Marea Britanie

Două persoane au fost trimise în judecată pentru accesarea ilegală a conturilor britanice de taxe și alocații pentru copii, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025.

Recomandări
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

„Se călcau unii pe alții”. Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor tragediei din Elveția. Imaginile surprinse de ei
Stiri externe
„Se călcau unii pe alții”. Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor tragediei din Elveția. Imaginile surprinse de ei

Un moment de bucurie cum este sărbătoarea anului nou s-a transformat într-o tragedie care a lovit „întreaga Elveție și comunitatea internațională”.

Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital
Stiri actuale
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28