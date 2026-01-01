Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov

Forțele de ordine din Olanda au fost ținta unor atacuri violente în noaptea de Revelion, confruntându-se cu ceea ce autoritățile descriu drept „un nivel de violență fără precedent”.

Manifestările extreme vin pe fondul utilizării pe scară largă a artificiilor și materialelor explozive improvizate.

Șefa Sindicatului Poliției Olandeze, Nine Kooiman, a declarat că a fost lovită direct cu artificii și alte materiale explozive în timpul unei intervenții desfășurate la Amsterdam.

Ea a catalogat incidentele drept „fără precedent”, subliniind gravitatea situației cu care s-au confruntat agenții de ordine publică în noaptea dintre ani.

Atacuri similare au fost raportate în mai multe zone ale țării, atât împotriva polițiștilor, cât și a pompierilor. În orașul Breda, din sudul Olandei, forțele de ordine au fost atacate cu sticle incendiare.

La Rotterdam, spitalul oftalmologic al orașului a anunțat că a tratat 14 persoane pentru leziuni oculare provocate de artificii, dintre care 10 erau minori. Doi pacienți au necesitat intervenții chirurgicale.

Morți și răniți de la artificii

Incidentele nu s-au soldat doar cu răniți. Presa locală a relatat că un adolescent de 17 ani din Nijmegen și un bărbat de 38 de ani din Aalsmeer au murit în urma unor explozii provocate de artificii. De asemenea, în orașul german Bielefeld, poliția a confirmat moartea a doi tineri de 18 ani care au aprins artificii artizanale.

În acest context, autoritățile olandeze se pregătesc să înăsprească legislația. Interdicția privind artificiile neomologate urmează să intre în vigoare în 2026. Potrivit Asociației Olandeze de Pirotehnie, în acest an au fost cheltuite aproximativ 129 de milioane de euro pentru artificii, o sumă record.

Incendiu de proporții la o biserică

Pe lângă violențele de stradă, un incendiu major a izbucnit în primele ore ale Anului Nou la o biserică istorică din Amsterdam. Vondelkerk, un edificiu din secolul al XIX-lea situat lângă Vondelpark, a fost cuprins de flăcări, cauza incendiului nefiind încă stabilită.

Turnul bisericii, cu o înălțime de aproximativ 50 de metri, s-a prăbușit, iar acoperișul a fost grav avariat. Autoritățile au precizat însă că structura principală a clădirii pare să fi rămas intactă.

Biserica Vondelkerk, construită în 1872, este una dintre atracțiile turistice ale capitalei olandeze și a fost proiectată de arhitectul Pierre Cuypers, cunoscut și pentru realizarea Rijksmuseum.

