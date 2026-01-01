Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

01-01-2026 | 22:11
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

”Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă”, a adăugat el.

”2025 a fost un an al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare şi încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante şi al unor întâlniri care au conturat direcţii esenţiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în pieţe, pe străzi, în comunităţi, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societăţii româneşti”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, joi seară.

El adăugat că îşi doreşte ca noul an să fie unul al stabilităţii.

”2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil, cu dorinţa comună de a construi un viitor pe baze solide. Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă. Mulţumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulţi ani, români!”, a conchis preşedintele.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-01-2026 22:11

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

