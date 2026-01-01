Locul invadat de turiști în fiecare iarnă. Face față cu greu numărului mare de vizitatori. Care este principala atracție

Așa cum Insulele Canare, Barcelona, Veneția și Montmartre din Paris au de suferit, și orașul Rovaniemi, situat la marginea Cercului Polar, în Finlanda, se confruntă cu aglomerația excesivă și cu efectele turismului de masă, scrie Forbes. Parcul tematic atrage peste 600.000 de vizitatori în fiecare an, cu un vârf al numărului de turiști în perioada Crăciunului, iar în momentele de maxim aflux, numărul acestora poate ajunge la aproximativ de zece ori populația locală. CNN a relatat că încă de anul trecut localnicii se plângeau că orașul devenise mult prea aglomerat. Rovaniemi s-a născut dintr-o strategie de marketing de succes legată de Eleanor Roosevelt Crăciunul nu a dus niciodată lipsă de promovare intensă, însă tot mai mulți oameni călătoresc pentru a trăi magia lui Moș Crăciun într-un cadru considerat mai autentic, cu zăpadă, gheață și reni. Așa cum costumul roșu și cizmele negre ale lui Moș Crăciun au devenit celebre prin marketingul Coca-Cola, Polul Nord, Groenlanda și Laponia au fiecare argumente care susțin că ar fi locul său de origine geografică, potrivit publicației The Conversation. Citește și Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026 Rovaniemi este capitala Laponiei. Are ierni lungi și bogate în zăpadă și se bucură de unele dintre cele mai timpurii ninsori de pe continent, și în cantități mari — un element esențial al imaginarului de Crăciun, mai ales în contextul crizei climatice, care face ca zăpada să devină tot mai imprevizibilă în alte regiuni. În 1927, un prezentator finlandez al unei emisiuni radio pentru copii a dezvăluit în direct că locuința secretă a lui Moș Crăciun se află lângă un deal de la granița dintre Finlanda și Rusia, numit Korvatunturi. Turismul finlandez nu a ratat ocazia și, în 1950, a construit o cabană specială a lui Moș Crăciun pentru a o găzdui pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Eleanor Roosevelt, în timpul vizitei sale. Aceasta poartă astăzi numele de Căsuța Roosevelt și se află în incinta Satului lui Moș Crăciun. Turismul din Rovaniemi a crescut în anii ’80, dar a explodat recent Până în 1980, Rovaniemi avea deja un aeroport, iar pe 25 decembrie 1984, primul zbor Concorde din Marea Britanie a dus 100 de turiști britanici într-o excursie de o zi pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun. Astfel, zborurile charter de Crăciun către Laponia finlandeză și-au câștigat un loc în mitologia turismului modern. În 2023, Rovaniemi a primit 1,2 milioane de vizitatori care au înnoptat în oraș, cu 30% mai mulți decât în 2022. De asemenea, în 2024 au fost deschise 13 noi rute aeriene din Geneva, Berlin și Bordeaux, ceea ce arată că mulți turiști provin din Europa și din spațiul Schengen, în special din Franța, Germania și Regatul Unit. La fel ca în multe alte destinații turistice europene populare, dependența orașului de capacitatea de cazare în sezonul de vârf face ca localnicilor să le fie tot mai greu să găsească locuințe pe termen lung, care devin din ce în ce mai scumpe. Potrivit publicației The European Correspondent, în perioadele de vârf, aproape o treime din populația orașului Rovaniemi este formată din turiști. Mașinăria turistică a lui Moș Crăciun ar putea lăsa un gust amar După cum a relatat Newsweek, tot mai mulți localnici cer un control mai strict asupra creșterii rapide a turismului și o temperare a unei industrii de 153 de milioane de dolari, care include tradiții locale discutabile. De exemplu, plimbările cu sănii trase de câini nu fac parte din cultura finlandeză, ci au apărut în urma boom-ului turistic din anii ’80, iar cererea uriașă ridică serioase semne de întrebare privind bunăstarea animalelor. Zona este, de asemenea, locuită de singurul popor indigen recunoscut al Uniunii Europene. Teritoriile aparținând poporului Sámi, cât și cele ale finlandezilor, au fost folosite pentru formarea Finlandei. Poporul sámi este recunoscut în Declarația ONU privind Drepturile Popoarelor Indigene, iar drepturile sale sunt consacrate și în Constituția Finlandei. Criticii susțin însă că aceștia sunt exploatați în scop comercial, iar cultura sámi este prezentată denaturat pentru a atrage turiști. În plus, majoritatea turiștilor sunt atrași de cea mai mare atracție a Finlandei: Aurora Boreală. Însă nicio sumă de bani nu poate garanta apariția ei la momentul dorit. Mai important, estimările conservatoare arată că clima din Laponia se încălzește de două ori mai repede decât media globală, iar unele studii sugerează că ritmul ar putea fi chiar de patru ori mai rapid. Iernile sunt cele mai afectate, devenind mai scurte, mai ploioase și cu mai puțină zăpadă. Ca în cazul tuturor destinațiilor europene afectate de supraaglomerarea turistică, cea mai bună soluție pentru a reduce impactul negativ — în afară de a evita complet vizita — este să alegi trenul în locul avionului, să rămâi mai multe zile și să apelezi la companii de turism responsabile și etice.

