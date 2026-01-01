Locul invadat de turiști în fiecare iarnă. Face față cu greu numărului mare de vizitatori. Care este principala atracție

Stiri Turism
01-01-2026 | 21:31
Rovaniemi
Getty

Nici măcar casa lui Moș Crăciun nu este imună la supraturismul cu care se confruntă Europa.

autor
Stirileprotv

Așa cum Insulele Canare, Barcelona, Veneția și Montmartre din Paris au de suferit, și orașul Rovaniemi, situat la marginea Cercului Polar, în Finlanda, se confruntă cu aglomerația excesivă și cu efectele turismului de masă, scrie Forbes.

Parcul tematic atrage peste 600.000 de vizitatori în fiecare an, cu un vârf al numărului de turiști în perioada Crăciunului, iar în momentele de maxim aflux, numărul acestora poate ajunge la aproximativ de zece ori populația locală. CNN a relatat că încă de anul trecut localnicii se plângeau că orașul devenise mult prea aglomerat.

Rovaniemi s-a născut dintr-o strategie de marketing de succes legată de Eleanor Roosevelt

Crăciunul nu a dus niciodată lipsă de promovare intensă, însă tot mai mulți oameni călătoresc pentru a trăi magia lui Moș Crăciun într-un cadru considerat mai autentic, cu zăpadă, gheață și reni.

Așa cum costumul roșu și cizmele negre ale lui Moș Crăciun au devenit celebre prin marketingul Coca-Cola, Polul Nord, Groenlanda și Laponia au fiecare argumente care susțin că ar fi locul său de origine geografică, potrivit publicației The Conversation.

Citește și
fiordurile norvegiene
Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026

Rovaniemi este capitala Laponiei. Are ierni lungi și bogate în zăpadă și se bucură de unele dintre cele mai timpurii ninsori de pe continent, și în cantități mari — un element esențial al imaginarului de Crăciun, mai ales în contextul crizei climatice, care face ca zăpada să devină tot mai imprevizibilă în alte regiuni.

În 1927, un prezentator finlandez al unei emisiuni radio pentru copii a dezvăluit în direct că locuința secretă a lui Moș Crăciun se află lângă un deal de la granița dintre Finlanda și Rusia, numit Korvatunturi.

Turismul finlandez nu a ratat ocazia și, în 1950, a construit o cabană specială a lui Moș Crăciun pentru a o găzdui pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Eleanor Roosevelt, în timpul vizitei sale. Aceasta poartă astăzi numele de Căsuța Roosevelt și se află în incinta Satului lui Moș Crăciun.

Turismul din Rovaniemi a crescut în anii ’80, dar a explodat recent

Până în 1980, Rovaniemi avea deja un aeroport, iar pe 25 decembrie 1984, primul zbor Concorde din Marea Britanie a dus 100 de turiști britanici într-o excursie de o zi pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun. Astfel, zborurile charter de Crăciun către Laponia finlandeză și-au câștigat un loc în mitologia turismului modern.

În 2023, Rovaniemi a primit 1,2 milioane de vizitatori care au înnoptat în oraș, cu 30% mai mulți decât în 2022. De asemenea, în 2024 au fost deschise 13 noi rute aeriene din Geneva, Berlin și Bordeaux, ceea ce arată că mulți turiști provin din Europa și din spațiul Schengen, în special din Franța, Germania și Regatul Unit.

La fel ca în multe alte destinații turistice europene populare, dependența orașului de capacitatea de cazare în sezonul de vârf face ca localnicilor să le fie tot mai greu să găsească locuințe pe termen lung, care devin din ce în ce mai scumpe. Potrivit publicației The European Correspondent, în perioadele de vârf, aproape o treime din populația orașului Rovaniemi este formată din turiști.

Mașinăria turistică a lui Moș Crăciun ar putea lăsa un gust amar

După cum a relatat Newsweek, tot mai mulți localnici cer un control mai strict asupra creșterii rapide a turismului și o temperare a unei industrii de 153 de milioane de dolari, care include tradiții locale discutabile. De exemplu, plimbările cu sănii trase de câini nu fac parte din cultura finlandeză, ci au apărut în urma boom-ului turistic din anii ’80, iar cererea uriașă ridică serioase semne de întrebare privind bunăstarea animalelor.

Zona este, de asemenea, locuită de singurul popor indigen recunoscut al Uniunii Europene. Teritoriile aparținând poporului Sámi, cât și cele ale finlandezilor, au fost folosite pentru formarea Finlandei. Poporul sámi este recunoscut în Declarația ONU privind Drepturile Popoarelor Indigene, iar drepturile sale sunt consacrate și în Constituția Finlandei. Criticii susțin însă că aceștia sunt exploatați în scop comercial, iar cultura sámi este prezentată denaturat pentru a atrage turiști.

În plus, majoritatea turiștilor sunt atrași de cea mai mare atracție a Finlandei: Aurora Boreală. Însă nicio sumă de bani nu poate garanta apariția ei la momentul dorit.

Mai important, estimările conservatoare arată că clima din Laponia se încălzește de două ori mai repede decât media globală, iar unele studii sugerează că ritmul ar putea fi chiar de patru ori mai rapid. Iernile sunt cele mai afectate, devenind mai scurte, mai ploioase și cu mai puțină zăpadă.

Ca în cazul tuturor destinațiilor europene afectate de supraaglomerarea turistică, cea mai bună soluție pentru a reduce impactul negativ — în afară de a evita complet vizita — este să alegi trenul în locul avionului, să rămâi mai multe zile și să apelezi la companii de turism responsabile și etice.

 

Sursa: Forbes

Etichete: Finlanda,

Dată publicare: 01-01-2026 21:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026
Stiri Turism
Locuri din lume care arată ireal, dar există cu adevărat. Cele mai instagramabile destinații pentru 2026

De la plaje, priveliști spectaculoase și peisaje superbe, până la arhitectură, cultură și design, fotografiile pot fi influențate semnificativ de decorul din spatele lor.

Top 15 destinații de vizitat în 2026. Unde să călătorești în noul an
Stiri Turism
Top 15 destinații de vizitat în 2026. Unde să călătorești în noul an

Îți planifici deja călătoriile pentru 2026? Ar trebui. Lumea este plină acum de experiențe unice, natură spectaculoasă, scene culinare diverse și culturi care îți pot schimba perspectiva.

Târgurile de Crăciun din București se închid după un sezon aglomerat. Au fost peste 1,5 milioane de vizitatori
Stiri Turism
Târgurile de Crăciun din București se închid după un sezon aglomerat. Au fost peste 1,5 milioane de vizitatori

Crăciunul a trecut iar cele mai multe târguri de profil urmează să-și închidă porțile. Aproape o lună, milioane de turiști, români și străini, au gustat din bunătățile tradiționale, au admirat decorațiunile și au cumpărat cadouri.

Recomandări
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital
Stiri actuale
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28