Tradiții și superstiții în prima zi a noului an. Ce se întâmplă dacă verși vin pe masă de Sfântul Vasile

Gesturile făcute pe 1 ianuarie sunt considerate semne pentru tot anul, inclusiv întâmplări aparent mărunte, precum vărsarea vinului pe masă, care capătă semnificații simbolice în credința populară.

Cine a fost Sfântul Vasile și semnificația zilei de 1 ianuarie.

Sfântul Vasile s-a născut în jurul anului 330, la Cezareea Capadociei, într-o familie devotată credinței. Mama lui, Emilia, și bunica, Macrina, ucenica Sfântului Grigorie Taumaturgul, i-au oferit o educație creștină solidă. Primele învățături le-a primit acasă, de la tatăl său, retorul Vasile, apoi a continuat studiile la mari profesori ai vremii, la Cezareea, Constantinopol și Atena. Acolo a fost coleg cu Sfântul Grigorie de Nazianz și cu viitorul împărat Iulian Apostatul.

În jurul anului 355 s-a întors la Cezareea, unde a predat retorica. După botez, a renunțat la viața lumească, a împărțit averea săracilor și a intrat în monahism. A călătorit în Siria, Palestina, Egipt și Mesopotamia pentru a învăța despre viața ascetică, apoi s-a retras în Pont, pe malul râului Iris. Aici a întemeiat o mănăstire și a organizat viața monahală de obște.

În această perioadă, Vasile și Grigorie de Nazianz au lucrat împreună la o colecție de texte despre frumusețea vieții spirituale, cunoscută sub numele Filocalia. Tot atunci, Vasile a scris regulile vieții monahale, folosite până astăzi în mănăstirile ortodoxe. În 364 a fost hirotonit preot, iar în 370 a devenit episcop al Cezareei Capadociei. A condus cu autoritate nouă ani, până la moartea sa, pe 1 ianuarie 379, potrivit Crestinortodox.ro.

Tradiții românești de Sfântul Vasile

Prima zi din an este una plină de semnificații, iar oamenii țin cont de tot felul de obiceiuri și superstiții pentru a se asigura, măcar psihic, că vor avea un an bun și prosper. Obiceiurile de pe 1 ianuarie nu marchează doar intrarea într-un an nou, ci și un nou început în viața fiecăruia, în care lucrurile pot fi mai bune decât în anul ce a trecut.

De Sfântul Vasile există mai multe obiceiuri legate de noroc, prosperitate și împliniri sufletești. Fetele obișnuiesc să pună punți pentru a afla în vis cu cine se vor căsători. Punțile se fac din două rămurele de măr dulce, legate între ele, și se ascund în locuri ferite. De ele se prinde un buchețel de busuioc, o pară de argint legată cu ață roșie, un inel, o batistă și un șir de mărgele. Tradiția spune că, dacă în dimineața următoare puntea este acoperită de brumă, fata își va uni destinul cu un bărbat bogat, iar dacă rămâne curată, viitorul soț va fi unul sărac.

De asemenea, există și un ritual vechi pe care îl practicau pe vremuri fetele pentru a afla dacă se vor mărita în noul an sau în anii următori. Mai clar, o fată trebuie să intre în cotețul porcilor sau în grajd, să atingă cu piciorul un porc sau o vită și să rostească pe rând: „hui etimp”, „hui atimp”, „hui dincolo deatimp”. Dacă animalul răspunde printr-o mișcare sau un sunet la prima strigare, căsătoria va avea loc cât de curând. Dacă reacția vine la a doua sau la a treia strigare, nunta se amână cu un an sau doi.

Un obicei foarte îndrăgit, mai ales de copii, este sorcovitul. În dimineața zilei de 1 ianuarie, grupuri de copii merg cu sorcova, care în ziua de azi este făcută din flori de hârtie, deși la început era o ramură înverzită. Copiii ating ușor cu sorcova umărul celor colindați și rostesc urări de sănătate, putere și belșug.

Superstiții în prima zi a anului

Ziua de 1 ianuarie aduce cu ea o mulțime de superstiții legate de modul în care pornim în noul an. Oamenii spun că începutul dă tonul pentru tot ce urmează, iar buna dispoziție și o energie bună este absolut necesară pentru a atrage un an bun din toate punctele de vedere, mai scrie Crestinortodox.ro.

Se crede că în prima zi a anului nu este bine să arunci gunoiul sau obiecte din casă, pentru că odată cu ele s-ar pierde și norocul. În această zi se păstrează curățenia, ca un semn că bunăstarea rămâne în casă. Tot din același motiv, gospodinele evită să măture sau să spele, fiindcă o superstiție spune că dacă faci aceste lucruri, ai putea alunga belșugul sau banii. Nu se adună nici grâu sau orez, considerate simboluri ale bogăției, ca să nu fie risipit norocul chiar din primele ore ale anului.

O altă superstiție spune că nu e bine să dormi de Sfântul Vasile. Cine doarme în prima zi din an va fi lipsit de energie tot anul, așa că oamenii încearcă să rămână treji și veseli, chiar dacă noaptea de Revelion a fost lungă. Există însă și semne considerate de bun augur. De exemplu, dacă verși vin pe masă fără să vrei, se spune că vei avea noroc și voie bună în lunile care urmează.

Cum să începi anul cu belșug și sănătate

Pe lângă superstițiile din prima zi a anului, există și obiceiuri văzute ca gesturi aducătoare de noroc, belșug și sănătate. Sunt tradiții vechi, păstrate în multe familii, care vor să înceapă noul ciclu cu energie bună. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este să ai bani în buzunar la trecerea dintre ani. Se spune că cei care intră în Anul Nou cu bani nu vor duce lipsuri, iar datoriile la cumpăna dintre ani nu sunt un semn bun pentru perioada care urmează.

Pe masa festivă se pun struguri și smochine pentru a atrage bogăția. În unele zone, pâinea, colacul sau cozonacul ascund câte o monedă, iar cel care o găsește va avea noroc la bani tot anul. Un alt obicei este aprinderea unei lumânări sau a unei lămpi în noaptea dintre ani, iar la miezul nopții se deschid larg ușile. Gestul simbolizează ieșirea vechiului an și primirea celui nou cu lumină și curățenie sufletească.

De asemenea, se mai spune și că este bine să porți ceva roșu în noaptea de Revelion, pentru noroc și protecție, iar hainele noi ar aduce un început proaspăt și plin de voie bună. De asemenea, când ne urăm unii altora „La mulți ani și sănătate”, punem în cuvinte dorința de a începe anul cu gânduri bune.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













