Cum să faci pesto când nu ai busuioc proaspăt. Cum să prepari acest sos doar cu o mână de verdeață

pesto de leurda

Nu ai busuioc proaspăt, dar vrei un pesto gustos? Se poate foarte ușor, cu orice verdeață ai la îndemână. Din câteva ingrediente simple, poți obține un sos aromat, potrivit pentru paste, salate sau sandvișuri. 

Mădălina Cristea

Ce conține pesto, ingrediente esențiale

Pesto este unul dintre cele mai simple și aromate sosuri din bucătăria italiană, iar farmecul lui stă tocmai în combinația echilibrată de ingrediente de bază. La origine, rețeta este foarte clară și nu are nevoie de multe variații pentru a ieși bine. Ingredientul principal este busuiocul proaspăt, care oferă aroma specifică și culoarea verde intensă. Pentru un rezultat reușit, frunzele trebuie să fie bine spălate și uscate, astfel încât sosul să nu devină apos.

Uleiul de măsline extravirgin are rolul de a lega toate ingredientele și de a da acea textură fină, ușor cremoasă. În același timp, adaugă și o notă discret fructată, care completează gustul verde al busuiocului. În rețeta clasică se folosesc și semințe de pin, care aduc un gust ușor dulceag și o aromă delicată de nucă. Acestea contribuie și la consistența sosului, mai ales atunci când sunt bine măcinate.

Brânza este un alt element important. De obicei se folosește parmezan, pecorino sau o combinație între cele două, iar rolul lor este de a da un gust ușor sărat, care echilibrează restul ingredientelor. Usturoiul completează compoziția, adăugând intensitate și un pic de iuțeală, iar sarea este cea care scoate în evidență toate aromele. Toate aceste ingrediente sunt zdrobite sau mixate până când se obține o pastă omogenă.

Verdețuri alternative pentru un pesto gustos

Deși varianta clasică se face cu busuioc, pesto poate fi adaptat foarte ușor în funcție de ce ai la îndemână. În multe cazuri, aceste variante sunt la fel de gustoase. Spanacul este una dintre cele mai folosite alternative, mai ales pentru că are un gust mai blând. Oferă o textură plăcută și o culoare intensă, fiind potrivit pentru un pesto mai delicat. Pătrunjelul este o altă variantă accesibilă și ușor de folosit. Are un gust proaspăt, ușor amar, care se potrivește bine cu usturoiul și uleiul de măsline, rezultând un sos echilibrat.

Rucola schimbă mult gustul, deoarece este ușor picantă și mai intensă. Din acest motiv, pesto-ul obținut este mai puternic și merge bine cu preparate simple. Leurda, cunoscută și ca usturoiul sălbatic, aduce o aromă distinctă și foarte interesantă. Practic, combină gustul de verdeață cu cel de usturoi, ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie să adaugi usturoi separat.

În plus, se pot folosi și frunze mai puțin obișnuite, cum ar fi cele de morcov sau de țelină. Acestea oferă un gust diferit și pot transforma complet sosul, fără să fie nevoie de ingrediente complicate.

Cum să faci pesto cu spanac

Pentru pesto cu spanac, începi prin a spăla bine frunzele și a le usca, pentru că apa în exces diluează sosul. Pui spanacul în blender, împreună cu usturoi, nuci sau semințe și puțină sare. Mixezi câteva secunde până începe să se formeze o pastă. Adaugi treptat ulei de măsline, în fir subțire, continuând să mixezi până obții o consistență cremoasă. Dacă vrei un gust mai bogat, poți adăuga și parmezan. La final, mai mixezi puțin pentru omogenizare.

Cum să faci pesto de pătrunjel

Speli bine pătrunjelul și îl scuturi de apă, apoi îl pui în blender sau mojar. Adaugi usturoi, nuci sau semințe și un praf de sare. Începi să mixezi până când frunzele se mărunțesc bine. Torni ulei de măsline puțin câte puțin, continuând să mixezi până când sosul capătă o textură cremoasă. Dacă vrei, poți adăuga și brânză rasă pentru un gust mai intens. Gustul final este mai proaspăt și ușor amar, iar consistența trebuie să fie nici prea groasă, nici prea lichidă. Pesto de pătrunjel este perfect pentru carne, legume sau paste simple.

Cum să faci pesto din nuci și leurdă

Speli frunzele de leurdă și le lași să se usuce bine. Le pui în blender împreună cu nuci sau alte semințe și începi să le mărunțești. Poți adăuga și puțină brânză sau să lași rețeta simplă. Adaugi ulei de măsline treptat, mixând constant, până când obții o pastă omogenă. Dacă este nevoie, mai adaugi sare și puțin suc de lămâie pentru echilibru. În mod obișnuit, toate ingredientele se blenduiesc până devin o pastă fină, iar consistența se ajustează din ulei.

Cum să faci pesto cu rucola

Speli rucola și o usuci bine, apoi o pui în blender. Adaugi usturoi, nuci sau semințe și începi să mixezi până când frunzele se rup complet. Torni ulei de măsline în fir subțire și continui să mixezi până când obții o pastă cremoasă. Dacă vrei să echilibrezi gustul ușor amar al rucolei, poți adăuga puțin parmezan sau câteva picături de lămâie. La final, ajustezi consistența și gustul.

Pesto din frunze de morcovi

Frunzele de morcovi sunt aruncate des, deși pot fi transformate într-un pesto aromat și surprinzător de gustos. Începi prin a le spăla foarte bine, fiindcă pot avea urme de pământ, apoi le lași să se usuce complet. Le toci grosier și le pui în blender, împreună cu usturoi, nuci sau semințe și un praf de sare.

Mixezi până când frunzele se mărunțesc și încep să capete consistență, apoi adaugi ulei de măsline treptat, continuând să mixezi. În felul acesta obții o pastă cremoasă, bine legată. Dacă vrei să mai echilibrezi gustul, poți adăuga puțin parmezan sau câteva picături de zeamă de lămâie. Rezultatul are o aromă ușor amară, dar plăcută, iar pesto-ul merge foarte bine cu paste, legume sau bruschete.

Pesto din frunze de țelină

Frunzele de țelină pot fi și ele folosite pentru un pesto intens și foarte proaspăt ca gust. Le speli bine, le lași să se usuce, apoi le rupi în bucăți mai mici și le pui în blender. Adaugi usturoi și nuci sau semințe, după care începi să le mixezi până când se transformă într-o pastă verde. Uleiul de măsline se adaugă treptat, în timp ce continui să mixezi, astfel încât textura să rămână echilibrată, nici prea lichidă, nici prea groasă.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

