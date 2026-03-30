Măsura este gândită, deocamdată, pentru următoarele trei luni. Autoritățile iau ca reper tarifele internaționale ale petrolului și nivelul de la pompă.

Pe masa Guvernului în scenariul cel mai dificil s-ar putea ajunge la reducerea cu 25% a accizelor ceea ce ar face ca preţul benzinei să se oprească undeva la 10 lei şi 50 de bani pe litru, iar cel al motorinei la 11 lei şi 16 bani.

Discuțiile au început dimineață, când responsabilii de Finanțe și Energie i-au prezentat premierului mai multe scenarii.

Întâlnirea a fost una de lucru: nu au fost luate decizii, dar s-au analizat posibile intervenții pe piața carburanților.

Următorul pas a fost ședința de coaliție - programată după-amiază tot la Guvern, acolo unde liderii politici au convenit că principala măsură luată în calcul este reducerea acizei la carburanți.

Reducere în trepte

Măsura este propusă în acest moment doar pentru trimestrul al doilea, adică pentru următoarele trei luni. Reducerea accizei ar urma să fie făcută în trepte de câte 5%, iar la fiecare 10 zile se va evalua dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o nouă ajustare. În acest scenariu, scăderea totală ar putea ajunge până la 20–25%.

Autoritățile au stabilit ca perioadă de referință 1 - 31 martie, timp în care sunt analizați doi indicatori: cotația medie Platts, un preț de referință internațional calculat că medie a tranzacțiilor și prețurile medii la pompă. Acestea sunt comparate cu valorile din 2025, iar dacă există o creștere de cel puțin 10 la sută, mecanismul de reducere a accizei ar urma să fie activat. Teoretic, de la 1 aprilie. Ulterior, evoluțiile sunt monitorizate constant. Se vor compara prețurile și în funcție de cât au crescut, se vor aplica reducerile.

Scenariile luate în calcul

La o reducere a accizei de 5%, prețul ar putea coborî la aproximativ 9 lei și 31 de bani pentru benzină și 9 lei și 82 de bani pentru motorină.

Dacă prețurile continuă să crească și se aplică o reducere de 10%, preţul benzinei ar ajunge la circa 9 lei și 60 de bani, iar cel al motorinei la 10 lei și 16 bani.

Pentru o reducere de 15%, în condițiile unor prețuri inițiale mai mari de 10 lei, în final, benzina ar costa 9 lei și 90 de bani, iar motorina 10 lei și 49 de bani.

La un prag de 20%, preţul benzinei ar putea ajunge la puțin peste 10 lei, iar cel al motorinei la aproximativ 10 lei și 83 de bani.

În scenariul maxim, cu o reducere de 25% a accizei și prețuri inițiale foarte ridicate, șoferii ar putea plăti peste 10 lei pentru benzină și aproximativ 11 lei și 16 de bani pentru motorină.

Decizia finală privind reducerea accizelor la carburanţi va fi luată în următoarea şedinţă de Guvern.

Mircea Abrudean, PNL: ”Cu siguranță, interesul Guvernului este de a-și proteja cetățenii și va face tot ce este posibil pentru a face acest lucru în limite responsabile și în acord cu legislația specifică pentru că sunt niște prevederi aici care nu ne permit să facem ceea ce noi ne dorim să facem”.

În prezent, cotaţia barilului de petrol Brent se apropie de 115 dolari. iar în benzinăriile din țară, un litru de motorină a ajuns la unele stații 10 lei și 41 de bani, în timp ce benzina costa 9 lei şi 42 de bani.

La ședința de la Palatul Victoria au participat premierul Ilie Bolojan și liderii din eșalonul 2 din toate partidele coaliției.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”Sunt patru săptămâni. Patru săptămâni în care nu s-a luat nicio decizie. Totul pornește de la prim-ministru. Și de la ministrul finanțelor. Ei sunt cei care aplică sau decid din această perspectivă. Ministrul Energiei și-a făcut datoria. A venit, a prezentat cele cinci scenarii, a prezentat toate căile pe care putem să mergem”.

În paralel, de la 1 aprilie, pentru următoarele 3 luni cel puțin, adaosul comercial la benzină și motorină va fi plafonat la nivelul de anul trecut pentru a evita specula. În plus exporturile de motorină și țiței vor fi restricționate.

În privinţa TVA, autoritățile nu iau deocamdată în calcul reduceri, din cauza condiţionărilor europene.