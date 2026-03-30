Proiectul de lege, consultat de agenția DPA, abrogă o excepție veche de peste șapte decenii, introdusă în 1952, care permitea consumul sub supraveghere de către adolescenți însoțiți de o persoană cu răspundere părintească, transmite Agerpres.

Motivația: prevenirea dependenței

Miniștrii Sănătății din toate landurile germane au solicitat interdicția anul trecut, invocând riscul de dependență. Ministrul Tineretului, Karin Prien, a inclus măsura în proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și tinerilor. „Consumul sub supraveghere slăbește protecția tinerilor împotriva pericolelor abuzului de alcool și contrazice obiectivele guvernului federal de a preveni mai bine dependența", se arată în document.

Germania are legi relativ permisive: cumpărarea și consumul de bere, vin și vin spumant sunt legale de la 16 ani, iar băuturile spirtoase de la 18 ani. Proiectul de lege urmează să fie discutat cu experți din asociațiile industriale și necesită aprobarea Cabinetului și a ambelor camere ale Parlamentului. Nu este încă clar când ar putea intra în vigoare.