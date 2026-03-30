Potrivit informaţiilor relatate de AFP, acesta este acuzat de proxenetism agravat, violuri şi agresiuni sexuale, transmite news.ro.

Bărbatul a fost arestat la sfârşitul lunii octombrie, după ce soţia sa l-a reclamat la poliţie în nordul ţării, fiind ulterior plasat în arest preventiv. Conform actului de acuzare, el ar fi obţinut beneficii financiare, pe parcursul mai multor ani, din presiunile exercitate asupra femeii „pentru ca ea să se dedice actelor sexuale şi să se supună”.

Documentele anchetei arată că acesta ar fi publicat anunţuri online, ar fi organizat întâlniri şi ar fi supravegheat-o pe femeie, exercitând în acelaşi timp presiuni pentru ca aceasta să participe la acte sexuale online, în scopul atragerii unui număr mai mare de clienţi. De asemenea, este acuzat că a recurs la violenţă, ameninţări şi că a exploatat dependenţa de droguri a victimei, faptele fiind descrise de procuror drept „exploatare nemiloasă”.

Actul de acuzare consemnează şi o serie de ameninţări adresate femeii, bărbatul avertizând-o inclusiv asupra riscului de a fi eliberat „monstrul”.

Procurorul Ida Annerstedt declara, în februarie, pentru AFP, că anchetatorii au identificat aproximativ 120 de persoane suspectate că ar fi plătit pentru servicii sexuale.

Acuzațiile oficiale

Faptele investigate s-ar fi desfăşurat în perioada 11 august 2022 – 21 octombrie 2025. Pe lângă acuzaţia de proxenetism agravat, bărbatul, care respinge acuzaţiile, este inculpat pentru opt violuri – dintre care unul ar fi fost comis în timpul unui act sexual cu un client –, patru tentative de viol şi patru agresiuni, toate având-o ca victimă pe soţia sa.

Avocata femeii, Silvia Ingolfsdottir, a declarat pentru AFP că aceasta a fost victima unor „infracţiuni grave” şi că „ea speră acum să obţină dreptate”.

Potrivit postului public SVT, bărbatul ar fi fost membru de rang înalt al organizaţiei de motociclişti Hells Angels. De asemenea, aceeaşi sursă precizează că procesul ar urma să înceapă pe 13 aprilie.