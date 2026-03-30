Cele două fetițe s-au pierdut după ce s-au îndepărtat de casă, ca să se joace. Au supraviețuit miraculos, unei nopți reci de martie, într-o zonă împădurită. Sute de polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, dar și un elicopter și mai multe drone, au participat la căutări.

Pădurar: „Aici, pe culmea aia, exact pe dunga Dâmbăului, la marginea pădurii. Noroc că...”

Polițist: „Stăteau acolo jos?”

Pădurar: „Plângeau...”

Cele două fetițe au fost găsite într-o zonă împădurită numită Dealul Dâmbăului, la patru kilometri de casă.

Salvatorul lor este un agent silvic care a alertat imediat autoritățile.

„Fetițele erau speriate și plângeau. Aurel Frandeș a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță. Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală!” a transmis, într-o postare, RA Romsilva.

Copilele au supraviețuit unei nopți friguroase, în care a plouat torențial. În plus, în apropiere sunt și animale sălbatice.

Însă, până la găsirea lor, o întreagă comunitate a stat cu sufletul la gură. Au fost peste 24 de ore de incertitudini și speranțe, dar și mai multe ipoteze luate în calcul de anchetatori, inclusiv posibilitatea unei răpiri.

Sute de oameni le-au căutat toată noaptea

Rebeca și Melisa, cele două verișoare de 4 și 5 ani, au fost căutate de sute de oameni. Iar rudele așteptau cu disperare un semn.

Unchiul fetelor: „N-a dat de aseară de nici o urmă, de nici un papuc, de o haină, nimic. Vin oameni din alte părți să ne ajute"

Rudele și vecinii au dat și primele informații anchetatorilor. Cele două fuseseră văzute ultima dată duminică seară, la câțiva metri de casa bunicii lor, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni.

Mama Melisei: „Se jucau aici, și nu au mai ajuns acasă."

Bunica Rebecăi: „Noi nu avem oameni care să ne facă rău."

Ieri seară și toată noaptea, fetele au fost căutate pe ploaie, pe toate câmpurile din zonă, cu mașini de teren, ATV-uri și cu ajutorul câinilor de urmă.

Acum, totul s-a terminat cu bine.

Rebeca și Melisa au fost duse la spital, pentru evaluarea stării de sănătate.

Direcția pentru Protecția Copilului Mureș a deschis o anchetă pentru a vedea dacă rudele celor două copile se fac vinovate de neglijență.