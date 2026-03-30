”La data de 30 martie 2026, poliţiştii Serviciului Rutier au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Petroşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod penal)”, a transmis, luni seară, IPJ Hunedoara.

Bărbatul a fost depistat în trafic în localitatea Sântămăria-Orlea, iar din cauza stării sale avansate de ebrietate nu a putut fi testat cu etilotestul, astfel că a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

”Acesta a fost depistat în trafic la data de 23 martie 2026, pe DN66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea, iar din cauza stării avansate de ebrietate nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Conform buletinului de analiză toxicologică, bărbatul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge. Cercetările continuă în acest caz”, a mai precizat IPJ Hunedoara.