Anunțul a fost făcut de ministrul de externe francez, Jean-Noël Barrot, pe platforma X, transmite Agerpres.

Parisul condamnă „în termenii cei mai fermi” atacurile care au provocat duminică și luni decesul celor trei militari. Un membru indonezian al forțelor ONU a fost ucis duminică de un proiectil în apropiere de Adchit Al Qusayr, iar luni alți doi soldați au murit într-o explozie lângă Bani Hayyan, alți câțiva fiind răniți.

Barrot a subliniat că Franța denunță și „incidentele grave suferite de contingentul francez al UNIFIL în zona Naqoura”, sediul misiunii de la granița libanezo-israeliană. „Aceste încălcări ale securității și intimidări din partea soldaților armatei israeliene la adresa personalului ONU sunt inacceptabile și nejustificate, cu atât mai mult cu cât procedurile pentru evitarea conflictelor au fost respectate”, a declarat ministrul, precizând că aceste condamnări au fost transmise „în termenii cei mai fermi” ambasadorului Israelului la Paris. El a îndemnat toate părțile să respecte siguranța personalului ONU.

Misiunea UNIFIL, formată din aproape 8.200 de soldați din 47 de țări, este prinsă în focul încrucișat dintre Israel și Hezbollah începând cu 2 martie, când gruparea șiiită pro-iraniană a atras Libanul în război. De atunci, forța de menținere a păcii a fost vizată de tiruri în mai multe rânduri. Nu este prima dată când UNIFIL acuză trupele israeliene de atacuri „repetate” și „deliberate”, o situație similară având loc și în timpul războiului din toamna anului 2024.