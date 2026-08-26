Cum arată și cum se gătesc vinetele thailandeze. Ce proprietăți ascund aceste legume

Aceste legume de dimensiunea unei mingi de golf sunt folosite frecvent în bucătăria thailandeză, unde sunt consumate foarte des. Spre deosebire de alte soiuri de vinete, vinetele thailandeze pot fi consumate și crude, de obicei alături de diverse sosuri, ca parte din platouri de legume crude sau în salate. Sunt cunoscute și sub denumirea de „vinete rotunde”, iar în Thailanda poartă numele „ma keua praw”.

Ce sunt vinetele thailandeze și prin ce diferă de vinetele românești

Vânăta thailandeză (Solanum virginianum sau Solanum melongena, în funcție de soi) este o vânătă mică, rotundă, de obicei verde sau albă, folosită frecvent în bucătăria din Asia de Sud-Est. În Thailanda este cunoscută sub numele de „Makua Prao” și este un ingredient de bază în curry-urile thailandeze, în special în curry-ul verde (Gaeng Keow Wan).

Spre deosebire de vinetele românești, vinetele thailandeze au o textură crocantă, un gust ușor amar și multe semințe, ceea ce le face potrivite pentru preparate la tigaie, supe și salate în care sunt folosite crude.

În alte regiuni, sunt cunoscute și sub denumiri precum Makheua în Laos, Terung Pipit în Malaezia, Kanteng în Cambodgia și Garden Egg în Africa de Vest.

Vinetele thailandeze fac parte din familia Solanaceae, alături de roșii, cartofi și ardei. Se dezvoltă cel mai bine în climatele calde și sunt recoltate atunci când ajung la aproximativ 2,5-5 centimetri în diametru.

Cum se pregătesc vinetele thailandeze

Datorită texturii ferme, își păstrează bine forma în timpul preparării și absorb aromele sosurilor condimentate. Pot fi consumate crude, alături de nam prik, un sos thailandez pe bază de ardei iuți, sau gătite în curry-uri. Gustul ușor amar și aroma pământie le transformă într-un ingredient folosit în numeroase preparate tradiționale din Asia.

În curry: se taie în jumătăți sau sferturi și se adaugă direct în curry, unde absorb sosul și condimentele. Sunt folosite frecvent în curry-ul verde thailandez.

La tigaie: se taie bucăți și se gătesc rapid împreună cu usturoi, ardei iuți, sos de soia sau sos de pește și alte legume.

În supe: pot fi adăugate în supe cu lapte de cocos, curry și condimente.

Prăjite: pot fi tăiate în bucăți și prăjite în ulei, apoi servite ca garnitură sau alături de sosuri.

La grătar sau coapte: se pot găti întregi sau tăiate, până când se înmoaie, apoi pot fi servite cu sosuri și condimente.