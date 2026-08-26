Cum arată și cum se gătesc vinetele thailandeze. Ce proprietăți ascund aceste legume

Aceste legume de dimensiunea unei mingi de golf sunt folosite frecvent în bucătăria thailandeză, unde sunt consumate foarte des. Spre deosebire de alte soiuri de vinete, vinetele thailandeze pot fi consumate și crude, de obicei alături de diverse sosuri, ca parte din platouri de legume crude sau în salate. Sunt cunoscute și sub denumirea de „vinete rotunde”, iar în Thailanda poartă numele „ma keua praw”.
Ce sunt vinetele thailandeze și prin ce diferă de vinetele românești
Vânăta thailandeză (Solanum virginianum sau Solanum melongena, în funcție de soi) este o vânătă mică, rotundă, de obicei verde sau albă, folosită frecvent în bucătăria din Asia de Sud-Est. În Thailanda este cunoscută sub numele de „Makua Prao” și este un ingredient de bază în curry-urile thailandeze, în special în curry-ul verde (Gaeng Keow Wan).
Spre deosebire de vinetele românești, vinetele thailandeze au o textură crocantă, un gust ușor amar și multe semințe, ceea ce le face potrivite pentru preparate la tigaie, supe și salate în care sunt folosite crude.
În alte regiuni, sunt cunoscute și sub denumiri precum Makheua în Laos, Terung Pipit în Malaezia, Kanteng în Cambodgia și Garden Egg în Africa de Vest.
Vinetele thailandeze fac parte din familia Solanaceae, alături de roșii, cartofi și ardei. Se dezvoltă cel mai bine în climatele calde și sunt recoltate atunci când ajung la aproximativ 2,5-5 centimetri în diametru.
Cum se pregătesc vinetele thailandeze
Datorită texturii ferme, își păstrează bine forma în timpul preparării și absorb aromele sosurilor condimentate. Pot fi consumate crude, alături de nam prik, un sos thailandez pe bază de ardei iuți, sau gătite în curry-uri. Gustul ușor amar și aroma pământie le transformă într-un ingredient folosit în numeroase preparate tradiționale din Asia.
În curry: se taie în jumătăți sau sferturi și se adaugă direct în curry, unde absorb sosul și condimentele. Sunt folosite frecvent în curry-ul verde thailandez.
La tigaie: se taie bucăți și se gătesc rapid împreună cu usturoi, ardei iuți, sos de soia sau sos de pește și alte legume.
În supe: pot fi adăugate în supe cu lapte de cocos, curry și condimente.
Prăjite: pot fi tăiate în bucăți și prăjite în ulei, apoi servite ca garnitură sau alături de sosuri.
La grătar sau coapte: se pot găti întregi sau tăiate, până când se înmoaie, apoi pot fi servite cu sosuri și condimente.
Rețeta autentică de Thai Green Curry în care vinetele sunt vedeta
Prepararea curry-ului verde thailandez are trei etape principale: pregătirea pastei de curry, pregătirea puiului și gătirea propriu-zisă a preparatului.
Pregătește pasta de curry verde
Curăță usturoiul și cepele eșalotă, apoi taie galangalul și rădăcinile de coriandru în bucăți mici.
De la lime-ul kaffir se folosește doar coaja. Taie foarte subțire coaja, fără partea albă și fără pulpă. Îndepărtează partea superioară a tulpinilor de lemongrass, apoi taie fin partea de jos.
Pentru a intensifica aroma, prăjește fără ulei semințele de chimion și coriandru într-o tigaie încinsă, timp de aproximativ 30 de secunde. Pune-le deoparte.
Pune toate ingredientele pentru pasta de curry într-un mojar și zdrobește-le până obții o pastă cât mai fină. Pasta se poate prepara și la blender sau în robotul de bucătărie, dar metoda tradițională, cu mojarul și pistilul, extrage mai bine uleiurile aromatice din condimente și plante.
Pasta poate necesita mult timp pentru a deveni fină. La final, adaugă pasta de creveți și amestecă bine, astfel încât să fie distribuită uniform.
Pregătește puiul
Curăță bine puiul și taie-l în bucăți potrivite pentru o singură îmbucătură. În bucătăria thailandeză, puiul întreg este adesea tăiat inclusiv cu oasele, însă poți folosi și pulpe, piept sau alte bucăți de pui.
Fierbe puiul în pasta de curry
Pune aproximativ 2 căni de apă într-o oală și adaugă pasta de curry verde și bucățile de pui.
Rupe câteva frunze de lime kaffir și adaugă-le în oală. Fierbe puiul timp de aproximativ 10-15 minute, până când începe să se frăgezească.
În acest timp, pregătește restul ingredientelor. Taie vinetele thailandeze în sferturi, iar ardeii roșii în fâșii subțiri. Rupe frunzele de busuioc thailandez de pe tulpini și păstrează-le pentru final.
Continuă să fierbi puiul până când cea mai mare parte a apei s-a evaporat. Ar trebui să rămână în oală puiul fraged și pasta de curry concentrată.
Adaugă crema de cocos și amestecă ușor. Pentru această rețetă se folosește cremă de cocos, nu lapte de cocos, deoarece are o consistență mai groasă și un conținut mai mare de grăsime, conform hmongfarmes.
Lasă amestecul să ajungă la punctul de fierbere.
Când crema de cocos începe să fiarbă ușor, adaugă vinetele thailandeze și fâșiile de ardei roșu. Fierbe-le aproximativ 2-3 minute, cât să se gătească, dar să-și păstreze textura.
Cu puțin timp înainte să oprești focul, adaugă o mână generoasă de frunze proaspete de busuioc thailandez.
Curry-ul este gata după aproximativ 5 minute de la momentul în care începe să fiarbă cu crema de cocos și legumele.
Gustă și ajustează cantitatea de sare. Deoarece pasta de curry conține deja sare și pastă de creveți, este posibil să fie nevoie de o cantitate mică de sare suplimentară.
Dacă preferi un curry mai dulce, poți adăuga puțin zahăr alb sau zahăr de palmier. Crema de cocos oferă însă deja o dulceață naturală preparatului. Curry-ul verde thailandez se servește imediat, de obicei alături de orez.
Beneficii pentru sănătate
Cu coaja sa intens colorată și pulpa cu semințe, vânăta thailandeză este bogată în nutrienți importanți.
• Antioxidanți – vinetele thailandeze conțin antioxidanți precum acidul clorogenic, despre care se știe că ajută la reducerea inflamației, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și susține funcționarea sistemului imunitar.
• Potasiu – conținutul de potasiu contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la buna funcționare a sistemului nervos. Un aport adecvat de potasiu poate reduce și riscul apariției pietrelor la rinichi.
• Fibre – vinetele thailandeze sunt o sursă bună de fibre, importante pentru reglarea glicemiei, susținerea digestiei și menținerea nivelului colesterolului în limite normale.
• Magneziu – conțin și magneziu, un mineral care contribuie, printre altele, la menținerea sănătății oaselor.
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