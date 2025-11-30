Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete

Lime-ul adaugă un plus de prospețime și savoare preparatelor, în timp ce oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Gustul său acrișor și aromat îl face perfect atât în rețete dulci, cât și sărate, transformând fiecare masă într-o experiență plăcută.

Limetele sunt fructe citrice folosite frecvent pentru a accentua aromele din mâncare.

Sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, ceea ce poate sprijini imunitatea, sănătatea inimii, absorbția fierului și sănătatea pielii. Limetele sunt ingrediente comune în bucătăria mexicană, vietnameză și thailandeză. Iată tot ce trebuie să știi despre lime.

Ce este fructul lime

Limetele sunt specii și hibrizi de arbori și arbuști din genul Citrus (familia Rutaceae), cultivați pe scară largă în zone tropicale și subtropicale pentru fructele lor comestibile, acide. Limele persane (Citrus × latifolia) sunt printre cele mai comune soiuri comerciale, însă limele mici, cunoscute ca lime key sau lime mexican (C. × aurantifolia), sunt de asemenea importante economic în multe regiuni, conform britannica.

Uleiul de lime, extras din coaja fructului, este procesat în principal în Indiile de Vest. Din fruct se obțin și citrat de lime și acid citric.

Beneficiile lime pentru sănătate

Reduce inflamația

Inflamația este reacția naturală a organismului la boli și răni și are rol în procesul de vindecare. Problema apare când inflamația devine cronică. Inflamația pe termen lung poate contribui la:

• Probleme digestive

• Funcționare slabă a sistemului imunitar

• Durere cronică

• Boli cardiovasculare și metabolice

• Probleme de sănătate mintală

• Probleme ale pielii și îmbătrânire accelerată

O alimentație bogată în vitamina C ajută la reducerea inflamației. Vitamina C neutralizează radicalii liberi, molecule instabile care pot provoca deteriorarea celulelor. Limetele conțin și ele compuși antiinflamatori care pot preveni inflamația cronică.

Susțin sănătatea sistemului imunitar

Vitamina C din lime susține imunitatea, lucru util mai ales în sezonul virozelor. Dacă răcești sau faci o infecție respiratorie, vitamina C poate scurta durata bolii, deoarece stimulează producția de globule albe, celule care luptă împotriva infecțiilor.

Previn pietrele la rinichi

Limetele și alte citrice conțin citrat și vitamina C, care pot fragmenta sau preveni formarea pietrelor la rinichi. Pietrele apar atunci când urina conține prea mult calciu, oxalați sau alte minerale care formează cristale eliminate apoi prin urinare. Eliminarea unor pietre poate fi extrem de dureroasă, iar cei care au avut o dată tind să facă din nou.

Protejează împotriva deteriorării celulare

Limetele conțin antioxidanți puternici care reduc stresul oxidativ. Stresul oxidativ poate produce modificări ADN ce contribuie la afecțiuni precum demență, boli cardiace și cancer. Nu pot preveni singure aceste probleme, dar sunt o sursă bună de antioxidanți, precum, conform health.clevelandclinic.

Flavonoide

• Hesperidină (în coajă)

• Limonoide

• Vitamina C

• Quercetină

Ajută la gestionarea glicemiei

Limetele au un indice glicemic scăzut, deci pot fi consumate fără creșteri bruște ale glicemiei. Asociația Americană de Diabet le include pe lista alimentelor „superstar” pentru persoanele cu diabet. Totuși, limele nu pot compensa alimentele cu indice glicemic ridicat.

Susțin sănătatea pielii

Vitamina C din lime ajută la formarea colagenului, o proteină prezentă în tot organismul. O mare parte din structura pielii este formată din colagen, care îi oferă rezistență și elasticitate. Vitamina C și antioxidanții din lime pot preveni semnele îmbătrânirii și pot accelera vindecarea rănilor.

Cum să alegi și să păstrezi lime

Dacă de obicei îți cumperi lime doar aruncând rapid câteva bucăți în coș înainte să faci guacamole, probabil nu te-ai gândit prea mult la calitatea fructelor pe care le alegi.

Alegerea unor limete bune nu este complicată. Sunt doar câteva lucruri de urmărit. Pentru un gust mai intens, caută fructe verde-închis. Această culoare arată că nu sunt complet coapte, ceea ce este ideal pentru un gust mai acru. Pe măsură ce se coc, se deschid la culoare sau devin galbene și își pierd aciditatea.

După ce verifici culoarea, uită-te la coajă. Alege fructe cu coajă netedă, lucioasă, fără pete. Evită-le pe cele zbârcite sau moi, pentru că probabil nu sunt suculente. Strânge-le ușor în mână. Cu cât sunt mai grele și mai ferme, cu atât au mai mult suc. Contează și grosimea cojii: o coajă subțire înseamnă mai mult miez și mai mult suc față de fructele cu coajă groasă.

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, probabil ai depozitat limetele și lămâile greșit ani la rând. Lăsate pe blat, rezistă o săptămână sau două, apoi devin moi, mucegăiesc sau se întăresc excesiv.

Pentru rezultate și mai bune, poți depozita limetele în apă înainte de a le pune la frigider. Coaja poroasă absoarbe apa, păstrând fructele suculente și prelungindu-le durata de viață până la o lună. Dacă ai limete tăiate, înfășoară-le strâns în folie alimentară și pune-le la frigider. Se pot întări și micșora puțin, dar încă poți folosi sucul.

Pentru depozitare pe termen lung, poți congela lime întregi, feliate, doar coaja rasă sau sucul. Limetele congelate își păstrează gustul, dar textura devine moale.

Tipuri de lime

Așa cum supermarketul oferă doar câteva soiuri de mere (și un singur tip de banane), și gama de lime este limitată pentru majoritatea oamenilor. Deși există peste 20 de soiuri, cele mai comune sunt doar câteva.

Cel mai răspândit este lime-ul persan, numit și Tahitian sau Bearss. Este de mărime medie, cu coajă lucioasă verde intens și pulpă verde-gălbuie. Este foarte versatil, fiind folosit în multe preparate.

Pentru un gust mai exotic, există lime-ul Makrut din Thailanda. Are coaja groasă, denivelată și un parfum intens, cu aromă ușor amară, asemănătoare cu lemongrass. Din cauza amărăciunii, cel mai des se folosesc coaja și frunzele, nu pulpa. Frunzele sunt uscate, prăjite și tăiate în fâșii pentru a aroma preparate precum curry roșu sau Tom Yum.

