Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete

Stiri Diverse
30-11-2025 | 16:23
lime
Shutterstock

Lime-ul adaugă un plus de prospețime și savoare preparatelor, în timp ce oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Gustul său acrișor și aromat îl face perfect atât în rețete dulci, cât și sărate, transformând fiecare masă într-o experiență plăcută.

autor
Anca Lupescu

Limetele sunt fructe citrice folosite frecvent pentru a accentua aromele din mâncare.

Sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, ceea ce poate sprijini imunitatea, sănătatea inimii, absorbția fierului și sănătatea pielii. Limetele sunt ingrediente comune în bucătăria mexicană, vietnameză și thailandeză. Iată tot ce trebuie să știi despre lime.

Ce este fructul lime

Limetele sunt specii și hibrizi de arbori și arbuști din genul Citrus (familia Rutaceae), cultivați pe scară largă în zone tropicale și subtropicale pentru fructele lor comestibile, acide. Limele persane (Citrus × latifolia) sunt printre cele mai comune soiuri comerciale, însă limele mici, cunoscute ca lime key sau lime mexican (C. × aurantifolia), sunt de asemenea importante economic în multe regiuni, conform britannica.

Uleiul de lime, extras din coaja fructului, este procesat în principal în Indiile de Vest. Din fruct se obțin și citrat de lime și acid citric.

Citește și
gelato
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos

Beneficiile lime pentru sănătate

lime

Reduce inflamația

Inflamația este reacția naturală a organismului la boli și răni și are rol în procesul de vindecare. Problema apare când inflamația devine cronică. Inflamația pe termen lung poate contribui la:

• Probleme digestive

• Funcționare slabă a sistemului imunitar

• Durere cronică

• Boli cardiovasculare și metabolice

• Probleme de sănătate mintală

• Probleme ale pielii și îmbătrânire accelerată

O alimentație bogată în vitamina C ajută la reducerea inflamației. Vitamina C neutralizează radicalii liberi, molecule instabile care pot provoca deteriorarea celulelor. Limetele conțin și ele compuși antiinflamatori care pot preveni inflamația cronică.

Susțin sănătatea sistemului imunitar

Vitamina C din lime susține imunitatea, lucru util mai ales în sezonul virozelor. Dacă răcești sau faci o infecție respiratorie, vitamina C poate scurta durata bolii, deoarece stimulează producția de globule albe, celule care luptă împotriva infecțiilor.

Previn pietrele la rinichi

Limetele și alte citrice conțin citrat și vitamina C, care pot fragmenta sau preveni formarea pietrelor la rinichi. Pietrele apar atunci când urina conține prea mult calciu, oxalați sau alte minerale care formează cristale eliminate apoi prin urinare. Eliminarea unor pietre poate fi extrem de dureroasă, iar cei care au avut o dată tind să facă din nou.

Protejează împotriva deteriorării celulare

Limetele conțin antioxidanți puternici care reduc stresul oxidativ. Stresul oxidativ poate produce modificări ADN ce contribuie la afecțiuni precum demență, boli cardiace și cancer. Nu pot preveni singure aceste probleme, dar sunt o sursă bună de antioxidanți, precum, conform health.clevelandclinic.

Flavonoide

• Hesperidină (în coajă)

• Limonoide

• Vitamina C

• Quercetină

Ajută la gestionarea glicemiei

Limetele au un indice glicemic scăzut, deci pot fi consumate fără creșteri bruște ale glicemiei. Asociația Americană de Diabet le include pe lista alimentelor „superstar” pentru persoanele cu diabet. Totuși, limele nu pot compensa alimentele cu indice glicemic ridicat.

Susțin sănătatea pielii

Vitamina C din lime ajută la formarea colagenului, o proteină prezentă în tot organismul. O mare parte din structura pielii este formată din colagen, care îi oferă rezistență și elasticitate. Vitamina C și antioxidanții din lime pot preveni semnele îmbătrânirii și pot accelera vindecarea rănilor.

Cum să alegi și să păstrezi lime

Dacă de obicei îți cumperi lime doar aruncând rapid câteva bucăți în coș înainte să faci guacamole, probabil nu te-ai gândit prea mult la calitatea fructelor pe care le alegi.

Alegerea unor limete bune nu este complicată. Sunt doar câteva lucruri de urmărit. Pentru un gust mai intens, caută fructe verde-închis. Această culoare arată că nu sunt complet coapte, ceea ce este ideal pentru un gust mai acru. Pe măsură ce se coc, se deschid la culoare sau devin galbene și își pierd aciditatea.

După ce verifici culoarea, uită-te la coajă. Alege fructe cu coajă netedă, lucioasă, fără pete. Evită-le pe cele zbârcite sau moi, pentru că probabil nu sunt suculente. Strânge-le ușor în mână. Cu cât sunt mai grele și mai ferme, cu atât au mai mult suc. Contează și grosimea cojii: o coajă subțire înseamnă mai mult miez și mai mult suc față de fructele cu coajă groasă.

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, probabil ai depozitat limetele și lămâile greșit ani la rând. Lăsate pe blat, rezistă o săptămână sau două, apoi devin moi, mucegăiesc sau se întăresc excesiv.

Pentru rezultate și mai bune, poți depozita limetele în apă înainte de a le pune la frigider. Coaja poroasă absoarbe apa, păstrând fructele suculente și prelungindu-le durata de viață până la o lună. Dacă ai limete tăiate, înfășoară-le strâns în folie alimentară și pune-le la frigider. Se pot întări și micșora puțin, dar încă poți folosi sucul.

Pentru depozitare pe termen lung, poți congela lime întregi, feliate, doar coaja rasă sau sucul. Limetele congelate își păstrează gustul, dar textura devine moale.

lime

Tipuri de lime

Așa cum supermarketul oferă doar câteva soiuri de mere (și un singur tip de banane), și gama de lime este limitată pentru majoritatea oamenilor. Deși există peste 20 de soiuri, cele mai comune sunt doar câteva.

Cel mai răspândit este lime-ul persan, numit și Tahitian sau Bearss. Este de mărime medie, cu coajă lucioasă verde intens și pulpă verde-gălbuie. Este foarte versatil, fiind folosit în multe preparate.

Pentru un gust mai exotic, există lime-ul Makrut din Thailanda. Are coaja groasă, denivelată și un parfum intens, cu aromă ușor amară, asemănătoare cu lemongrass. Din cauza amărăciunii, cel mai des se folosesc coaja și frunzele, nu pulpa. Frunzele sunt uscate, prăjite și tăiate în fâșii pentru a aroma preparate precum curry roșu sau Tom Yum.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: alimente, lamaie, vitamina c, citrice,

Dată publicare: 30-11-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos

Gelato este desertul italian care impresionează prin textura sa cremoasă și aromele intense. Prepararea sa atentă, cu ingrediente proaspete și naturale, îi conferă gustul inconfundabil care îl face atât de iubit în întreaga lume.

Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume
Stiri Diverse
Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume

Bradul de Crăciun este simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aducând lumina, magia și spiritul festiv în casele din întreaga lume. Însă, când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest obicei?  

Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării
Stiri Diverse
Fenomenul extraordinar observat de cercetători pe bombele naziste abandonate pe fundul mării

Undeva în nordul Germaniei, pe fundul mâlos al Golfului Lübeck din extremitatea vestică a Mării Baltice, zace un întins câmp de muniții naziste abandonate după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Recomandări
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”
Stiri actuale
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”

Spitalul Municipal Câmpina a sistat internările, duminică, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a oferit detalii pentru Știrile PRO TV.

Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție
Stiri externe
Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.

Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat
Stiri actuale
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat

Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA. Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Noiembrie 2025

02:15:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28