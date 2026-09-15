Iar protagonistul a devenit primul actor, în cei 78 de ani de existență a galei, care câştigă la aceeași ediție două categorii de rol principal.

Aflat la primul sezon, serialul de comedie Widow's Bay prezintă o comunitate de pe o insulă din New England care se confruntă cu un blestem vechi de secole.

Kattie Dippold, creatoarea searialului Widow's Bay: „Acesta este rezultatul celei mai bune colaborări între realizatori și artiști, scenariști, acești uimitori actori, regizori. Este un grup minunat”.

Printre cele 14 Emmy trecute în palmares, se numără trofeul pentru cel mai bun serial de comedie, dar și pentru regia semnată de Hiro Murai. Protagonistul, Matthew Rhys, a fost desemnat cel mai bun actor principal într-un serial de comedie datorită rolului unui primar excentric care încearcă să relanseze turismul pe insula sa bântuită.

Actorul galez Matthew Rhys și-a adjudecat și un al doilea trofeu de rol principal, pentru partitura din mini seria "The Beast În Me", un thriller psihologic.

Matthew Rhys, actor: „Noi, galezii, suntem o națiune mică, dar puternică. Este incredibil. „Diolch yn fawr iawn", „Vă mulțumesc foarte mult!"

La rândul ei, Jean Smart a devenit prima femeie care câştigă un premiu Emmy pentru fiecare sezon al unui serial, odată cu cel de-al cincilea trofeu pentru Hacks.

Jean Smart: „Doar bărbaţii rămân în picioare. Fetele pot să se așeze. Vorbesc serios. De fiecare dată când se întâmplă asta, mă gândesc la actrițele care își zic: "Abia mă aşezasem confortabil. De ce a trebuit să...?" Aveţi lenjeria modelatoare, corsetele, banda adezivă şi pantofii care vă taie degetele de la picioare şi vă gândițiţi: "Doamne. Nu e chiar atât de bună! Te-ai ridicat doar pentru că e bătrână...”

Drama medicală "The Pitt" - despre tumultul unei ture într-o unitate de urgențe - a triumfat la categoria dramă și a adunat șapte Emmy dintr-un total record de 25 de nominalizări. Serialul abordează subiecte delicate precum dreptul la avort, politica în materie de migrație sau atacurile armate.

R. Scott Gemmill, creator și producător al serialului The Pitt: „Oamenii au nevoie să cunoască adevărul. Iar noi trebuie să-l continuăm să-l spunem, în fiecare mod și formă în care putem. Pentru că, până la urmă, doar dacă spunem povestea, putem să ajungem să ne înțelegem și să ne apreciem unii pe alții”.

Fostul star din ER, Noah Wyle a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor într-un rol dramatic, pentru al doilea an la rând.

Noah Wyle, actor: „Pentru toți bărbații și femeile care trudesc din greu, care întră în tură în seara asta, sau mâine dimineață. Am crescut în Los Angeles, sunt un copil al Hollywood-ului, am crescut cu televiziunea, iar cinematograful a fost altarul meu. Asta mi-am dorit mereu să fac și acesta este singurul grup căruia vreau să mă alătur”.

Michael J. Fox a fost întâmpinat cu ovații în picioare în momentul în care a primit premiul umanitar Bob Hope, pentru activitatea să de susținere a luptei împotriva bolii Parkinson.

Michael J. Fox: „La început, am păstrat secret diagnosticul meu de Parkinson. Mă temeam că acesta îmi vă afecta munca și relația cu publicul. Oare ar fi râs oamenii dacă ar fi știut că sunt bolnav? Apoi am fost copleșit de sprijinul pe care l-am primit, de sprijinul vostru, al tuturor. A fost atât de încurajator și mi-a dat sentimentul că pot continua să fac ceea ce fac”.

De la gala producțiilor de televiziune n-au lipsit trimiterile politice, primite cu entuziasm de breaslă.

Alan Cumming, actor și productor, câstigator pentru Producții de reality: „În seara asta, noi am primit cele mai multe voturi, dar de mâine începe procesul de înregistare pe listele de alegători (pentru alegerile de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie). Vă rog nu uitați să vă înregistrați! Gata cu vorbăria, America, vine vremea să votezi!”