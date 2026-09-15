PSD vrea guvern politic, PNL și USR, rotativă, iar UDMR încearcă să-i readucă pe liberali și social-democrați în aceeași barcă. Americanii de la Standard and Poor's vin să evalueze săptămâna viitoare economia României și e posibil să găsească același guvern interimar ca acum patru luni.

PSD va merge la consultările de la Cotroceni cu decizia luată în partid, la Sinaia.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Sorin Grindeanu prim-ministru, un guvern minoritar sau un guvern în jurul Partidului Social Democrat, dar cu aceeași propunere de premier, Sorin Grindeanu. Trebuie un guvern politic.”

Liberalii au aceeași propunere ca în iunie: guverne minoritare succesive, iar primii la guvernare să fie cei din PNL-USR-UDMR, cu premier Siegfried Mureșan. Dar nu exclud nici un executiv format doar din tehnocrați.

Robert Sighiartău, deputat PNL: „Să fie profesioniști pe domeniile lor și să aibă o anumită personalitate. Pentru că dacă vii și iei un directoraș subordonat PSD-ului, care își notează ce să facă dimineață și apoi vine la serviciu... notează la PSD ce să facă și apoi vine la serviciu, ăla nu este tehnocrat.”

USR, în schimb, nu crede în varianta unui guvern fără apartenență politică.

Radu Miruță, lider USR: „Într-un guvern în care va face parte PSD în aceeași încăpere, noi nu mai stăm.”

În schimb, maghiarii de la UDMR încă mai cred într-un compromis între cele două tabere.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Când ei ajung la o concluzie comună, sigur că vom vota acel guvern. Dacă nu reușim să învestim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine.”

Conducerea AUR ne-a transmis că ia în calcul să nu meargă la consultări, în cazul în care vor fi organizate doar de formă, fără ca președintele să ia în considerare propunerile partidului.

Cum voturile lor sunt decisive pentru formarea unei majorități, micile grupuri parlamentare au propriile cerințe. Cei de la PACE votează un guvern fără USR și cu un program de guvernare diferit. Iar UPR așteaptă nominalizarea și după aceea va lua o decizie.

Corespondent PROTV: „Președintele Nicușor Dan intenționează să organizeze în această săptămână noi consultări cu toate formațiunile parlamentare. Și să facă tot în aceste zile și desemnarea unui nou premier. Cel puțin asta a declarat într-un interviu pentru Euronews.”

Potrivit unor surse de la Cotroceni, există posibilitatea ca noile consultări oficiale cu partidele parlamentare să aibă loc mâine. Însă, având în vedere că până la această oră nu au fost trimise invitații, ne așteptăm ca întâlnirile să fie organizate aici, la Palatul Cotroceni, cel mai devreme joi. Și am putea avea o a treia desemnare de premier chiar în aceeași zi.

Pentru că, începând de vineri, șeful statului are în agendă mai multe deplasări externe. Sâmbătă pleacă spre Adunarea ONU de la New York, de unde se întoarce doar la mijlocul săptămânii viitoare.

Ceea ce înseamnă că, în cazul în care nu face desemnarea până la plecare, o va putea face doar spre finalul lunii, când ne apropiem de 5 luni de interimat la Palatul Victoria.