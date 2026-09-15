Elevii au mâncat în cadrul programului „Masă caldă” paste cu sos de roşii, carne de pui şi un măr, scrie News.ro.

„Potrivit informaţiilor centralizate de DSVSA Bacău, până la acest moment au fost raportate 26 de cazuri de copii cu simptome digestive, toţi elevi ai Şcolii Gimnaziale Căiuţi. Dintre aceştia, un copil în vârstă de 8 ani se află internat la Spitalul Municipal Oneşti – Secţia Boli Infecţioase. Din verificările efectuate până în prezent rezultă că elevii care au prezentat simptome au consumat, în cadrul programului «Masa caldă», următoarele produse alimentare: paste cu sos de roşii, carne de pui şi măr”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii ANSVSA.

Ei au adăugat că mâncarea a fost furnizată de o unitate de catering din judeţul Vrancea, din municipiul Adjud.

„În urma verificărilor şi a neconformităţilor constatate la unitatea care a preparat şi livrat produsele alimentare, inspectorii sanitari veterinari au dispus suspendarea activităţii acesteia şi au aplicat o sancţiune contravenţională în cuantum de 65.000 de lei”, a precizat sursa citată.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a afirmat că sănătatea copiilor este o prioritate.

„Am dispus verificări urgente şi riguroase, iar acolo unde sunt constatate încălcări ale legislaţiei, măsurile trebuie să fie ferme şi imediate. Suspendarea activităţii şi sancţiunea aplicată în acest caz sunt măsuri care reflectă gravitatea neconformităţilor constatate. În acelaşi timp, trebuie să fim foarte atenţi să nu tragem concluzii înainte de finalizarea tuturor analizelor. Prioritatea noastră este sănătatea copiilor şi identificarea cu exactitate a cauzelor care au dus la această situaţie”, a declarat preşedintele ANSVSA.

Totodată, au fost dispuse măsurile pentru prevenirea apariţiei unor noi cazuri, iar verificările şi investigaţiile continuă.

ANSVSA precizează că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecţie alimentară colectivă, iar stabilirea cauzei şi a eventualei legături dintre produsele consumate şi simptomatologia manifestată de copii se va realiza în urma finalizării investigaţiilor epidemiologice şi a analizelor de laborator.

De asemenea, inspectorii DSVSA Bacău continuă verificările la unitatea de catering implicată, precum şi demersurile specifice pentru identificarea tuturor factorilor care ar fi putut contribui la apariţia acestui incident.

Ministerul Sănătăţii a transmis că DSP Bacău a prelevat probe pentru a stabili sursa îmbolnăvioci, ancheta epidemiologică fiind în desfăşurare.

Aproape 50 de copii au ajuns la spital cu simprome de toxiinfecţie alimentară.