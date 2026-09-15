Micah Toll, realizatorul canalului de YouTube EbikeSchool, are experiență în achiziționarea unor vehicule neobișnuite din China. De această dată, el a decis să comande o barcă electrică cu cinci locuri, pe care a primit-o în Miami, relatează Supercarblondie.

Barca a fost livrată într-o ladă masivă, protejată de un cadru din oțel și de mai multe foi de placaj. Toll a desfăcut ambalajul împreună cu tatăl său pentru a vedea ce a primit.

Zece veste de salvare pentru o barcă de cinci persoane

Ambarcațiunea era funcțională, însă avea o putere redusă și era mai potrivită pentru un iaz sau un lac decât pentru un râu cu un curent puternic.

Cea mai mare surpriză a fost însă numărul vestelor de salvare. Deși barca are cinci locuri, în interior au fost găsite 10 veste.

Toll a estimat că doar ambalajul și vestele de salvare ar putea reprezenta o parte importantă din suma plătită pentru ambarcațiune. Barca era echipată cu un motor electric de 500 W, iar performanțele inițiale erau modeste. În timpul testelor, viteza abia depășea un nod, ajungând pentru scurt timp la aproximativ două noduri.

A schimbat motorul și a montat panouri solare

Un an mai târziu, Toll a revenit cu un update și a arătat modificările făcute ambarcațiunii. A cumpărat un motor electric Minn Kota de aproximativ 200 de dolari și l-a adaptat pentru barcă, înlocuind cârma originală.

Noua configurație a făcut barca mai rapidă și mai silențioasă, însă a afectat stabilitatea direcției. Fără cârma originală, ambarcațiunea avea tendința să vireze prea mult, fiind mai dificil de menținut pe o traiectorie dreaptă.

Toll a montat și panouri solare, astfel încât să poată încărca bateriile fără să depindă de o priză. După modificări, viteza maximă a crescut de la aproximativ unu-două noduri la circa cinci noduri.

Barca a costat aproximativ 1.000 de dolari, însă transportul din China a fost mult mai scump decât ambarcațiunea în sine. În cazul comenzii inițiale, costul transportului maritim a ajuns la aproximativ 2.200 de dolari.