Expoziția cuprinde picturi, desene, gravuri, litografii și ceramică. Pe de altă parte, în cadrul Bienalei de Arhitectură, o instalație cu trimitere la comunitatea queer a stârnit controverse în oraș.

„Centaurul și corabia", „Cap de faun" și „Femeia cu părul verde" sunt printre lucrările lui Pablo Picasso ce pot fi văzute până în luna ianuarie în Timișoara. Sunt din perioada în care artistul a fost inspirat de lumina și mitologia Mediteranei.

Ovidiu Șandor, Președintele Fundației ArtEncounters: „Toate sunt valoroase, fiecare în felul său”.

Selecția de lucrări urmărește tocmai libertatea de creație a artistului în diferite forme și materiale.

Diana Marincu, director artistic Fundația ArtEncounters: „Vedem un Picasso foarte versatil, foarte dispus să experimenteze."

Attila Kim, arhitect: „Am conceput tot traseul expozițional astfel încât din mai multe săli să vezi aceleași lucrări."

Pe de altă parte, în Parcul Botanic din Timișoara, mai multe bănci au fost îmbrăcate în vinil negru și legate cu lanțuri. Instalația se numește „The Bench" și face parte din Bienala de Arhitectură. Îi aparține arhitectului și artistului spaniol Carlos Peña. Artistul spune că proiectul aduce aminte de perioada în care parcul era neiluminat și loc de întălnire discret pentru persoanele queer.

Tânăr: „Mi se pare foarte interesant, arta mi se pare contemporană"

Bătrân: „Pierdere de vreme"

Carlos Pena, artist: „Instalația încearcă să vorbească despre legătura dintre comunitatea gay și spațiul public. Există o dezbatere în desfășurare, oamenii vorbesc despre asta."

Reprezentanții primăriei susțin că organizatorii expoziției au solicitat mai multe locuri de expunere și le-au dat mână liberă.

Richard Zuberecz, purtător de cuvânt Primăria Timișoara: „Atribuția primăriei nu este stabilească mesajul sau interpretarea unor lucrări de artă."

Instalația poate fi văzută până pe 25 octombrie.