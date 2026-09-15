Potrivit datelor centralizate de Jandarmeria București și Poliția Capitalei, 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, un bărbat a fost reținut pentru că purta un cuțit, zece jandarmi au fost răniți, iar pagubele materiale includ două autospeciale avariate. Au fost aplicate și sancțiuni contravenționale de peste 21.000 de lei.

Protestul, inițiat de fermieri nemulțumiți de situația critică în care se află zootehnia și agricultura românească, a escaladat rapid după ce manifestanții au forțat cordoanele de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Kiseleff. În jurul orei 15.00, un grup masiv a rupt liniile de apărare dinspre strada Paris. Unii protestatari au aruncat cu obiecte către forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea.

Individ cu un cuțit de 20 de centimetri

Dintre cele 47 de persoane extrase din mulțime și conduse la secțiile de poliție, trei bărbați cu vârste de 34, 37 și 50 de ani au ajuns la Secția 4 Poliție după ce au manifestat un comportament recalcitrant și necooperant, spun autoritățile. Cel mai grav caz vizează bărbatul de 34 de ani, asupra căruia jandarmii au descoperit, în jurul orei 15.40, un cuțit cu lungimea totală de aproximativ 20 de centimetri. Poliția Capitalei a dispus reținerea acestuia într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, cercetările continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Verificările pentru ceilalți doi bărbați sunt încă în desfășurare.

Consecințele confruntărilor au fost resimțite și în rândul forțelor de ordine. Zece jandarmi au suferit răni de diferite grade, iar patru dintre ei au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. La acestea se adaugă avarierea a două autospeciale ale Jandarmeriei și aplicarea a 15 sancțiuni contravenționale, în valoare cumulată de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Jandarmeria București a condamnat ferm modul în care unii protestatari au ales să își manifeste nemulțumirile, subliniind că forțele de ordine au acționat cu reținere și au încercat constant detensionarea situației.

„Subliniem faptul că este regretabil şi îngrijorător modul în care unele persoane au înţeles să îşi exercite dreptul la liberă exprimare şi au decis să provoace asemenea violenţe, totodată distrugând şi o parte a mediul ambiant din centrul Capitalei. Ministerul Afacerilor Interne condamnă ferm orice formă de violenţă. Forţele de ordine nu au dat curs provocărilor, au avut în permanenţă o atitudine proactivă şi au încercat de fiecare dată să detensioneze situaţia prin mijloace preventive, intervenind punctual doar atunci când situaţia a impus-o”, a transmis Jandarmeria.

Jandarmeria cere imagini de la populație, media și comercianți

Autoritățile au reamintit, de asemenea, că dreptul la liberă exprimare trebuie exercitat în limitele legii și cu respect față de ordinea publică. Pentru a identifica toate persoanele care au comis acte ilegale și care nu au fost încă prinse, Jandarmeria face apel la mass-media, societatea civilă și agenții comerciali din zonă să furnizeze imagini din spațiul public. Materialele pot fi trimise pe adresa [email protected], urmând să fie analizate de structurile de specialitate și puse la dispoziția organelor abilitate. Jandarmeria a precizat că, în baza filmărilor operative și a celor din spațiul public, urmează să fie identificate și probate faptele tuturor celor care au săvârșit acte antisociale.