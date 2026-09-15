Washingtonul a dezvăluit foarte puține detalii în anunțul său. Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că arma „pe orbită” era necesară pentru a proteja forțele americane împotriva acțiunilor ostile ale inamicului, dar nu a oferit detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care aceasta a fost plasată pe orbită.

Așadar, ce ar putea fi această armă și care este imaginea de ansamblu a evoluțiilor militare în spațiu? Cine altcineva ar putea deține un astfel de arsenal? Cercetători britanici încearcă să răspundă la aceste întrebări, citați de BBC.

Armatele avansate desfășoară deja sateliți în spațiu pentru o serie de scopuri, de la asigurarea comunicațiilor securizate până la recunoaștere, precum și furnizarea de informații precise privind localizarea pentru lovituri țintite și detectarea lansărilor de rachete.

Pe măsură ce războiul devine din ce în ce mai avansat din punct de vedere tehnologic, analiștii se așteaptă ca utilizarea echipamentelor militare în spațiu să crească.

Dr. Bleddyn Bowen, cercetător asociat în științe militare la Royal United Services Institute și profesor asociat de astropolitică la Universitatea din Durham, a declarat că nu poate decât să emită o ipoteză cu privire la arma anunțată de SUA.

Platformă de bruiaj

„M-aș aștepta să fie vorba de un fel de platformă de război electronic sau de bruiaj radio; posibil ca aceasta să fie o armă antisatelit de tip nedistructiv”, a declarat el în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4.

Astfel de arme există deja pe Pământ și pot perturba comunicațiile prin satelit, a spus el. „Dacă elimini legăturile radio, satelitul tău devine practic inutil.”

Bowen nu exclude nici existența unor arme mai distructive și mai riscante, care ar putea genera o mulțime de resturi și distrugeri.

„Mai puțin probabil ar fi un vehicul de distrugere cinetică de un anumit tip, adică un vehicul care ar lansa un proiectil de un anumit tip, capabil să se izbească de un satelit și să-l distrugă”, a spus el.

„O altă posibilitate ar fi, probabil, un satelit destinat inspecției de aproape și capturării.”

Însă, deși arma plasată pe orbită pare a fi o premieră, SUA – și, de altfel, rivalii săi ruși și chinezi – dispun de ceva timp de arme care pot fi orientate și lansate în spațiu.

Sateliți de vânătoare

De fapt, în ultimii 10 ani, Rusia și China au efectuat mult mai multe manevre în spațiu, cunoscute sub numele de operațiuni de rendez-vous și proximitate (RPO) – „zburând în jurul” sateliților occidentali.

„Teoretic, acești sateliți RPO pot deveni sateliți de vânătoare-distrugere prin coliziune fizică cu aceștia sau prin împingerea lor în afara orbitei”, a declarat pentru BBC dr. Rod Thornton, conferențiar în Studii de Apărare și Securitate Rusă la King’s College din Londra.

Bowen adaugă că chinezii au demonstrat „capacitatea de remorcare spațială”, afirmând: „Un vehicul se poate apropia de un satelit, îl poate prinde cu un cârlig și îl poate muta pe o altă orbită.”

Acest lucru, spune el, poate fi o evoluție pozitivă – o modalitate de a elimina deșeurile spațiale, dar și de a distruge sateliții funcționali.

Rușii rămân la rachete, acum antisatelit

Thornton afirmă că ceea ce îi lipsește Rusiei în materie de armament spațial și sateliți, compensează prin capacitatea sa de lansare de rachete.

„Rușii... dispun de rachete terestre care pot fi lansate în spațiu pentru a lovi sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului. De asemenea, au rachete ASAT care pot fi lansate de la mare înălțime de către aeronave”, spune el.

„Din punctul de vedere al rușilor, NATO dispune de sateliți mult mai buni și mai numeroși decât cei pe care armata rusă îi poate mobiliza; prin urmare, au investit masiv în rachete ASAT pentru a «echilibra oarecum câmpul de luptă».”

Thornton adaugă o reflecție care dă de gândit: „Ca ultimă soluție, rușii pot lansa în spațiu și arme nucleare, iar explozia EPM ar «prăji» orice satelit neprotejat pe o suprafață extinsă.”

El afirmă că, având atât de puțini sateliți, Rusia ar fi „marele câștigător” în orice război spațial, care ar implica „rachete lansate în spațiu, sateliți manevrabili concepuți să le devieze sau să le distrugă și lasere terestre”.