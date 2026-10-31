Pielea este cel mai mare organ al corpului și trebuie să ne protejeze pe tot parcursul vieții. Pe lângă rolul său în menținerea unui aspect tânăr, o piele îngrijită contribuie activ și la sănătatea generală a organismului.

Fiind bariera dintre corpul nostru și mediul exterior, pielea este expusă constant unor factori care o pot deteriora. Poluarea aerului, ozonul și schimbările climatice pot accelera procesul de îmbătrânire cutanată, explică Jean Krutmann, profesor de dermatologie la Institutul de Cercetare Leibniz pentru Medicina Mediului.

Un alt factor inevitabil este trecerea timpului. Pe măsură ce îmbătrânim, organismul produce treptat mai puțin colagen, proteina care oferă structură și fermitate pielii. Scăderea nivelului de colagen favorizează apariția ridurilor.

Ce alimente mențin sănătatea pielii

Un aspect adesea trecut cu vederea, dar care poate contribui la menținerea sănătății pielii, este alimentația. De la grăsimile sănătoase până la alimentele fermentate, care susțin sănătatea intestinală, există mai multe categorii de alimente pe care le putem include în dieta zilnică.

Fructele și legumele colorate

Numeroase cercetări arată că o alimentație bogată în produse de origine vegetală este importantă pentru menținerea sănătății pielii.

Este recomandat să consumăm fructe și legume de diferite culori, deoarece acestea conțin antioxidanți puternici, care contribuie la protejarea pielii împotriva deteriorării provocate de poluare și de expunerea la soare.

Morcovii, ardeii și roșiile sunt bogate în carotenoizi, printre care luteina, licopenul și betacarotenul. Acești compuși se depozitează în țesutul adipos și contribuie la protejarea pielii împotriva radiațiilor ultraviolete, explică Volker Böhm, profesor de chimie alimentară la Universitatea Friedrich Schiller din Jena, citat de BBC.

Deși folosirea cremei cu protecție solară rămâne esențială, specialistul atrage atenția că multe persoane aplică astfel de produse doar atunci când petrec perioade îndelungate în aer liber, nu și în fiecare zi. Consumul regulat de alimente bogate în carotenoizi poate asigura un nivel constant de protecție împotriva radiațiilor UV, echivalent cu un factor de aproximativ doi până la trei, pe tot parcursul anului.

Adăugarea unei cantități mici de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline, peste roșii sau morcovi poate facilita absorbția acestor antioxidanți de către organism.

Betacarotenul poate fi transformat și în vitamina A, esențială pentru dezvoltarea celulelor pielii și pentru protejarea acesteia împotriva infecțiilor.

Carotenoizii pot contribui, de asemenea, la producerea acidului hialuronic de către celulele pielii. Această moleculă ajută la menținerea fermității și elasticității cutanate și se regăsește în numeroase creme hidratante și produse cosmetice antiîmbătrânire.

Aceiași pigmenți ar putea stimula și producția de colagen. Un studiu de mici dimensiuni a arătat că femeile care au luat zilnic suplimente cu carotenoizi timp de zece luni au înregistrat îmbunătățiri ale nivelului de colagen și elastină din piele. Rezultatele sugerează că acești compuși ar putea contribui la prevenirea degradării colagenului.

În plus, consumul unei cantități mari de fructe și legume colorate a fost asociat cu un aspect mai sănătos și o strălucire naturală a pielii.

Pentru a obține aceste beneficii, este important să consumăm constant astfel de alimente, explică Jean Krutmann. În cazul antioxidanților, pot trece între opt și zece săptămâni până când efectele protecției împotriva factorilor de mediu devin măsurabile.

Mango poate contribui la menținerea unui aspect tânăr al pielii

Mango este unul dintre fructele care ar putea ajuta pielea să își păstreze aspectul tânăr odată cu înaintarea în vârstă.

Un studiu realizat pe femei aflate la postmenopauză, coordonat de Vivien Fam, de la Universitatea California din Davis, a analizat efectele consumului regulat de mango asupra pielii.

Participantele au consumat câte 85 de grame de mango, de patru ori pe săptămână, timp de 16 săptămâni. Cercetătorii au observat o reducere a dimensiunii ridurilor existente, precum și a numărului de riduri noi.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea rezultatelor, însă oamenii de știință au presupus că efectele benefice ar putea fi explicate prin conținutul de carotenoizi, flavonoide și mangiferină, un antioxidant prezent în mango.

În mod surprinzător, studiul a arătat că un consum de aproximativ 250 de grame de mango pe zi a fost asociat cu o creștere a ridurilor. Robert Hackman, profesor de nutriție la aceeași universitate și unul dintre coautorii cercetării, spune că motivul nu este pe deplin înțeles, dar ar putea avea legătură cu nivelul ridicat de zaharuri naturale din acest fruct. Ipoteza este că zahărul a provocat anumite deteriorări la nivelul moleculelor din piele.

Mango și citricele sunt, de asemenea, surse importante de vitamina C. Această vitamină contribuie la producerea colagenului și acționează ca antioxidant, protejând pielea împotriva deteriorării provocate de soare.

Studiile sugerează că vitamina C poate îmbunătăți hidratarea pielii și poate reduce hiperpigmentarea. Din acest motiv, este utilizată pe scară largă atât în produsele cosmetice pentru îngrijirea pielii, cât și în suplimentele alimentare.

Grăsimile sănătoase

Consumul de nuci și semințe poate avea efecte benefice asupra sănătății pielii.

Un studiu randomizat, controlat, de mici dimensiuni, a arătat că persoanele care au consumat migdale ca gustare timp de 16 săptămâni au prezentat mai puține riduri vizibile comparativ cu cele care au ales alte tipuri de gustări.

Vitamina E, prezentă în cantități importante în nuci și semințe, poate proteja pielea împotriva deteriorării celulare și a îmbătrânirii. Deficitul acestei vitamine poate afecta sănătatea pielii, inclusiv prin încetinirea procesului de vindecare a rănilor.

Printre cele mai bune surse de vitamina E se numără:

migdalele;

alunele de pădure;

semințele de pin;

diverse uleiuri din semințe.

Nucile conțin și acizi grași Omega-6, care contribuie la consolidarea barierei naturale a pielii și ajută la menținerea hidratării acesteia.

Un alt tip de grăsime sănătoasă, recunoscut pentru beneficiile asupra pielii, este reprezentat de acizii grași Omega-3, care se găsesc în peștele gras și în alge.

Printre peștii bogați în Omega-3 se numără somonul, sardinele și macroul. Studiile de mici dimensiuni sugerează că acești acizi grași ar putea reduce sensibilitatea pielii la soare și ar putea contribui la protejarea acesteia împotriva deteriorării provocate de radiațiile solare.

Peștele gras poate ajuta, de asemenea, la menținerea colagenului existent și la reducerea inflamației din organism.

Alimentele care susțin sănătatea intestinului

Atunci când avem o alimentație variată, bogată în fructe și legume proaspete, nuci și semințe, contribuim la menținerea unui microbiom intestinal sănătos. Acest lucru poate avea efecte pozitive și asupra pielii, deoarece sănătatea intestinală și cea cutanată sunt strâns legate.

Cercetătorii numesc această relație „axa intestin-piele” (gut-skin axis). Atunci când consumăm o varietate de alimente de origine vegetală, microorganismele din intestin eliberează compuși cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Aceste substanțe pot influența și sănătatea pielii, explică Robert Hackman.

Un microbiom intestinal mai sănătos poate contribui și la ameliorarea anumitor afecțiuni cutanate, prin susținerea sistemului imunitar.

O modalitate de a obține aceste beneficii este includerea unei game variate de alimente vegetale în dieta zilnică. Printre acestea se numără:

fructele și legumele;

leguminoasele;

cerealele integrale;

ierburile aromatice;

condimentele.

O astfel de alimentație poate contribui la reducerea stresului, îmbunătățirea somnului și protejarea organismului împotriva unor afecțiuni ale pielii, precum psoriazisul.

Alimentele fermentate, precum varza murată, kimchi, kombucha și iaurtul, sunt deosebit de benefice pentru microbiomul intestinal, deoarece contribuie la hrănirea microorganismelor care trăiesc în intestin.

Alimentația sănătoasă poate încetini îmbătrânirea pielii

Chiar dacă alimentația nu poate opri procesul natural de îmbătrânire și nu ne poate face să arătăm la 30 de ani atunci când avem 60, alegerile alimentare sănătoase pot contribui la menținerea unei pieli sănătoase pentru mai mult timp.

Consumul regulat de fructe și legume colorate, grăsimi sănătoase și alimente fermentate poate susține producția de colagen, hidratarea și protecția naturală a pielii.

La fel de importantă rămâne însă protecția solară. Folosirea zilnică a cremei cu factor de protecție SPF este esențială pentru prevenirea efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete și pentru încetinirea îmbătrânirii premature a pielii.