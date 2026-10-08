Ioana Lăcătușu, Facultate de inginerie Chimică și Biotehnologii: „Este evident că trebuie să ne protejăm pielea toamna! UVB sunt absorbite de stratul de ozon, în timp ce UVA rămân la aceeași intensitate indiferent de anotimp. Un SFP 30 asigură o protecție de 96,7% radiați UVB și un SFP 50 plus asigura 98%. Protecție împotriva radiațiile UVB o diferență nesemnificativă”.

Pentru că diferența dintre SFP 30 și SFP 50 e nesemnificativă, nu se justică să căutați cel mai mare indice mare de protecție UVB. Dar crema trebuie să aibă și protecție UVA, scrisă pe etichetă într-un cerculeț. Radiație UVA e cea care distruge colagenul din piele și o îmbătrânește prematur. Organismul are substanțe care absorb radiația solară și o anihilează. Melanina este o astfel de substanță.

Corespondent Pro TV: „Dar aceeastă substanță, produsă într-adevăr de organism, trebuie să fie eficientă. Nu este eficientă la persoanele cu pielea foarte deschisă. Și de aceea, protecția împotriva UVA și UVB trebuie aplicață tot anul, sub formă de crème. Chiar dacă afară plouă ori ninge”.

Partea superioară a mânilor, fața, urechile, scalpul. Aici - razele UV pot distruge, prin acumulare, informația pe care o conține nucleul celulelor. Așa rezultă așa numitele carcinoame, care sunt cele mai frecvente cancere, pe care le fac oamenii. Sunt vindecabile 100%, cu o condiție.

Mihaela Leventer, medic primar dermatolog: „Sunt controalae care se fac anual la o persoană sănătoasă, iar medicul face un inventar al leziunilor benigne sau al celor suspecte. Carcinoamele sunt roz, ca niște răni, care nu se vindecă ușor, cresc în dimensiune, apar mai ales pe zone care au fost expuse mult la soare- fața, scalpul mâinile sunt frecvent afectate”.

Aceste leziuni pot arăta banal, seamănă inclusiv cu acneea. Caracteristica lor este că nu mai trec. Nu se mai vindecă.

Înaintea intervenției chirurgicale, se face biopsia leziunii. Biopsia nu înseamnă că tumora va pleca, mai departe, în circulație. Ci doar aduce informații despre celulele prezente în leziune.

Tiberiu Tebeica, medic primar anatomie patologică: „Am întâlnit frecvent această afirmație, care nu este dublată de nici un studio serios, că, dacă ciupești dintr- o tumoră, gata, lucrurle s-au înrăutățit. Din păcate, avem mulți pacienți, care în continuare vin în stadii avansate pentru că ignoară problema. Cel mai mare progres, pe care l-a făcut medicina, e posibilitatea de face o prevenție și de a detecta și de scăpa pacientul de o tumoră în stadiul inițial, când ea nu are nicio putere”.

Controlul dermatologic e obligatoriu toamna. Chiar dacă aveți impresia că pielea e perfectă.