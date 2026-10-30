Magazine precum Fashion Days, Answear, About You și Zalando au organizat în anii trecuți campanii cu reduceri la numeroase branduri, de la articole sport și haine casual până la încălțăminte și geci pentru sezonul rece.

Black Friday 2026 la haine și încălțăminte - unde găsești cele mai mari reduceri

Black Friday 2026 vine cu reduceri la haine, încălțăminte și accesorii, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Dacă vrei să-ți cumperi o geacă pentru sezonul rece, o pereche nouă de sneakers, blugi sau pulovere, merită să urmărești ofertele magazinelor online. Reserved, Sinsay, Answear, Modivo, About You și Fashion Days se numără printre magazinele la care poți căuta promoții în această perioadă.

Unele campanii de Black Friday 2026 au date estimate încă de la sfârșitul lunii octombrie, în timp ce altele sunt așteptate la începutul lunii noiembrie. Reducerile și produsele incluse diferă de la un magazin la altul, așa că verifică ofertele înainte să comanzi.

Când încep reducerile de Black Friday la haine

Magazinele de haine și încălțăminte nu organizează toate reducerile în aceeași zi. Unele încep campaniile încă din octombrie, iar altele se apropie de data principală de Black Friday din România, 6 noiembrie 2026.

Potrivit calendarului estimativ, printre magazinele care ar putea începe campaniile la sfârșitul lunii octombrie se numără Sinsay, cu data de 30 octombrie, Answear, cu 29 octombrie, și Astratex, cu 31 octombrie. Pentru începutul lunii noiembrie sunt estimate campanii la Reserved, pe 5 noiembrie, și la 4F, Cropp, Under Armour și Footshop, pe 6 noiembrie.

Alte magazine, precum Stradivarius și Lefties, au date estimate spre finalul lunii noiembrie.

Unde găsești reduceri la haine și încălțăminte

Printre magazinele online pe care le poți urmări de Black Friday se numără:

• Fashion Days – haine, pantofi, sneakers, geci și accesorii de la numeroase branduri;

• Answear – îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru diferite stiluri;

• About You – haine casual, articole sport, încălțăminte și produse de la branduri cunoscute;

• Zalando și Lounge by Zalando – haine, pantofi și accesorii, cu oferte care pot varia în funcție de campanie;

• Reserved și Sinsay – haine pentru femei, bărbați și copii, dar și articole pentru sezonul rece;

• Modivo și ePantofi – îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii;

• Under Armour, 4F și Sportisimo – haine și încălțăminte sport.

Merită să urmărești și magazine precum Cropp, Stradivarius, Mohito, Sizeer și Footshop, în funcție de produsele pe care le cauți.

Ce haine și încălțăminte merită să cauți la reducere

Black Friday este momentul ideal să cumperi produse de care ai nevoie pentru sezonul rece sau articole pe care le-ai urmărit deja. Printre ele se numără gecile, paltoanele, puloverele, blugii, ghetele și cizmele. Poți găsi și rochii, cămăși, sacouri, hanorace, pantaloni sport și accesorii.

Dacă ai un brand preferat, verifică din timp modelele și mărimile disponibile. Astfel, poți compara mai ușor prețurile atunci când încep promoțiile și eviți să cumperi ceva doar pentru că pare ieftin.

Cum verifici dacă o reducere de Black Friday merită

Un discount mare nu înseamnă automat că ai găsit cel mai bun preț. Înainte să comanzi, compară prețul produsului în mai multe magazine și verifică dacă reducerea se aplică modelului și mărimii pe care le dorești.

Ține cont și de costul livrării, de condițiile de retur și de eventualele coduri promoționale. Unele coduri nu se pot combina cu reducerile deja aplicate, iar ofertele pot avea condiții diferite.

Cel mai simplu este să-ți faci o listă cu produsele de care ai nevoie și să urmărești prețurile înainte de campanie. În felul acesta, poți vedea mai ușor dacă oferta de Black Friday este avantajoasă și îți poți organiza bugetul.