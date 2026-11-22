De vină sunt o perturbare timpurie a vortexului polar și cel mai puternic fenomen El Nino înregistrat până acum.

De luni, vremea se schimbă brusc. România intră într-un episod de răcire accentuată, anunță meteorologii, cu ninsori și lapoviță în unele regiuni. Iar peste câteva zile ar putea să ningă în București.

Corespondent ProTV: „Potrivit prognozelor, luni vor fi active în paralel trei coduri de vreme rea, două galbene și unul portocaliu. Cele galbene vizează pe de o parte zona montană, unde sunt așteptate ninsori, dar și episoade de vânt puternic. Un alt cod galben vedem că a fost emis pentru jumătate din țară. În aceste regiuni, vântul va sufla cu rafale care pot ajunge chiar și la 90 de km pe oră. Un alt cod de vânt puternic, de această dată portocaliu, a fost emis pentru zona montană, unde vântul va ajunge chiar și la rafale de 120 km pe oră. Vorbim totuși de altitudini mai mari de 1.700 de metri”.

Iar de marți, temperaturile vor scădea brusc și vor ajunge, potrivit meteorologilor, la valori cuprinse între 4 și 12 grade, ziua. Noaptea vor coborî sub zero grade în mare parte din țară. În unele depresiuni, s-ar putea înregistra chiar și minus 10 grade Celsius.

Oana Păduraru, meteorolog: „Pe măsură ce avansează, mai ales mâine, masa de aer rece în zona țării noastre, masa de aer rece care este advectată dinspre latitudini nordice către regiunile țării noastre, tendința este ca ploile să se transforme în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, în lapoviță și apoi ninsoare. Și aici este estimat strat de zăpadă în general de 2 până la 6 centimetri. În Capitală deocamdată, vorbim doar de ploi, probabilitatea să apară primii fulgi de zăpadă va fi mai mare în a doua jumătate a săptămânii viitoare, adică după ziua de joi”.

„S-ar putea să avem surprize”

Totuși, acest episod de frig nu înseamnă că ne așteaptă neapărat și o iarnă geroasă. Climatologii analizează atent fenomenul El Nino care se produce în zona sudică a Oceanului Pacific. Va fi, probabil, cel mai puternic El Nino de până acum, spun specialiștii. În plus, un fenomen de ușoară încălzire stratosferică a dus la perturbarea vortexului polar foarte devreme. Ambele fenomene vor aduce în zona noastră o iarnă surprinzătoare, cu perioade de vreme blândă, întrerupte de episoade scurte de ger, viscol și ninsori abundente.

Alex Trandafir, climatolog: „Este una dintre cele mai timpurii perturbări și încălziri stratosferice înregistrate vreodată, s-ar putea să avem surprize. Asta ar însemna că undeva peste o lună, de obicei cam la o lună după perturbările astea, se văd anumite scurgeri de aer polar în emisfera nordică. Per total, iarna va fi cel mai probabil mai călduroasă, dar în interiorul iernii s-ar putea să avem niște episoade scurte și intense de frig și de zăpadă. Dacă e să ne uităm la prognozele legate de stratul de zăpadă pentru iarna aceasta, majoritatea indică un strat peste media climatologică”.

Climatologii atenționează însă că prognozele pentru următoarele luni pot suferi modificări pe măsură ce ne apropiem de sezonul rece, în funcție de cum se vor deplasa masele de aer.