Avertismentul a fost distribuit și de Ambasada Statelor Unite de la București. Autoritățile din Sibiu și Craiova, unde târgurile de Crăciun sunt deja deschise, anunță că au luat toate măsurile necesare.

Avertisment pentru turiștii americani

Americanii care călătoresc în Europa au fost avertizați asupra unor posibile acte teroriste, greve, false amenințări cu bombă ori infracțiuni care se pot produce în locurile aglomerate. La Sibiu, organizatorii târgului de Crăciun au luat, discret, măsuri suplimentare de siguranță.

Andrei Drăgan, organizatorul târgului de Crăciun de la Sibiu: „Un sistem de monitorizare video instalat de noi, organizatorii târgului, pe lângă cel instalat de poliție și al Primăriei Sibiu.”

În plus, târgul dispune de un sistem automatizat de alertare, care poate anunța, inclusiv în engleză, că piața trebuie evacuată.

Comerciant: „Anul ăsta am observat o prezență chiar mult mai mare a jandarmeriei și a poliției, în special de la ora 5, de când se aprind luminițele.”

Și la Craiova, forțele de ordine au fost suplimentate.

Dan Păloiu, viceprimar Craiova: „Am stabilit ca să blocăm o arteră de circulație destul de importantă pentru Craiova cu un stâlp pe care se sprijină sania lui Moș Crăciun. Poate să oprească orice tentativă a vreunui șofer de a intra în populația, cei care vin la târgul de Crăciun.”

Femeie: „Este un loc sigur, am văzut poliție peste tot în centru.”

Cât de în siguranță se simt românii

În Raportul Global Gallup 2026 privind siguranța publică, România se află imediat sub media globală. Topul celor 140 de țări este condus de Emiratele Arabe Unite, unde 96% dintre persoane spun că ies la plimbare fără teamă, la orice oră. Urmează Singapore, Arabia Saudită, Hong Kong, El Salvador, Elveția și Norvegia.

Corespondent Știrile PRO TV: „În clasament, principalul indicator e dacă indivizii se simt în siguranță când merg pe străzi singuri noaptea. În România au răspuns da 68% dintre cei întrebați, față de 67% în Italia și 62% în Grecia și Slovenia. A contat și așa-zisul Indice al Ordinii Publice, dacă oamenii sunt convinși că, în cazul unui atac, poliția sau forțele de ordine locale vor interveni la timp. Au spus da 80% dintre respondenți, la egalitate cu Regatul Unit, Rusia, Republica Moldova și Bulgaria.”

De-a lungul timpului, în Europa au avut loc mai multe atacuri la târgurile de Crăciun. În 2016, la Berlin, un tunisian de 23 de ani a furat un camion și a intrat cu el în mulțime. În 2018, la Strasbourg, în Franța, un terorist a deschis focul cu un pistol-mitralieră. Iar în 2024, în Germania, un individ a secerat cu mașina 6 vieți și a rănit peste 300 de oameni.