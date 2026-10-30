Cotidianul independent rus Novaya Gazeta a anunțat că își suspendă activitatea, după ce autoritățile au exercitat presiuni asupra redacției și au efectuat recent o percheziție la domiciliul redactorului său șef, relatează DW.

„Ne-au ucis”, se arată într-un comunicat publicat vineri dimineață pe site-ul publicației.

„Autoritățile ruse – serviciile speciale ruse – au forțat redacția să își înceteze activitatea”, a declarat redactorul-șef, Serghei Sokolov, într-un mesaj video. „Pe 9 noiembrie vom stinge luminile în casa noastră, în care am locuit timp de 30 de ani. Vom închide serverele și vom pleca.”

Ce este „Novaya Gazeta”

Fondată în 1993, după prăbușirea Uniunii Sovietice, Novaya Gazeta (în traducere, „Ziarul Nou”) era una dintre puținele publicații critice care mai funcționau în Rusia. Era cunoscută pentru investigațiile sale privind corupția și pentru relatările critice despre politica rusă.

Publicația a funcționat dintotdeauna sub presiunea autorităților, însă situația s-a deteriorat considerabil după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, când Kremlinul a impus un regim de cenzură mediatică de o amploare comparabilă cu cel din perioada sovietică.

Marea majoritate a jurnaliștilor independenți au fost nevoiți să plece în exil, iar cei care au rămas în Rusia au fost desemnați „agenți străini”. Această etichetă atrage numeroase restricții în viața de zi cu zi, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a obține venituri din chirii, dobânzi sau drepturi de autor pentru creații intelectuale.

Dmitri Muratov, fost redactor-șef al publicației Novaya Gazeta, și-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace din 2021 celor șase colegi uciși din cauza activității lor jurnalistice. Printre aceștia s-a numărat și Anna Politkovskaia, care a investigat ani la rând acuzațiile de abuzuri comise de armata rusă în Cecenia. Jurnalista a fost găsită moartă în blocul în care locuia, chiar de ziua președintelui Vladimir Putin, în octombrie 2006.

„Peste 30 de ani de viață alături de țara noastră și de cetățenii ei se vor încheia acum în stradă”, a scris publicația într-un editorial, adăugând că redacția nu mai are o bază pentru a-și continua existența și se află sub amenințarea permanentă a represiunii.

Anunțul privind închiderea publicației vine la două săptămâni după ce veteranul jurnalist Serghei Sokolov a fost audiat de anchetatorii din Moscova într-un dosar privind „utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal”. Cazul are legătură cu o anchetă penală care îl vizează pe un coleg al său, Oleg Roldughin.

Acesta fusese reținut și pus sub acuzare pentru „acces ilegal la informații informatice”, infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare. Autoritățile nu au oferit alte detalii, iar Roldughin a pledat nevinovat.

Organizațiile internaționale pentru apărarea libertății presei au condamnat acțiunile îndreptate împotriva publicației Novaya Gazeta. Reporteri fără Frontiere a cerut Kremlinului să „pună capăt hărțuirii judiciare” a jurnaliștilor săi.

„Povestea unei țări și a unei societăți care sunt distruse”

În editorialul său, Novaya Gazeta a scris că închiderea publicației reflectă starea Rusiei contemporane, sub conducerea președintelui Vladimir Putin.

„Nu este doar povestea noastră personală, ci povestea unei țări și a unei societăți care sunt distruse în același mod”, se arată în editorial.

„Drepturile și libertățile omului au fost eliminate, iar apărarea lor a fost echivalată cu o infracțiune. Alegerile și organismele alese au fost eliminate, de facto. Instituțiile publice au fost desființate. Libertatea de conștiință și demnitatea umană au fost călcate în picioare. Viața privată a fost răscolită de mâini murdare.

Instanțele de judecată au fost distruse, la fel ca legea și statul de drept. A avea propriile convingeri este acum considerat un act de trădare. Dar trădare este atunci când un stat își trădează propria Constituție. Iar această trădare este o infracțiune continuă, care se desfășoară chiar acum, sub ochii întregii lumi.”

Au început evacuările în Oleshky

Între timp, în Ucraina, evacuarea locuitorilor blocați în orașul Oleshky, aflat sub ocupație rusă, a început vineri, în a patra zi de la intrarea în vigoare a unui armistițiu local negociat de Statele Unite.

Orașul a fost ocupat de trupele ruse la începutul războiului, în 2022. De atunci, locuitorii s-au confruntat luni la rând cu lipsuri de alimente, apă și medicamente. Unii au fost nevoiți chiar să vâneze și să mănânce porumbei, au declarat localnicii pentru agenția de presă AFP.

Populația orașului Oleshky a scăzut de la 24.000 la aproximativ 2.000 de persoane. O parte dintre locuitori urmau să fie evacuați vineri către teritoriile controlate de Rusia sau de Ucraina.

„Au început evacuarea și distribuirea ajutoarelor umanitare”, a declarat negociatorul ucrainean David Arakhamia. În același timp, ombudsmanul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, a publicat o înregistrare video în care apar grupuri de oameni care așteaptă să urce în autobuze.

Armistițiul local, anunțat săptămâna trecută de prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, este cea mai lungă pauză a luptelor într-o zonă din Ucraina de la invazia rusă din 2022. Acesta urmează să expire duminică seara.