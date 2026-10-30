Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a efectuat joi 9 percheziții în București, în cadrul unei anchete privind o suspiciune de fraudă care vizează 4 proiecte finanțate de UE, destinate sprijinirii întreprinderilor sociale din zone defavorizate, potrivit unui comunicat al instituției.

Se estimează că schema infracțională a cauzat un prejudiciu bugetului UE în valoare de 7.832.000 euro (41.510.878,25 lei).

Descinderile au avut loc cu o zi înainte ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi să își încheie mandatul la conducerea Parchetului European.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile suspecților și la sediile unor societăți comerciale. Șase suspecți au fost conduși în fața autorităților judiciare pentru a fi informați oficial cu privire la acuzațiile aduse, urmând ca, în anumite cazuri, să fie dispuse măsuri de control judiciar.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiști din cadrul Structurii de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca, ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de efective ale Jandarmeriei Române.

Proces de selecție trucat

Cele patru proiecte au fost implementate în perioada martie 2019 – noiembrie 2022, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014–2020 din România, finanțat prin Fondul Social European (FSE). Acestea vizau sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi sociale în zone defavorizate, inclusiv prin furnizarea de cursuri de formare și finanțare pentru planuri de afaceri selectate.

Conform anchetei, suspecții controlau, direct sau prin intermediul unor rude apropiate, mai multe societăți, asociații și fundații implicate în proiecte. Se presupune că aceștia au utilizat aceste entități pentru a direcționa fonduri către planuri de afaceri depuse de persoane din cercul lor de influență sau în ale căror afaceri aveau un interes direct.

Procesul de selecție ar fi fost trucat pentru a crea aparența unei evaluări corecte și transparente a planurilor de afaceri, deși, în realitate, evaluarea a fost realizată de alte persoane decât cele menționate în documentele justificative.

Bani europeni pentru cursuri de formare care nu au avut loc

De asemenea, suspecții ar fi solicitat finanțare pentru cursuri de formare care nu au avut loc, utilizând documente care descriau în mod fals organizarea și desfășurarea acestor cursuri.

Aceștia ar fi manipulat achizițiile efectuate în cadrul proiectelor – inclusiv pe cele care vizau structuri de economie socială – prin intermediul unor persoane interpuse și al unor societăți pe care le controlau, cu scopul de a obține fonduri din granturile acordate. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile ale suspecților, evaluate la aproximativ 1.074.000 euro.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta are responsabilitatea de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.